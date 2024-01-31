Почему важно есть ферментированные продукты

Ферментированные продукты приносят пользу нашему здоровью. Они уничтожают паразитов в кишечнике, выводят токсины. Кроме того, квашеные и кисломолочные продукты нормализуют пищеварение, уменьшают воспаление, усиливают иммунный ответ, предотвращают развитие онкологии.
Практика ферментации продуктов насчитывает много веков. Виноград превращается в вино, ячмень - в пиво, свежая капуста - в квашенную или кимчи, молоко – в кефир, простоквашу, сыр, соевые бобы - в соевый соус, натто, рис - в сокэ.
Непременным условием ферментации является наличие бактерий и грибков. Продукты ферментирования – молочнокислые продукты и квашенные овощи необычайно полезны для здоровья.
Дикие штаммы бактерий изначально обитают на овощах, выращенных на огороде. Такие микробы нормально переносят соленую среду, и размножаются без доступа кислорода. Оказавшись в благоприятной среде, бактерии начинают поедать овощные сахара, благополучно размножаются и выделяют молочную кислоту (отсюда и название - молочнокислые). Таким образом они угнетают своих «конкурентов» - болезнетворных бактерий, грибков и паразитов.
Если вы постоянно вводить в пищевой протокол ферментированную пищу, паразиты оставят кишечник.
От состояния микрофлоры кишечника зависит наличие таких недугов, как онкология, астма, аллергия, ожирение, диабет, аутоиммунные и ментальные болезни.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Ферментированные овощи удаляют из организма токсичные агенты и тяжелые металлы. Если современный человек страдает хроническим недугом, ожирением, низким уровнем энергии, это значит, что он накопил много токсинов в своих органах и системах.
Полезные бактерии улучшают пищеварение, уменьшают воспаление, укрепляют иммунитет, предотвращают рак.
Более 140 заболеваний можно победить при их употреблении.
И в заключение – рецепт, который пригодится тем, у кого есть проблемы с пищеварением.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
Приготовление:
Соединяем и перемешиваем все ингредиенты в большой ёмкости, интенсивно помнем руками или побьем деревянным молотком, чтобы выделился сок.
Набиваем плотно в стеклянную банку с широким горлышком. Прикрываем листом капусты, подворачиваем внутрь края. Плотно закрываем банку.
Над верхним уровнем моркови должен находиться сок высотой примерно 2 сантиметра.
Оставляем в помещении при комнатной температуре на три дня, после этого убираем в прохладное место.опубликовано econet
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Добавить комментарий