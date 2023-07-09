Паста Амосова – для сердца, сосудов и иммунитета

Свое название чудесная смесь получила от фамилии ее автора – знаменитого ученого хирурга Амосова. Его паста является настоящим кладезем естественных витаминов, антиоксидантов и микроэлементов, необходимых для полноценной работы организма. Паста Амосова питает и укрепляет сердечную мышцу, оздоравливает сосудистую систему и повышает иммунитет.

Сейчас многие люди увлекаются новейшими разработками компаний по производству лекарств, зачастую материально затратными, и забыли многие рецепты советских ученых, которые прекрасно помогали нашим родителям, бабушкам и дедушкам.

Академик Амосов разработал целую систему по сохранению активности, здоровья и долголетия, главными составляющими которой было соблюдение правильного питания, двигательная активность с посильными нагрузками и уверенность в себе. Николай Михайлович спас жизнь многих людей, делая сложнейшие операции на сердце. В результате своей деятельности, он сделал вывод, что восстановление пациентов происходило намного быстрее, если они употребляли орехи и сухофрукты. Тогда кардиохирург создал уникальное средство – пасту Амосова.

Состав пасты

Есть много различных вариантов чудодейственной пасты. Некоторые люди вносят свои изменения, дополняя ее и убирая некоторые ингредиенты. Классический рецепт состоит из продуктов, которые надо взять по половине килограмма: грецких орехов, изюма, кураги, чернослива, инжира, натурального меда и одного лимона.

Все плоды хорошо промойте и пропустите через мясорубку или комбайн, можно пробить на миксере. Готовые ингредиенты необходимо тщательно перемешать и добавить мед. Если он слишком густой, можно его немного прогреть на водяной бане. Теперь осталось разложить пасту по маленьким баночкам и поставить в холодное место. Сохранять пасту можно до полугода, но особенно полезной она будет в первые пару месяцев.

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Как употреблять смесь Амосова

Кардиолог рекомендовал во время восстановления после операции, употреблять смесь по 1 ст. л. трижды в сутки за 30 мин до приема пищи. Для поднятия защитных сил и в профилактических мерах, можно эту дозу уменьшить до 1 ст. л. дважды в сутки. Дети могут принимать пасту с трехлетнего возраста по 1 ч. л. утром и вечером.

Лечебная смесь прекрасное и очень вкусное общеукрепляющее, которое намного полезнее дорогостоящих витаминно-минеральных добавок.

Разумеется, орехи и сушеные фрукты тоже довольно дорого стоят, но в любом случае, они обойдутся намного дешевле, чем аптечные препараты и при этом, можно быть абсолютно уверенным в приносимой ими пользе.

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Польза от употребления смеси

Смесь очень полезна для здоровья организма. Паста Амосова значительно снижает риск болезней сердца и склероза сосудов. Она улучшает ЦНС, регулирует давление, не допускает появления тромбоза и сгущения крови. Входящие в смесь биоактивные вещества, активизирует упругость кровеносных сосудов, выводят холестерин. Смесь благоприятно влияет на пищеварительный тракт, активизирует функции кишечника, укрепляет весь организм.

Входящие в состав полезные витамины и микроэлементы, активизируют защитные силы организма и являются отличной профилактикой инфекционных и вирусных заболеваний в осеннее зимний период. Паста Амосова полностью восстанавливает и укрепляет природный иммунитет.опубликовано econet

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