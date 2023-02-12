О чем расскажут жировые отложения в разных частях тела и как с этим бороться

В медицине есть чёткое определение как понятия "лишний вес", так и понятия "ожирение". И если первое - это разновидность нормы, то второе - опасная патология. В принципе, с этим даже бороться можно. Комплексный подход, диета, упражнения, коррекция образа жизни. К счастью, иногда всё немного проще. Дело в том, что в некоторых ситуациях жир откладывается исключительно в специфических местах. В этой статье мы расскажем вам в каких, и что с этим можно поделать.

Фигура любой женщины обладает собственными особенностями. Каждая из нас уникальна. Кто-то счастливо живет с аппетитными формами, а кто-то настолько тонок, что даже при пристальном рассматривании заметить хоть грамм жира практически невозможно.

Лишний жир в разных местах тела: причины и решение проблемы

Говоря о жировых отложениях, подчеркнем, что они могут располагаться в любой зоне тела. Жир, поселившийся в определенной части тела расскажет вам о том, что происходит с вашим здоровьем.

Итак, начнем.

Жир на боках

Если вы обнаружили, что на боках стал накапливаться жир и стали заметны жировые складки, то вам следует проверить работу своей щитовидной железы, потому что именно тиреоидные гормоны делают так, что на боках собирается жир.

Для того, чтобы справиться с этой проблемой и предотвратить ухудшение ситуации, одним лишь соблюдением правильного питания не отделаетесь. Помимо прочего, жизненно необходимо прекратить употреблять тяжелые металлы, которые в большом количестве содержатся в зубной пасте и в водопроводной неочищенной воде.

Если же в организме они уже есть, то следует все свои силы направить на то, чтобы избавиться от них.

Жир на животе

Наверняка вам доводилось замечать, что в области живота жир может собираться даже у самого стройного и худого человека. Это свидетельствует о том, что мощнейший стресс не покидает человека вот уже очень давно.

Эксперты уже давно заметили, что во время депрессии или при сильном стрессе именно на животе в первую очередь начинает скапливаться жир.

Перед началом борьбы с жировыми отложениями на животе очень важно навести порядки в своей нервной системе, проконсультироваться со специалистом, может потребуется пропить настойки успокаивающих трав. После этого уже можно начинать непосредственно работать над удалением жира.

Жир на бедрах

Расположившийся на бедрах жир выглядит привычным нашему глазу, но жировые прослойки на спине смотрятся ужасно. Когда у женщины есть такая проблема, то ей крайне сложно выбрать для себя одежду, она не может надеть что-то облегающее, не говоря уже о хорошем кружевном белье.

Отложения жира в этих местах свидетельствуют о том, что их владелец просто обожает сладости и разного рода мучные изделия, которые содержат высокое количество углеводов. В результате употребления таких продуктов наш организм начинает вырабатывать огромное количество инсулина.

Чтобы жировые отложения на бедрах и на спине ушли, необходимо просто перестать употреблять простые углеводы. К примеру, вместо батона есть зерновые хлебцы, а вместо конфет и других сладостей есть фрукты и мёд.

Толстые колени

Очень многие женщины на отложения жиров в области коленей и икр даже не обращают внимания. Эта особенность абсолютно не смущает их, они носят то, что им нравится, а пухлые колени и икры отлично помогают спрятать брюки. Но тем не менее на подсознательном уровне такие женщины все равно тревожатся, ощущая определенную тяжесть и некий дискомфорт.

Жировые отложения в коленях и икрах случаются из-за употребления слишком соленой пищи и слишком большого количества сладкого. По итогам такой «диеты» в области коленей и икр образуется большой объем лишней жидкости.

Выход один – максимально сократить употребление сладкой и соленой еды. Более того, специалисты советуют, как минимум, один раз в неделю делать разгрузочные дни абсолютно без соли.

Жир на руках и на груди

Указанные места зависят от гормонов. Если больше всего жира у вас скапливается именно тут, то значит в вашем организме содержится избыток гормона эстрогена. Здесь важно вовремя проконсультироваться со специалистом, который выберет подходящее лечение.

Слишком много эстрогена может быть только по двум причинам:

1) Человек получает его из продуктов питания и окружающей среды

Либо

2) Наш организм вырабатывает его в избытке

Это может показаться невероятным, но избыточное количество данного гормона поддается вполне логичному объяснению. Человек ежедневно подвергается влиянию похожим на эстроген соединениям из пищи, содержащей разного рода гормоны роста, гербициды и пестициды.

Более того, большое количество обычных бытовых предметов, используемых нами на постоянной основе (косметика, пластик, ковровые покрытия, моющие средства, мебель и т.д.) несут в своем составе химические элементы, которые повторяют свойства эстрогена.

В результате такие токсины ведут к набору веса, что, в свою очередь, является толчком к выработке дополнительного количества гормона из образовавшихся жировых клеток.

В заместительной гормональной терапии применяются также искусственные гормоны, которые ведут к чрезмерному накоплению эстрогена. Причем это не зависит от того, употребляете ли вы данный гормон, или он поступает в ваш организм, к примеру, из воды.

Отметим, что есть продукты питания с повышенным содержанием определенных типов фитоэстрогенов. Примером такого продукта является соя.

Гормон эстроген

Из-за чего еще может случиться избыток гормона эстрогена? Употребление спиртных напитков, заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет, разного рода лекарства, ожирение, повышенное кровяное давление, стресс.

Но вернемся к жиру. Жир в нашем теле собирается как в виде жировой клетчатки на животе, так и в виде жира, расположившегося глубоко внутри, который не виден снаружи, потому что он залег в брюшной полости. Так называемый «внешний» жир, несмотря на то, что фигура из-за него выглядит дрябло и некрасиво, для качественного метаболизма, да и в общем для здоровья, не опасен. Однако о внутреннем жире нельзя сказать то же самое.

Внутренний и внешний жир

Главным отличием внутреннего жира от внешнего является то, что первый обладает силой воздействия на наш гормональный фон. В первую очередь, он оказывает влияние на выработку гормонов лептина и кортизола, а также на синтез инсулина. В результате происходит нарушения обмена веществ.

Более того, внутренний жир в силу своей природы сдавливает все наши органы и вредит осанке, что в целом приводит к общей дисгармонии в человеческом организме.

Добавим также, что как раз из-за внутреннего жира наша фигура приобретает округлую форму. Такой жир после достаточного накопления в брюшной полости в прямом смысле толкает вперёд живот. Изначально жир собирается в области кишечника, печени и поджелудочной железы. Потом переходит и к внутренней поверхности желудка. В результате происходит сумасшедшее давление на все внутренние органы.

Для того, чтобы избавиться от внутреннего жира нужно много внимания уделять длительным, но умеренным кардионагрузкам. Похудеть получиться, если нормализировать ответ тела на пустые углеводы, а также если увеличить плотность капилляров прослойки жира.

Теперь несколько слов о внешнем жире, подкожном, который лежит между мышцами и кожей. Этот вид жира появляется из-за неправильного питания (большое количество животных жиров и пустых углеводов) и вследствие малоподвижного образа жизни.

Самая эффективная тактика по избавлению от подкожного внешнего жира – это дефицит калорий и занятия спортом. Наш организм не умеет сжигать более 700 граммов внешнего жира, это равносильно дефициту около 600 калорий ежедневно.

Основное правило в борьбе с ним – это планомерность прикладываемых усилий. В связи с тем, что внешний жир быстро уходить просто не может, смысла в голодании нет, также, как и в многочасовых тренировках с целью похудеть.

Однако, призывать людей садиться на низкокалорийную диету или же не вылезать из спортзала и полностью отказаться от жирной еды мы не будем. Недоедание и огромная физическая нагрузка только вред вам принесут, а некоторые жирные продукты питания насыщены витаминами Д, А, которые помогают нашему телу поддерживать гормональный баланс и помогают волосам и ногтям быть здоровыми.

Трудность заключается в том, что нередко человек вообще не дает себе никаких физических нагрузок и ест много жирной вредной еды. Дадим вам несколько советов, которые помогут вам повернуть ситуацию в свою пользу.

Однако перед советами хотим подчеркнуть, что если жировые клетки в вашем организме уже появились, то чтобы вы ни делали, они не умрут, просто после похудения эти клетки всего лишь сдуются и уменьшатся.

Даже когда человеку удается избавиться от лишнего жира, он до конца жизни останется в зоне повышенного риска, потому что без регулярного соблюдения правильного режима питания и умеренных физических нагрузок жировые отложения быстро вернуться на место.

Необходимо не просто серфить в интернете в поисках очередного быстрого способа избавления от жира и читать о самых крутых жиросжигателях, а увидеть, какие именно проблемы есть в вашем питании, которые и привели к набору нежелательных килограммов.

Как похудеть

Если вы этого не сделаете, то вся ваша жизнь станет довольно вредной игрой, когда вы время от времени будете хотеть похудеть к лету за 5 дней. Конечно же, в этом случае результата ждать не приходится.

1) Начните заниматься любым расслабляющим занятием

Проблема заедания стресса жирной едой знакома очень большому количеству людей. Наше тело само заставляет нас сделать такой выбор, а всё дело в том, что психологические переживания и переваривание еды – это процессы, которые отнимают у нас очень много энергии.

На то, чтобы делать эти обе вещи у нашего организма сил недостаточно. По этой причине, когда мы поедим много жирных продуктов, мы на бессознательном уровне успокоимся.

Более того, организм нас на это толкает еще и потому, что ему для производства гормонов стресса необходим жир. В итоге, мы наедаемся картошкой фри и фургоном пирожных. Чтобы этого не произошло вам жизненно необходимо успокоиться.

Приобретите коврик для йоги и займитесь изучением поз-асан. Но это может быть не обязательно йога. Если вас успокаивает вязание игрушек, вытирание пыли или вышивание крестиком, то смело делайте это. Вы обязательно должны найти занятие, которое вернет вам душевное спокойствие, подарит ощущение равновесия и стабильности.

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2) Важно распознавать голод и отличать его от простого аппетита

Самый идеальный вариант – это приём пищи только после того, как вы почувствовали сильное чувство голода, но все же не стоит доходить до крайностей в этом деле. Можно немного перекусить через 2 часа после приема пищи, а через еще два часа, основательно заправиться.

Если вдруг сильно играет аппетит, а время обеда еще не пришло, то выпейте стакан зеленого чая с маленькой ложечкой мёда вприкуску. В результате желудок наполнится, что немного снизит ваше чувство голода, а также ускорится метаболизм за счёт катехинов, которые помогут избавиться от лишних жировых отложений.

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3) Поменяйте свой подход к питанию

Питание с целью похудения – это далеко не «обычное» ограничение в еде и переключение на обезжиренные продукты. В первую очередь, человек должен осознавать то, что кладет себе в рот.

Это очень обширная и серьезная тема. Мы лишь подчеркнем, что в подавляющем большинстве случаев приобретенный вами обезжиренный продукт лишь подарит вам несколько лишних килограммов, потому что, как правило, в такую еду производитель вместо жира кладет пустые углеводы.

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4) Нельзя похудеть за одну неделю, не повредив здоровью

Правильное похудение – это в первую очередь длительное похудение. При самом лучшем раскладе человеческое тело в состоянии избавляться максимум от 700 граммов жира за одну неделю (этот показатель у разных людей варьируется от 400 до 700 граммов).

Однако, даже такой показатель по сжиросжиганию очень сложно достичь людям, которые обладают минимальными знаниями о жиросжигающих физических нагрузках и о правильном питании.

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5) Начните готовить себе еду на пару

Когда вы готовите пищу на пару, а не на масле любого рода, вы дарите себе здоровье. Кроме того, что вы избавляетесь от примерно 12 граммов жира на одну порцию, вы также приобретаете еще один важный бонус.

Практически все современные пароварки обладают функцией, с помощью которой можно готовить очень нежно, сохраняя большинство витаминов.

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6) Проведите ревизию в своих специях

Привыкли готовить мясо в панировке из сухарей? Однако, белые сухари – это отнюдь не чудесный выбор, потому что они приплюсуют мясу дополнительное количество калорий, а также во время готовки заберут жиры. Панировка из сухарей впитывает огромное количество масла.

Проще простого найти замену панировочным сухарям. Для этого вам нужно просто смешать свои любимые травы с кунжутом и перцем по вкусу. Не стоит использовать готовые смеси пряностей, потому что в них, как правило, содержится много соли и усилителей вкуса.

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7) Внимательно читайте то, что написано на этикетке

Зачастую слово «диетический» означает, что под этикеткой вы найдете продукт для людей, страдающих от диабета, в котором снижено содержание сахаров, но отнюдь не калорий.

Слово «низкокалорийный», «легкий» говорит о том, что продукт избавлен от излишних жиров. Однако, нередко в таком случае какая-то их часть заменяется пустыми углеводами. К примеру, в магазинных соусах, на которых указано, что он легкий, производитель может добавить много сахара. Более того, с таким продуктом легко можно перебрать, ведь он «низкокалорийный».

Потому обязательно различайте «легкий», «диетический», «низкожирный» и «низкокалорийный».

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8) Научитесь делать дыхательные упражнения

Если вы будете правильно делать дыхательные упражнения, то вы сможете расслабляться и не поддаваться приступам голода. Делимся с вами примером одного из них.

Примите удобную позу в положении сидя и полностью расслабьтесь. Медленно вдыхайте, расправив во время выдоха плечи и максимально сильно втягивая живот. После этого медленно выдыхайте и делайте обратные действия, то есть мягко попробуйте надуть живот, не сильно напрягаясь.

Существует еще один простой прием, который поможет вам расслабиться и избавиться от напряжения: вдох и выдох частями по три. Вы делаете глубокий вдох, который нужно разделить на три части, делаете вдох только носом, вдыхаете до тех пор, пока ваша грудь полностью не наполнится воздухом. Затем очень медленно начинайте выдыхать, но уже через рот, тоже разделив выдох на три части.

Постарайтесь, чтобы во время упражнения вас никто не отвлекал и не мешал, потому что только так у вас получится полностью сосредоточиться на том, что вы ощущаете, и каково при этом вашему телу.

Теперь поделимся с вами некоторой важной информацией относительно физических нагрузок и сжиросжигания.

Сразу отметим, что качественное похудение и избавление от лишних килограммов необходимо начинать не с поиска комплекса упражнений, а с того, чтобы понять, как работает ваша пищеварительная система, и как происходит метаболизм. Важно полностью пересмотреть свое ежедневное питание, а также понять причину набора веса, что поможет вам не только избавиться от ненавистного жира, но и удерживать вес в норме.

Упражнения, чтобы похудеть

Итак, упражнения.

- поймите то, с каким жиром вы ведете борьбу

Если вам нужно избавиться от ужасного живота, то вы нуждаетесь в длительных, но умеренных кардиотренировках, если же ваша цель – это кубики на прессе, то вам нужен комплекс жиросжигающих упражнений, с помощью которых вы сумеете избавить свои мышцы от запасов гликогена.

Значение гликогена

Несколько слов о гликогене, и почему от него нужно освобождать мышцы. Гликоген является одной из главных форм, отвечающих за запасы энергии в нашем теле. Гликоген – это несколько сотен соединенных молекул глюкозы, потому его называют сложным углеводом.

Также этот элемент называют еще животным крахмалом, потому что найти его можно строго в живом организме. Когда в теле понижается глюкозный уровень, к примеру, во время мощных физических активностей или спустя несколько часов после еды, наш организм начинает продуцировать особые ферменты, под действием которых собравшийся в мышцах гликоген расщепляется до глюкозы, представляя собой таким образом источником моментальной энергии.

Любой углевод, который поступает к нам в организм, будь то фрукт, зерновая культура или какая-то сладость, во время пищеварения превращается в глюкозу и сахар. После этого превращения углевод попадает к нам в кровь. Отметим, что белок и жир не умеют превращаться в глюкозу.

Получившаяся глюкоза применяется нашим организмом как топливо для удовлетворения энергетических затрат и также для того, чтобы создать энергетический резерв. Добавим, что в первую очередь наше тело превращает глюкозу в гликоген, а после того, как гликогеновый резерв создан, глюкоза начинает превращаться в жировые отложения.

Вот мы вам и объяснили причину того, почему от углеводов нас разносит.

- Не стоит ждать чуда делая упражнения на пресс.

Нет таких упражнений на пресс, которые включают процесс сжигания жира и избавляют нас от живота. Даже если вы будете выполнять самые тяжелые упражнения, вы сожжете очень мало калорий. Вы укрепите свои мышцы, но не уменьшите жировую прослойку.

Напомним вам о самых популярных и эффективных упражнениях для всего тела. Технику выполнения можно найти в сети, мы же расскажем о них самих.

Какие упражнения надо делать, чтобы похудеть

Становая тяга

На то, чтобы выполнить данное упражнение, вы потратите очень много энергии, потому что в нем работает весь наш организм. Начните его выполнять даже с самыми легкими гантелями, вот увидите, как будете уставать даже после 10-15 раз.

Приседания

Это упражнение считается максимально энергозатратным для избавления от лишнего жира. В нем работает все тело, расходуется много калорий, потому с его помощью в комплексе с вышеуказанными мерами можно потихоньку избавиться от ненавистных килограммов. Жир будет уходить как на животе, так и со всего тела.

Аэробные нагрузки

Вы обязательно должны уделять около 40 минут аэробным нагрузкам. Это может быть бег, прыжки, быстрая ходьба и даже танцы. Танцуйте! Это поможет не только справиться с жиром, но также стать очень грациозной.

Отметим, для того, чтобы аэробные нагрузки дали максимальный эффект, их необходимо делать в сочетании с силовыми упражнения (приседания, становая тяга и т.д.).

Вакуум

Вакуум поможет вам быстрее любых упражнений на пресс. Скручивания ему и в подметки не годятся. Это упражнение очень важно для нашего живота, потому что оно делает крепче поперечную мышцу, влияющую на объемы талии. Она похожа на своеобразный ремень, который будто поддерживает нашу талию.

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Выполнять это упражнение крайне просто: в положении лежа необходимо выпустить весь воздух из легких, максимально втянуть живот и максимально долго удерживать его в таком положении.

Планка

Пожалуй, это самое универсальное упражнение всех времен. Оно подтянет абсолютно все тело, в том числе и живот. На его выполнение тратится довольно много энергии, и всего за одну минуту оно сжигает очень много калорий.опубликовано econet

Баландина Е. А.

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