Поддержка при жировой болезни печени

Лечение НАЖБП предполагает коррекцию образа жизни, устранение метаболического синдрома, терапию осложнений цирроза и, если необходимо, медикаментозное вмешательство. Определенные вещества демонстрируют гепатопротекторный эффект применяются в терапии НАЖБП. Вот их описание.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) и ее форма - неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) – распространенные проблемы печени. При НАЖБП организм откладывает избыток жира в печени. НАЖБП не развивается из-за злоупотребления спиртными напитками (в отличие от алкогольной жировой болезни печени). Есть 2 типа НАЖБП: непосредственно НАЖБ и неалкогольный стеатогепатит (НАСГ). При НАЖБ и НАСГ имеется ожирение печени, но НАСГ дополнительно характеризуется гепатитом и повреждением клеток печени (фиброзом).

Вещества для поддержки печени

Причины и факторы риска 2-х типов НАЖБП

инфекции (гепатит С)

состояния здоровья, при которых организм неправильно откладывает жир

медикаменты (амиодарон, дилтиазем, глюкокортикоиды, метотрексат)

токсины

высокий показатель триглицеридов и / или холестерина

инсулинорезистентность

метаболический синдром

ожирение

быстрое снижение веса

диабет 2 типа.

Компоненты для поддержки печени при НАЖБП

Витамин Е

Это жирорастворимый витамин, который присутствует в орехах, семечках, зеленых овощах. Вит-н Е оказывает антиоксидантный, противовоспалительный и антиапоптотический эффект. Он способен замедлить фиброз печени и предотвратить цирроз.

Расторопша пятнистая

Расторопша известна благодаря своему гепатозащитному и антиоксидантному воздействию. Силимарин в составе плодов и семян расторопши включает активные соединения (силибин). Эти вещества отвечают за антиоксидантное, противовирусное, противовоспалительное и гепатопротекторное воздействие растения.

Силибин снижает показатель трансаминаз у людей с НАЖБП, улучшает работу печени и прогноз относительно прогресса цирроза.

Куркума

Куркума издавна применялась как целебный компонент из-за ее антиоксидантного, противовоспалительного, противомикробного и противоракового эффекта. Эти свойства объясняются действием куркумина в составе растения.

Куркума эффективна в терапии воспалительных состояний (сердечно-сосудистые проблемы, воспаления кишечника, артрит, псориаз, диабет, метаболический синдром, онкология, болезненность мышц). Куркумин имеет протекторное действие от мышьяка, интоксикации алкоголем и патологий печени.

Куркумин подавляет цитокины и улучшает реакции клеток на оксидативный стресс.

Артишок

Артишок применяется в терапии таких состояний, как гиперлипидемия. Растение демонстрирует гиполипидемические, желчегонные, антиоксидантные и гепатопротекторные свойства. Биоактивные вещества артишока лютеолин, цинарин, кофейная и хлорогеновая кислоты отвечают за его антиоксидантный эффект.

Рейши

Этот целебный гриб издавна применяли целители Азии. Рейши используется в терапии и профилактике следующих состояний: иммунные сбои, онкология, бронхит, аллергия, гепатит. Гриб помогает поддерживать показатель глюкозы в крови, модулировать иммунную защиту и действует как гепатопротектор. опубликовано econet

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