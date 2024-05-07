Почему нам трудно забыть бывших? Что говорят психологи

Человеку каждый день приходится взаимодействовать с большим количеством людей. Кто-то из них переходит в статус приятелей или друзей, а кто-то становится партнером. Но, с течением времени многие отношения распадаются, и даже через много лет воспоминания о них приносят радость или боль. Почему бывает сложно оставить все в прошлом?

Семейные психологи утверждают, что воспоминания об отношениях не означают, что вы сохранили чувства к бывшему партнеру. Есть объективные причины, почему вы не можете выбросить их из головы и испытываете желание что-то узнать о его жизни без вас.

Почему не удается забыть своего бывшего

1. Нереализованные планы

У вас были определенные ожидания от этих отношений, вы уже мечтали о свадьбе, медовом месяце, прикидывали, сколько детей хотите иметь и какие занавески вешать в вашу кухню. Намного легче забыть человека, который не оправдал ваших надежд, чем нереализованные мечты, в которых он принимает участие. Психологи считают, что такая «не отреагированная» потребность может стать причиной психологических установок и даже неврозов.

Чтобы решить эту проблему, вы должны ее осознать, конкретизировать и отпустить. А вместо нее придумайте более реальные цели, без бывшего партнера. Не все наши желания сбываются, и другой человек вовсе не обязан выполнять их только потому, что вам так хочется.

2. Неправильные приоритеты

Есть категория людей, которые выстраивают свою жизнь в зависимости от отношений, считают их смыслом своего существования. Естественно, что после их разрыва, они чувствуют крушение не только надежд на совместное будущее, но и всего своего мира. Они готовы идти на любые жертвы и даже преступления, чтобы только вернуть потерянное.

Психологи предостерегают от такой болезненной зависимости: в отношениях оба партнера равны, никогда нельзя ставить чьи-то желания на первое место и жертвовать своими приоритетами, ради того, чтобы воссоединиться заново.

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3. Зона комфорта

В длительных отношениях формируются совместные привычки и особенности, начиная от налаженного быта и проведения выходного дня и заканчивая общими друзьями и поездками к родственникам. Со временем очень хочется вернуть все назад, где комфортно, уютно и стабильно.

Но, следует подумать о новых перспективах и планах. Теперь, вас никто и ничто не сдерживает, чтобы заняться тем, о чем давно мечтали, но никак не решались сделать.

4. Не поставили «точку»

Чувство невысказанной обиды, невыясненные противоречия, желание еще раз объяснить и поругаться – эмоции никак не оставляют. Периодически вы ловите себя на том, что ведете бесконечные мысленные диалоги с бывшим партнером. В психологии это явление называется «незавершенный гештальт», который всплывает в мыслях и отравляет жизнь.

Хорошо, если при расставании вы смогли спокойно поговорить и выяснить все моменты, но так бывает далеко не всегда. Иногда партнеры уходит «по-английски», хлопнув дверью и без прощальной речи. В таких случаях психологи советуют писать партнеру письма, где вы можете высказать все свои претензии, но не отправлять, а уничтожать.

5. Любовная зависимость

Многие путают чувства любви и зависимости и считают их одним и тем же. Но есть принципиальное отличие: любящий может отпустить, а зависимый идет на все, чтобы сохранить отношения. Психологи считают, что причиной эмоциональной зависимости могут быть травмирующие отношения с родителями, и начинать работу следует с их пересмотра.

6. Новые отношения

С течением времени обиды забываются и память подсовывает только светлые и радостные моменты прошлого, особенно, когда в отношениях с новым партнером возникают обычные трудности. Тогда, кажется, что бывший был самым лучшим человеком и тянет узнать о его новой жизни. Не стоит этого делать ни через друзей, ни используя интернет. Лучший способ не вогнать себя в депрессию – полностью сосредоточиться на своей новой жизни.

7. Ревность

Даже расставшись, некоторые люди продолжают изводить бывших партнеров ревностью и не дают свободу. Это желание основывается на доминировании, эгоизме и желании контролировать, любовь к этим чувствам не имеет никакого отношения.опубликовано econet

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