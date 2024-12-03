Остеоартроз: 13 доступных способов лечения

Существует ряд природных и доступных средств, которые также могут помочь облегчить вашу боль при остеоартрозе. Хотите узнать - читайте далее...
Остеоартроз — самая распространенная форма артрита, представляет собой биомеханическое и физиологическое заболевание, при котором хрящ, обеспечивающий буфер между костями, трескается, ломается и истирается. Такое нарушение хрящевой ткани приводит к тому, что кости трутся друг об друга. Во врачебной практике используются несколько лекарств, которые могут помочь вам справиться с болью при остеоартрозе. Также существует практика применения хирургических методов лечения для людей, живущих с сильной болью. Но существует ряд природных и доступных средств, которые также могут помочь облегчить вашу боль.
Силовые нагрузки невысокой интенсивности плюс аэробные упражнения — это отличное сочетание для лечения остеоартроза, которые способны укрепить мышцы вокруг пораженного сустава, обеспечивая ему большую поддержку и помогая ему оставаться здоровым долгое время.
“Хрящ, как губка, которая нуждается в упражнении, чтобы продвигать питательные вещества в нем для сохранения его здоровым”, — сказал ревматолог С. Kaeley, доктор медицинских наук, профессор медицины и начальник отдела ревматологии и клинической иммунологии в Университете Флориды.
Упражнения сжимают и растягивают хрящ, что помогает питательные вещества проникать в него. Неплохими упражнениями для суставов также могут быть обычная ходьба или танцы.
Рекомендации от Американского колледжа ревматологии (АКР) по управлению заболеванием рекомендует физические упражнения в водной среде. Некоторые люди не могут из-за сильной боли заниматься физическими упражнениями на суше, поэтому водные упражнения дают возможность быть физически активными, не подвергая слишком свои суставы слишком сильной нагрузке.
Упражнения могут также помочь пожилым людям с остеоартрозом чувствовать себя более уверенно, а также способны повысить их мобильность и способность выполнять ежедневные дела. Такие выводы были сделаны в исследовании, опубликованном в 2015 году в журнале Гериатрической физиотерапии.
Если у вас избыточный вес, то ваши колени и бедра ежедневно подвергаются огромному давлению и нагрузке, что способствует обострению симптомов остеоартроза. Подобное состояние не способствует нормальному управлению течением этого заболевания.
«Контроль веса у тех людей, кто имеет избыточный вес, это одна из главных вещей, которую они могут сделать, чтобы улучшить симптомы и, возможно, даже замедлить прогрессирование болезни, — отметил Рой Альтман, доктор медицинских наук, ревматолог из Калифорнийского университета здравоохранения. - Даже небольшая потеря веса — от 10 до 20 килограммов — часто приносит ощутимую пользу».
Для управления своим весом старайтесь вести сбалансированное питание, подсчитывать калории и регулярно заниматься физкультурой.
Сочетание глюкозамина и хондроитина с кверцетином может помочь в лечении остеоартроза. Такие данные показало недавнее исследование испанских ученых. В то же время врачи использование БАД считают, как дополнительные возможности, хотя это исследование показало, что подобная комбинация может привести к некоторому улучшению симптомов.
В другом исследовании, опубликованном в июле 2015 года в Бюллетене экспериментальной биологии и медицины, прием глюкозамина и хондроитина в течение 12 недель смогло привести участников этого эксперимента к улучшению их возможностей по движению.
В другой работе, опубликованные в Анналах ревматических заболеваний в мае 2015 года, прием подобной комбинации в течение года привел к снижению боли в суставах, а продолжение приема этой комбинации в течение двух лет смогло привести к значительному сужению суставной щели, чем у пациентов, принимающих плацебо.
Более ранние исследования показали, что натуральный растительный экстракт под названием "Неомыляемые вещества из сои и авокадо" может быть эффективным при лечение остеоартроза, что позволяет даже замедлить прогрессирование болезни и снизить зависимость больных от наркотических препаратов. Итоги этой работы были опубликованы в журнале "Хрящ" в январе 2015 года.
Много людей используют термотерапию для лечения остеоартроза. При подобных процедурах используется тепло или холод, чтобы уменьшить болевые ощущения. Часто при возникновении боли помогают процедуры с холодной температурой, однако при хронической боли, многие больные отмечают облегчение при использовании влажного тепла, а также применение различных противовоспалительных мазей.
Ученые выявили ряд продуктов, которые могут уменьшить воспаление и отек суставов — причин большинства болей, связанных с остеоартрозом. Омега-3 жирные кислоты, в частности, играют важную роль в контроле воспаления и улучшения состояния раны, что позволяет замедлить прогрессирование этого заболевания. Выводы этого исследования были опубликованы в ноябре 2015 года в Анналах ревматических заболеваний.
Также в рекомендациях Фонда артрита (США) для уменьшения воспаления при остеоартрозе указано на полезность средиземноморской диеты, которая включает в себя большое количество овощей, цельных зерен, рыбы и полезных жиров.
Древняя китайская практика иглоукалывания заключается в введении тонких игл в определенные точки на теле, чтобы облегчить боль. Исследования в направлении рефлексотерапии до сих пор продолжаются, однако, некоторые работы уже сегодня показали, что акупунктура гораздо лучше при остеохондрозе, чем если ничего не делать. Хотя иглоукалывание и не показывает сильную эффективность по сравнению с другими вариантами лечения.
Один час массажа в неделю в течение, как минимум, восьми недель, как было показано, способно уменьшить боли и улучшить подвижность суставов при остеоартрозе, согласно данным, опубликованным в июне 2015 года в Журнале альтернативной и комплементарной медицины. Спазм мышц вокруг суставов при остеоартрозе можно успокоить с помощью массажной терапии, отмечают ученые. Массажист слегка поглаживает, либо разминает мускулы, которые могут стимулировать приток крови, и делают зону массажа более теплой и мягкой.
Но стоит внимательно подходить к выбору массажистов, выбирать тех, кто имеет опыт лечения людей с остеоартрозом, поскольку суставы при этом заболевании очень чувствительны, и воздействие на них должно быть с осторожностью.
Подобная рекомендация может показаться немного несерьезной, однако использование СПА, как было показано, достаточно эффективно при лечении остеоартроза. Такие выводы были получены в исследовании, опубликованном в августе 2015 года в выпуске Международного журнала Биометеорологии. Ученые сообщили, что гидротерапия, которая включает в себя ванны в теплой воде или в минеральных водах, могут помочь облегчить боль в суставах. Богатые серой лечебные грязи также известно, как натуральное средство для лечения симптомов остеоартроза. Но механизмы, с помощью которых работает СПА-терапия пока не совсем понятны.
Различные устройства, например, ортопедические стельки могут быть использованы, чтобы помочь поддержать и защитить суставы и облегчить боль при остеоартрозе. Фиксатор, размещенный на воспаленный сустав, может облегчить боли путем поддержки сустава и уменьшить воздействие веса тела на этот сустав. Различные механические устройства с натяжением также могут помочь перестроить суставы, которые искажаются из-за артроза.
Кроме этого возможно использовать и специальную ортопедическую обувь, которая может поглотить часть давления на суставы при ходьбе. Но зачастую самым используемым устройством для ходьбы является трость, которая в большинстве случаев используется неправильно. Очень важно точно измерить свой рост и подобрать под него длину трости.
Определенные виды психологической практики, которые сосредотачиваются на взаимодействии между душой и телом, могут помочь людям с остеоартрозом, расслабляя и растягивая мышцы, позволяя освободиться от сосредоточении на боли.
Гимнастика Тай Чи также может облегчить симптомы в краткосрочной перспективе, уменьшая боль, скованность движений у людей, которые диагностированы с артрозом в коленях. Такие выводы были сделаны в исследовании, опубликованном в августе 2013 года в выпуске журнала "Дополнительные методы лечения в медицине".
Короткие электрические импульсы, направленные на стимуляцию нервов через кожу с помощью специальных ручных устройств, способствуют снижению болевых ощущений. К таким выводам пришли ученые в исследовании, которое было опубликовано в августе 2015 года в Журнале операций на колене. Было установлено, что за три месяца применения электростимуляции (под руководством врача) смогло обеспечить уменьшение боли и улучшить функцию суставов.
Стоит обратить внимание на этот метод лечения остеоартроза, но только в том случае, если вас нет вживленного кардиостимулятора или дефибриллятора, или, если причина вашей боли еще не было точно диагностирована.
Зачастую достаточно сложно уснуть и длительно спать, если у вас боли в суставах, но улучшения вашего сна действительно может помочь вам чувствовать себя лучше. Когда исследователи работали с 367 взрослыми, имеющими остеоартртроз, чтобы улучшить их сон, они обнаружили, что методы по уменьшению бессонницы, хорошо помогали уменьшить и боли в суставах. опубликовано econet
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