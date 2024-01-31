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Почему важно есть ферментированные продукты

Автор: Econet 31 января 2024 6490
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Ферментированные продукты приносят пользу нашему здоровью. Они уничтожают паразитов в кишечнике, выводят токсины. Кроме того, квашеные и кисломолочные продукты нормализуют пищеварение, уменьшают воспаление, усиливают иммунный ответ, предотвращают развитие онкологии.

Почему важно есть ферментированные продукты

Практика ферментации продуктов насчитывает много веков. Виноград превращается в вино, ячмень - в пиво, свежая капуста - в квашенную или кимчи, молоко – в кефир, простоквашу, сыр, соевые бобы - в соевый соус, натто, рис - в сокэ. 

Польза ферментированных продуктов

Непременным условием ферментации является наличие бактерий и грибков. Продукты ферментирования – молочнокислые продукты и квашенные овощи необычайно полезны для здоровья.

Механизм ферментации 

Дикие штаммы бактерий изначально обитают на овощах, выращенных на огороде. Такие микробы нормально переносят соленую среду, и размножаются без доступа кислорода. Оказавшись в благоприятной среде, бактерии начинают поедать овощные сахара, благополучно размножаются и выделяют молочную кислоту (отсюда и название - молочнокислые). Таким образом они угнетают своих «конкурентов» - болезнетворных бактерий, грибков и паразитов.

Если вы постоянно вводить в пищевой протокол ферментированную пищу, паразиты оставят кишечник.

От состояния микрофлоры кишечника зависит наличие таких недугов, как онкология, астма, аллергия, ожирение, диабет, аутоиммунные и ментальные болезни.  

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Почему важно есть ферментированные продукты

Важное свойство ферментированных овощей - выведение токсинов

Ферментированные овощи удаляют из организма токсичные агенты и тяжелые металлы. Если современный человек страдает хроническим недугом, ожирением, низким уровнем энергии, это значит, что он накопил много токсинов в своих органах и системах.

Полезные бактерии улучшают пищеварение, уменьшают воспаление, укрепляют иммунитет, предотвращают рак.
Более 140 заболеваний можно победить при их употреблении. 

И в заключение – рецепт, который пригодится тем, у кого есть проблемы с пищеварением.

Морковь, ферментированная с имбирем

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 литр тертой зрелой моркови,
  • 1 ст. ложка свеженатёртого имбиря,
  • 1 ст. ложка морской соли,
  • 4 ст. ложки сыворотки молока (если нет в наличии сыворотки, добавляем еще одну 1 ст. ложку соли).

Приготовление:
Соединяем и перемешиваем все ингредиенты в большой ёмкости, интенсивно помнем руками или побьем деревянным молотком, чтобы выделился сок.

Набиваем плотно в стеклянную банку с широким горлышком. Прикрываем листом капусты, подворачиваем внутрь края. Плотно закрываем банку.

Над верхним уровнем моркови должен находиться сок высотой примерно 2 сантиметра.

Оставляем в помещении при комнатной температуре на три дня, после этого убираем в прохладное место.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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