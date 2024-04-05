Польза витамина А и лучшие его источники

Витамин А (ретинол) необходим для нашего здоровья. Какие продукты питания помогут обеспечить суточную потребность организма в витамине А? Вот лучшие источники ретинола, которые полезно вводить в свой пищевой рацион.

Усилить иммунную защиту организма помогают микроэлементы и витамины. К последним относятся витамины С, D, А. Жирорастворимый витамин А выполняет целый ряд функций. Он способствует улучшению зрения, поддерживает здоровье костной ткани и кожи, поддерживает иммунный ответ.

Что такое витамин А, зачем он организму и как его получить

Витамин А (ретинол) имеет большое значение для здоровья организма.

Его действие связано со здоровьем глаз, силой иммунитета.

Ретинол работает в синтезе белков.

Витамин А обеспечивает здоровье кожи: он влияет на выработку ферментов эпителиальных тканей, которые предотвращают отмирание клеток кожи.

Если ежедневно вводить в пищевой рацион продукты с высоким содержанием витамина А, можно избежать потребности в диетических добавках.

Продукты с высоким содержанием витамином А

Витамин А естественным образом содержится в определенных пищевых продуктах, кроме того, он добавляется в злаковые, немолочные напитки, молоко.

Источники витамина А (его активная форма) животного происхождения – это мясо, рыба, молочные продукты, птица.

Провитамин А присутствует в растительных источниках, которые в организме превращаются в активную форму этого витамина.

Распространенная форма провитамина А - бета-каротин, он присутствует в овощах и фруктах. Бета-каротин является мощным антиоксидантом, который оберегает клетки от воздействия свободных радикалов. Бета-каротин в высокой концентрации присутствует в красных, оранжевых и желтых фруктах и овощах, в листовой зелени.

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Перечень продуктов с высоким содержанием витамина А.

Сладкий картофель (батат)

Батат – это не только источник витамина А. Он содержит клетчатку, важные микроэлементы и витамины. Полезно употреблять с мякотью и кожуру этого клубня.

Как употреблять батат?

Можно подать батат с черной фасолью или соусом сальса.

Нарезанный кубиками сладкий картофель придаст вашим салатам сытность.

Батат можно запекать.

Морковь

Морковь – один из самых известных продуктовых источников витамина А, а, точнее, бета-каротина. Последний улучшает функцию легких. Бета-каротин является предшественником витамина А и наиболее полезен для молодых женщин. Употребление моркови способствует укреплению сетчатки глаза.

Манго

Этот плод – отличный источник витамина А. Можно приготовить смузи из свежей или замороженной мякоти манго или съесть его в натуральном виде.

Яйцо

Яйца - насыщенный питательными веществами продукт и ценный источник быстрого белка. Чтобы извлечь максимальную позу от употребления яйца, важно съедать и желток, и белок.

Листовые овощи

Листовые овощи являются отличным источником витамина А. Кроме того, они содержат антиоксиданты, кальций, фолиевую кислоту, клетчатку и фитонутриенты. Салаты из листовых овощей с зеленью обогатят рацион всеми необходимыми веществами и микроэлементами.опубликовано econet

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