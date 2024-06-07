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Невроз ответственности и контроля

Источник: b17.ru 07 июня 2024 6282
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Нельзя полностью подчинить жизнь своему контролю. Многие вещи не зависят от нас и важно принять это. Попытки контролировать всё и вся приводят к тому, что мы теряем спонтанность и способность творить, гибкость, открытость опыту и любзнательность. Почему человек сам себя загоняет в этот замкнутый круг?

Невроз ответственности и контроля

Стремиться полностью контролировать свою жизнь. Тонуть в самоугрызениях и сожалениях, что не предусмотрел, не учел. Считать, что все, происходящее с тобой, результат твоих действий/бездействий. Самонадеянность, что ты все можешь, просто нужно захотеть. И если не получается, то просто мало хочешь.

Попытка контролировать жизнь только усиливает тревогу

Навязчивое желание спланировать, предсказать и определить свое будущее. Утопать в планах, чек-листах и визуализациях успеха. Впадать в панику, если что-то пошло не так, непредсказуемо, не по плану.

Убежденность, что если ты что-то не сделал сейчас, ты все глубже закапываешь свое благополучное будущее. И излишне надеется, что твои вклады сейчас обязательно принесут выгоду в будущем.

Нарастающее беспокойство за будущее: "достаточно ли я сейчас делаю для будущего, я все учел?"

Из жизни уходит спонтанность и способность творить. Уходит гибкость перед обстоятельствами, открытость опыту и любопытство. А стратегия "подстелить соломку", работающая с перебоями, все равно доминирует.

Попытка справиться с тревогой еще большим контролем своей жизни только усиливает тревогу. Ощущение, что ты перегружаешь себя излишней ответственностью. Мозг забивается мыслями, ведь надо все учитывать и выгружать информацию нельзя, она вся важная, нельзя ничего упустить.

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Невроз ответственности и контроля

Напряжение нарастает. Попытка объять необъятные обстоятельства и спрогнозировать все исходы неизбежно ведет к ощущению, что мир уходит из-под ног, стоять устойчиво все сложней, я теряю контроль. Иногда это переживается настолько остро (но не всегда достаточно осознанно), что может развиться паническая атака.

Мы передаем это своим детям: жить сейчас некогда, ты должен быть ответственным и заботиться о своем будущем: учиться, тренироваться, приобретать полезные привычки, читать, смотреть полезные ролики, дружить с положительными детьми.

Дух нашего времени - это философия самонадеянности и всесилия, иллюзия полной власти над своей жизнью, несущаяся со всех утюгов. И даже кажется, что кто-то уже достиг этого и хочется себе такой жизни.опубликовано econet

Автор Сазонов Дмитрий

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Источник: https://econet.by/

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психология Сазонов Дмитрий невроз ответственность контроль паническая атака дети успех иллюзия

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