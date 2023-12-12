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Пищевые добавки от воспаления

Автор: Econet 12 декабря 2023 6666
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Спусковым крючком воспалительного процесса может оказаться стресс, болезнь, травма. Также воспаление начинает развивается из-за употребления определенных продуктов или нездорового образа жизни. Какие добавки помогут снизить интенсивность воспалительного процесса и оказать общий позитивный эффект на здоровье?

Пищевые добавки от воспаления

Как можно предотвратить развитие воспалений? Доктор посоветует вам сбалансированный рацион питания, систематические физические нагрузки, избегать стрессов и восьмичасовой ночной сон. Специализированные добавки также помогут устранить воспаление.

Наиболее полезные пищевые добавки, устраняющие воспаления

Альфа-липоевая кислота (АЛК)

АЛК оказывает антиоксидантный эффект и обеспечивает клеточную защиту от пагубного влияния окислительных процессов.

Ключевой особенностью АЛК считают борьбу с воспалительными процессами. АЛК снижает интенсивность воспалений, спровоцированных высокой инсулинорезистентностью, онкологией, кардиологическими недугами и проч. Введение в рацион этой добавки даст возможность понизить число определенных воспалительных маркеров (IL-6 и ICAM-1).

Куркумин

Способствует устранению воспалительных процессов у пациентов с диабетом, кардиоболезнями, воспалениями пищеварительного тракта и раком.

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Пищевые добавки от воспаления

Бывает, что вещество применяют для снятия воспаления и признаков ревматоидного артрита и остеоартрита.
Систематическое употребление куркумина пациентами с метаболическим синдромом способствует снижению уровня маркеров воспаления CRP и MDA. 

Рыбий жир

Его ключевым компонентом являются омега-3 жирные кислоты, улучшающие функции многих систем организма. Они устраняют воспалительные процессы, вызванные кардио- и онкозаболеваниями, диабетом.

Самыми полезными жирными кислотами в составе рыбьего жира считаются эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты (EPA и DHA). DHA снижает содержание цитокинов и оптимизирует функции кишечника. Эта кислота снижает воспаление, вызванное повреждением мышечных волокон в ходе интенсивной физической активности. 

Пищевые добавки от воспаления

Имбирь

Корень имбиря может использоваться для снятия ряда воспалений, оптимизации функций пищеварительного тракта.

Его компоненты - гингерол и зингерон - помогают устранить воспаления, вызванные сбоем функций почек, диабетом, злокачественными новообразованиями и колитом.

Прием 1600 мг корня имбиря понижает содержание инсулина и гликированного гемоглобина в крови. Систематическое употребление имбиря снижает интенсивность боли в мышцах после физической активности.

Ресвератрол

Оказывает антиоксидантный эффект, присутствует в винограде, чернике, арахисе, красном вине. Помогает устранить воспаления, спровоцированные недугами сердечной мышцы, повышенной инсулинорезистентностью, гастритом, язвенным колитом. Употребление 500 мг данного соединения в день дает возможность снизить показатель ряда воспалительных маркеров.

Употребление ресвератрола лицами, страдающими от ожирения, позволяет снизить показатель сахара и триглицеридов крови, устранить ряд воспалительных процессов. 

Спирулина

Имеет антиоксидантное действие. Употребление продукта укрепляет иммунитет, замедляет механизмы старения и устраняет ряд воспалений.

У лиц с диабетом показатель маркеров MDA снижается при употреблении спирулины каждый день, а в крови повышается содержание адипонектина (гормон, который нормализует содержание сахара в крови).опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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