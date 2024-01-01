Незрелые люди, с которыми вряд ли получится построить серьезные отношения

Если человек в возрасте 30-40 лет мыслит как ребенок, то с ним просто невозможно построить нормальные здоровые отношения. Он будет требовать одного – постоянной поддержки, заботы и любви. Если физически человек вырос, но психологически так и не стал самостоятельным, он всегда будет зависеть от мнения окружающих, требовать внимания и искать опору.

А причиной всему этому служат детские травмы, то есть если родители чего-то не додали ребенку, чрезмерно опекали либо отвергали его, внушив массу комплексов. В этой статье вы познакомитесь с основными признаками психологически незрелой личности. Если вы обнаружили несколько признаков у близкого для вас человека, стоит насторожиться и честно ответить себе на вопрос – готовы ли вы быть вечным «донором»?

7 признаков психологической незрелости

1. Полная безответственность.

Люди с незрелой психикой практически никогда не несут ответственности за свои слова либо действия. Они могут взять деньги в долг, а потом под любым предлогом не отдавать их или же пообещать кучу всего, потом не выполнить ни единого обещания. При этом они абсолютно не испытывают чувства вины и всегда находят за что придраться к окружающим. У них своя философия: «я самый лучший, а мир несправедлив, в моих бедах виноваты другие». Эти люди даже не предпринимают попыток изменить свое поведение, поскольку не считают это необходимым.

2. Откровенное использование окружающих для достижения личных целей.

Незрелые личности требуют тотального внимания, моральной и материальной поддержки. По их мнению, окружающие просто обязаны входить в их положение, уступать, прощать и беречь их психику. При этом на себя они не возлагают никаких обязанностей, часто винят в своих проблемах родителей и заводят отношения на стороне, на всякий случай, если основной партнер «выгорит» или попросту сбежит.

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3. Неумение выражать собственные эмоции и просить о помощи.

Если человек психологически не зрелый, ему сложно понять собственные чувства. Любые негативные эмоции, впрочем, как и положительные он старается подавить либо использовать психологическую защиту (обвинить других людей, отрицать, обесценивать...). Такие люди не бывают искренними, от них сложно добиться правды, они не способны просить о помощи и демонстрировать собственную слабость. Для достижения желаемого они применяют различные методы манипуляции – вызывают чувство вины или обиды, ставит ультиматумы, угрожают. Если они не получают желаемого, то становятся агрессивными, кричат, иногда дело доходит до драки. Они не умеют признавать своих ошибок, поэтому никогда не просят прощения.

4. Импульсивность и отказ от планирования.

Если человек постоянно меняет свои ценности, привычки и интересы, то это свидетельствует о незрелости личности. Инфантилы часто себя так ведут, у них все зависит от настроения, они могут решиться на сложный шаг, а затем просто передумать, поскольку любые трудности выбивают их из колеи. Такие люди считают абсолютно нормальным потратить все сбережения на «хотелки», а потом взять кредит на покупку продуктов питания. Или, например, они могут разорвать отношения, мотивируя тем, что нужно отдохнуть и заняться собой, а через время решают создать новую семью, забыв о прежних намерениях.

5. Полная зависимость от партнера.

Люди с незрелой психикой просто не выносят одиночества. Им необходимо, чтобы всегда кто-то был рядом, при этом они часто капризничают и раздражаются по любому поводу. У человека может быть настолько большая зависимость от партнера, что он будет оправдывать неуважительное отношение к себе, терпеть оскорбления, унижения и побои, поскольку просто не способен жить отдельно.

6. Применение техники газлайтинг, то есть психологического насилия.

Если человек постоянно ставит под сомнение вашу адекватность, самооценку, внушает чувство вины, страхи и комплексы, то это говорит о незрелости его личности. Общение с таким человеком лучше прекратить, чтобы не слушать необоснованных обвинений.

7. Боязнь взросления.

Люди с нестабильной психикой боятся взрослеть, поэтому любят играть роль ребенка. Они носят подростковую одежду, ярко красятся, не общаются с ровесниками. Для них построение карьеры, вступление в брак и рождение детей кажутся бессмысленными. Девушки, которые боятся взрослеть, намеренно говорят детским голосом, а парни с головой погружаются в компьютерные игры.

Построить нормальные отношения с незрелыми личностями сложно, они всегда ищут созависимых партнеров, которые готовы их «обслуживать». Брать на себя эту ношу или нет – решать вам.опубликовано econet

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