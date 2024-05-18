Почему болит в левом боку

Большинство людей хотя бы раз в жизни испытывали боль в боку на уровне талии. Она длится недолго и не всегда люди придают ей значение. Но если боли возникают постоянно - нельзя откладывать визит к врачу.

Нельзя относиться к такой проблеме легкомысленно, поскольку боль может быть связана с серьезным заболеванием позвоночника либо внутренних органов. Когда тревожные симптомы проявляются постоянно необходимо обращаться за консультацией в медицинское учреждение. Какие основные причины боли в левом боку со стороны спины и на уровне талии?

Возможные причины боли в боку

У людей небезразличных к своему здоровью сразу возникает вопрос, опасна ли такая боль и с чем она связана? Опасна она или нет, врач сразу ответить не сможет. Для этого нужно пройти медицинское обследование. В этом случае самолечение может только навредить здоровью и лучше не рисковать, не ставить самому себе диагноз.

Неприятные ощущения со стороны спины в боку чаще всего возникает в утренние часы и может продлиться в течение всего дня. Часто бывает, что она усиливается и может беспокоить очень сильно. Решить проблему можно только узнав о ее причинах.

В левом боку боль появляется обычно в двух случаях:

при заболевании спины;

если есть заболевания внутренних органов.

Чаще всего это связано с проблемами внутренних органов:

органы дыхания — болевые ощущения появляется на вдохе;

сердце и сосуды — острая или ноющая боль;

мочеполовая система — тупые или схваткообразные приступы;

мочекаменная болезнь — острая боль и кровь в моче;

пищеварительная система — опоясывающая тянущая, причиной также может стать поражение позвоночника или периферической нервной системы.

Способы определения причин болевых ощущений

В современных условиях есть возможность установить причину болей, используя несколько основных способов диагностики:

компьютерная томография;

УЗИ внутренних органов;

магнитно-резонансная терапия;

биохимический и общий анализ мочи и крови.

Боль бывает разной и по ее проявлениям также можно установить основную причину.

Если есть проблема с почками, тогда длительные болевые ощущения будут отдавать под ребрами и в спине. Они сопровождаются частым мочеиспусканием, повышенной температурой тела и отечностью в нижних конечностях в утренние часы.

При поражении легочных тканей боль становится пульсирующей в области левого подреберья и усиливается при ходьбе.

Если есть проблемы с позвоночником явным симптомом будет служить острая боль в спине, она проявляется при выдохе. При болевых ощущениях в ребрах грудного отдела, тогда она связана с межреберной невралгией.

Боль в районе талии может быть вызвана как заболеваниями внутренних органов, так и проблемами с позвоночником.

При воспалительном процессе в почках и селезенке случаются продолжительные и тупые приступы. Очень сильная опоясывающая боль может возникать при остром панкреатите. Она появляется в области эпигастрии с иррадиацией в нижней части грудной клетки и сердца.

Проблема люмбалгии почти всегда сочетает все себе все перечисленные симптомы. Если описанные признаки присутствует, тогда стоит немедленно обратиться к медикам, чтобы установить точный диагноз и начать лечение.

Боли в левом боку на уровне талии

Необходимо рассмотреть более детально возможные причины болей в левом боку. Такой орган, как селезенка находится вблизи поверхности тела. Она выполняет функцию разрушения отживших кровяных эритроцитов, селезенка разрушает кровяные тельца после 120 дней их жизни. Если есть какие-либо заболевания в селезенке, тогда увеличивается в размерах капсула. От этого возникают сильные приступы в левом боку. Провоцировать заболевание селезенки могут разные недуги и травмы. В результате селезенка становится мягкой и может произойти ее разрыв. С проблемой селезенки всегда возникает острая боль при нажатии, поскольку она становится очень чувствительной и уязвимой.

Еще одним поводом для сильной боли, может, быть больной желудок. Гастрит вызывает ноющие болевые ощущения в левом боку с приступами тошноты и рвоты. Болезненные ощущения также проявляются, когда есть более серьезные заболевания — язва желудка, двенадцатиперстной кишки, рак желудка.

С появлением диафрагмальной грыжи размер отверстия между грудной и брюшной полостью становится большим. Желудок перебирается из брюшной в грудную полость. Желудочный сок провоцирует возникновение сильной боли в левом боку.

К болевым ощущениям приводят проблемы с поджелудочной железой, отсюда и появляется боли в левой части брюшной полости. Когда железа воспаляется, она начинает давить, боль отдает в спину. Орган проходит через весь отдел левой части желудка. Если есть проблемы с поджелудочной железой или желчного пузыря на это стоит сразу обратить внимание. Также это касается тех, кто любит алкогольные напитки и много курит.

Боли в левом боку у женщин

Женщины нередко жалуются на боли со стороны левого бока. В основном это связано с женскими органами. Они могут быть спровоцированы воспалением придатков и матки. Бывают случаи, когда болевые ощущения появляются в период беременности. Такой признак бывает в случае угрозы выкидыша, при внематочной беременности.

Болевой синдром вызывает несколько причин:

по причине дефицита прогестерона происходит интенсивное сокращение матки;

усиленный рост тела матки;

плод давит на кишечник и это вызывает запоры и болевые ощущения, поскольку нет свободного доступа пищи к кишечнику.

Диагностика

Если появилась боль в левом боку со стороны спины, к кому обращаться? Такой вопрос задает себе каждый, кто испытывает описанные симптомы. Есть несколько специалистов, которые помогут профессионально разобраться в проблеме и выяснить причину недуга:

гастроэнтеролог;

инфекционист;

гинеколог;

хирург;

травматолог;

врач общей практики;

семейный доктор.

Специалисты смогут определить причину болей и выбрать правильную тактику в лечении.

Если симптомы вызваны с инфекционным заболеванием, очень важно подобрать нужную антибактериальную терапию. При мочекаменной болезни лучший метод лечения — литотрипсия. Камни измельчаются после чего они выходят и проблемы решены.

Чтобы полностью убедиться в истинной причине необходимо пройти полное обследование и побывать на приеме у нескольких специалистов. Все внутренние органы взаимосвязаны между собой. В этом случае самолечение не поможет, а только навредит.

Если боли возникают постоянно нельзя откладывать визит к врачу. Это говорит о том, что внутри организма стали происходить процессы, разрушающие здоровье. Зачастую из-за нехватки времени люди не придают этому значение, затягивают время и не идут в больницу. Всегда нужно быть внимательным к своему организму, прислушиваться к неприятным и болезненным ощущениям иначе появится риск серьезных последствий.опубликовано econet

Автор Алексей Булатников

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