Отпусти всех, кто не готов любить тебя

Любые отношения педполагают как минимум двоих участников. Если вам не делают ни шага навстречу - не тратьте свое время. Если вас не слышат - не тратьте силы. Если вас не ценят - не унижайтесь. Отпускайте всех тех, кому с вами не по пути.

Это самое сложное, что тебе придется сделать, и определенно самое важное: перестань отдавать свою любовь тем, кто не готов любить тебя.

Перестать отдавать свою любовь не тем

Перестань вести серьезные разговоры с людьми, которые не хотят меняться. Перестань быть рядом с людьми, которым все равно на твое присутствие. Перестань ставить на первое место людей, для которых ты лишь вариант. Перестань любить людей, которые не готовы любить тебя.

Твой инстинкт — делать все, что ты можешь, чтобы заработать хорошую репутацию, но по факту это забирает много времени, энергии и здравого смысла.

Когда ты полностью сосредоточишься на своей жизни, не каждый будет готов встретить тебя там.

Это не значит, что ты должна менять себя. Это значит, что ты должна перестать любить людей, которые не готовы любить тебя.

Если тебя оставляют, оскорбляют, забывают или не уважают люди, с которыми ты проводишь большую часть времени, ты делаешь себе медвежью услугу, продолжая тратить на них свою энергию и жизнь.

Правда в том, что ты не для всех, и все не для тебя. Именно это делает особенным то, когда ты находишь тех немногих людей, с которыми начинается искренняя дружба, любовь или отношения. Ты поймешь, насколько это ценно, потому что ты пережила обратное.

Но чем дольше ты пытаешься заставить кого-то любить тебя, когда они не могут это делать, тем дольше ты лишаешь себя настоящей связи с кем-то. А она тебя ждет. На этой планете миллион людей, и многие из них подойдут тебе намного больше.

…Но чем дольше ты остаешься с теми, кто использует тебя как запасной вариант, личного психолога или жилетку, в которую можно поплакаться, тем дольше ты лишаешь себя того, чего на самом деле хочешь.

Может, если бы ты перестала быть рядом с ними, ты бы нравилась им меньше.

Может о тебе бы вовсе забыли.

Может, если ты перестанешь стараться, отношения закончатся.

Может, если ты перестанешь писать, твой телефон будет молчать несколько дней, а то и недель.

Может, если ты перестанешь любить кого-то, эта любовь и закончится.

Это не значит, что ты разрушаешь отношения. Это значит, что единственное, что поддерживает отношения — это энергия, которую только ты в них вкладываешь.

Это не любовь. Это привязанность.

Самое ценное и важное, что есть у тебя в жизни — это твоя энергия. Не твое время, которое ограничено, а твоя энергия. Чему ты ее отдаешь, то и наполняет твою жизнь. Чему ты отдаешь свое время, то и определяет твое существование.

Когда ты осознаешь это, ты начнешь понимать, почему ты так переживаешь, когда проводишь время с неправильными людьми, или на работе или в местах, которые не для тебя.

Ты начнешь понимать, что самое важное, что ты можешь делать в своей жизни — это защищать свою энергию больше, чем все остальное.

Сделай свою жизнь безопасным местом, в котором будут только те люди, которым ты искренне важна.

Ты не должна спасать кого-то. Ты не должна убеждать их в том, что им нужно спастись.

Ты не должна быть рядом с кем-то и отдавать им свою жизнь, понемногу, момент за моментов, просто потому что тебе их жаль, просто потому что ты «должна», потому что на самом деле ты боишься не понравиться.

Ты должна понять, что ты творишь свою судьбу, и что ты принимаешь ту любовь, которой считаешь себя достойной.

Реши, что ты заслуживаешь настоящей дружбы, настоящих отношений и настоящей любви с людьми, которые отвечают тебе взаимностью. опубликовано econet

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