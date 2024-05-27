Почему мы просыпаемся ночью: 8 возможных проблем со здоровьем

Качественный и полноценный сон – важная составляющая общего здоровья организма. Если по каким-либо причинам вы не можете спать спокойно и часто просыпаетесь, прислушайтесь к сигналам организма. При обнаружении неблагоприятных симптомов или признаков обратитесь к врачу.

Многие из нас нередко просыпаются ночью по неизвестным и непонятным причинам. Это может быть банальное неудобство, неправильная позиция или переедание на ночь. Однако, слишком частые и регулярные ночные пробуждения могут являться свидетельством наличия проблем со здоровьем.

Причины ночных пробуждений

Причина №1. Вы чувствуете, что вам слишком холодно или очень тепло

Причина №2. У вас может наблюдаться ноктурия

Причина №3. Возраст и старение

Причина №4. Алкоголь как причина тревожного сна и частых пробуждений

Причина №5. Апноэ и ночные пробуждения

Причина №6. Расстройство или депрессия

Причина №7. Синдром беспокойных ног

Причина №8. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

1. Вы чувствуете, что вам слишком холодно или очень тепло

Мы уже писали, что для полноценного сна телу необходимо остудиться. Не чрезмерно, конечно, но и сон в пижаме у батареи – не выход. Оптимальная температура в комнате для здорового сна – 18-22 градуса по Цельсию.

2. У вас может наблюдаться ноктурия

Ноктурия — это заболевание, при котором мочеиспускание очень трудно контролировать. В таком случае организм, испытывая нужду опорожнения мочевого пузыря, будит вас. У здоровых же людей без ноктурии сон протекает беспрепятственно в течение 7-9 часов. Если вы несколько раз за ночь просыпаетесь с острым желанием пописать, то обратитесь к врачу.

3. Возраст и старение

Ни для кого не секрет, что с возрастом любой человек все меньше времени проводит в стадии глубокого сна. А значит, что его легче разбудить и ему труднее полноценно отдохнуть. На помощь приходит снотворное, но принимать его можно лишь по рекомендации специалиста и строго при ее наличии.

4. Алкоголь как причина тревожного сна и частых пробуждений

Потребляя на ночь большие порции алкогольных напитков, вы провоцируете скорейшее вхождение организма в стадию глубокого сна, однако протяженность его сильно страдает. Выход есть – поменьше алкоголя на ночь. Одного бокала вина за сытным ужином будет достаточно.

5. Апноэ и ночные пробуждения

Обструктивная форма заболевания вызывает затруднение дыхательных процессов. Организм, чтобы защититься, намеренно дает импульс к пробуждению. Если мучают головные боли, сухость во рту и боли в груди во время пробуждения, немедленно обратитесь к врачу.

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6. Расстройство или депрессия

Повод не важен, важно лишь то, что вас что-то тревожит и беспокоит, не давая спокойно наслаждаться отдыхом. Выход есть – поработайте над собственной тревожностью и своими эмоциями перед сном, или обратитесь к специалисту.

7. Синдром беспокойных ног

Если во время ночных «побудок» вы ощущаете острое желание шевелить нижними конечностями, самое время обратиться к врачу. Вас спасут особые комплексы упражнений, массаж и медикаментозные препараты.

8. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Еще одной причиной беспокойного и неполноценного сна может являться гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). При таком расстройстве пищеварения процессы выделения кислоты осуществляются неправильно, что приводит к ночным пробуждениям от болей в пищеводе и тошноты. Чтобы избежать проблемы, обратитесь к врачу и постарайтесь не кушать перед сном, откажитесь от алкоголя и никотина. Сразу отметим, что если такое явление, как ночные пробуждения – редкость для вас, то особых поводов для беспокойства нет. Если же пробуждения ночью происходят постоянно, то стоит насторожиться и обратиться к врачу!

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Качественный и полноценный сон – важная составляющая общего здоровья организма. Если по каким-либо причинам вы не можете спать спокойно и часто просыпаетесь, прислушайтесь к сигналам организма. При обнаружении неблагоприятных симптомов или признаков обратитесь к врачу. А мы желаем вам крепкого сна и здоровья!опубликовано econet

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