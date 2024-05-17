Почему после того, как нас предали, сыплются удары судьбы

Предательство может буквально раздавить человека. И не каждый способен оправиться от этого удара судьбы. Предательство лишает нас защиты, превращает в жертву, дезориентирует. Поэтому мы не в силах устоять перед другими жизненными испытаниями.
Человек, которого предали, настолько раздавлен предательством, что даже гнева сначала не испытывает. Он ошарашен, контужен предательством. Он поверить не может в то, что это произошло. И потому теряет способность защищаться.
Первая реакция на истинное предательство - шок. Потеря сил. Это удар сзади по голове, - уже потом на преданного сыплются удары врагов, если его предали врагам.
Или сыплются удары судьбы и болезни. И преданный человек иногда гибнет под градом этих ударов.
Вот поэтому с момента предательства начинается отсчёт ударов судьбы, болезней и потери общественного положения. Ослабленность, дезориентация и сознание одиночества приводят жертву предательства к саморазрушению, даже если враги не добили ее. Само слово «жертва» показывает на нынешнее положение преданного человека.
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Как он мог позволить себя предать?
Может, он заслужил предательство?
Эти вопросы задаёт себе преданный человек в глубине души. И эти вопросы возникают у других людей, которых предательство так страшит, что они используют эту немудреную защиту: «если с кем-то произошло плохое, он сам это навлёк на себя»… И преданного иногда избегают, как избегали зачумлённого. Слишком страшно сближаться с тем, кто позволил себя предать.
Тот, кого предали, гибнет часто не от рук врагов. Не от лишения имущества или положения в обществе. Гибнет после самого факта предательства. От шока, от стресса, от душевной боли. От сознания одиночества, потому что предательство того, кому доверял, говорит о том, что доверять нельзя никому…
Поэтому предательство - это моральное убийство само по себе, независимо от последствий. Спастись можно только если помнить: вашей вины нет. И вы - не жертва. Но помнить об этом после неожиданного и сокрушительного удара так трудно…опубликовано econet
Автор Анна Кирьянова
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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