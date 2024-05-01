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Омолаживающая программа для лица Патрисии Горовей

Автор: Econet 01 мая 2024 6586
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Вернуть молодость лица можно с помощью нескольких простых упражнений. Если самомассажем вы занимаетесь впервые, лучше воспользоваться зеркалом, чтобы смотря в отражение контролировать положение рук и удостовериться, что упражнения выполняются правильно.

Омолаживающая программа для лица Патрисии Горовей

Заниматься очень удобно в утренние либо вечерние часы, когда на лицо еще не нанесен или уже смыт макияж, а вы расслаблены. Изначально упражнениям достаточно уделять 15 минут, а после тренировки вы сможете заниматься в любое удобное для вас время и где угодно.

Как вернуть лицу молодость

Итак, техника Горовей включает три упражнения:

1. Подтягиваем кожу на лбу. Данное упражнение позволяет разработать сухожильный шлем, бровные и лобные мышцы, а также устранить морщины со лба.

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Для этого необходимо указательные пальцы расположить на линии роста волос и натянуть кожу, одновременно опустив брови. В таком положении следует задержаться десять секунд и повторить все трижды.

2. Уменьшаем носогубные складки. Данное упражнение позволяет активировать мышцы, расположенные вокруг рта и носа, а также уменьшить носогубные складки и сгладить морщины. Для этого нужно широко раскрыть рот, чтобы кожа вокруг него ощутимо растянулась и не спеша произнести звук «ооо» десять раз. Во время произношения звука должно ощущаться растяжение и последующее расслабление мышц, так они укрепляются.

3. Формируем красивый тонкий нос. Как известно, нос и уши состоят из хрящевой ткани и с возрастом не перестают расти. Выполняя данное упражнение, удастся укрепить мышцы вокруг носа, благодаря чему он будет казаться тоньше и длиннее.

Итак, необходимо опустить кончик носа и широко раздвинуть ноздри, затем сосчитать до десяти и повторить трижды. Также эта методика рекомендована при таком заболевании как паралич Белла.опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.by/

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