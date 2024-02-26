Нервная анорексия: причины, признаки и лечение

Нервная анорексия ‒ сложное заболевание. Оно включает комплекс психопатологических процессов, которые приводят к физиологическим патологиям. К последним относятся критическое снижение массы тела, эндокринные сбои, пониженное давление, сердечная недостаточность, разрушение костной ткани, дистрофия.

Нервная анорексия ‒ это целый комплекс психопатологических изменений, которые становятся причиной физиологических патологий, таких как критическое снижение массы тела, эндокринные заболевания, гипотония, сердечная недостаточность, разрушение костей, дистрофия и в запущенных случаях смерть. Анорексичное поведение проявляется в непринятии форм своего тела, в отказе от пищи под страхом потолстеть, в неконтролируемом приёме препаратов для похудения, слабительных, мочегонных, рвотных средств.

Нервная анорексия

Развитию заболевания способствуют многие факторы.

Основные причины анорексии

сложные взаимоотношения в семье;

родительская гиперопека, когда мама (чаще всего) ставит целью создать из дочери или сына идеальный образ;

о держимость идеей сделать своё тело красивым, стройным, привлекательным;

события, которые вызвали сильные эмоциональные переживания: развод родителей, смерть близкого человека, насилие и другие стрессы.

Часто анорексию называют скрытой агрессией, которая проявляется в ответ на внешнее давление, раздражение (как правило, со стороны родителей).

Голодание как акция протеста перерастает в привычку и в итоге приводит к патологическим изменениям в психике и физиологии.

Как распознать анорексика

Человек, у которого развивается нервная анорексия, фанатично практикует диеты, голодание, приём препаратов, снижающих аппетит.

При этом наблюдаются следующие признаки:

снижается либидо;

наступает тяжёлая депрессия;

больной перестаёт общаться с другими людьми, замыкается;

он отрицает болезнь;

меняются пищевые привычки;

приём пищи превращается в некий ритуал;

выражается недовольство собственным телом, даже если нет видимых признаков ожирения.

В физическом отношении человек быстро теряет вес, а его тело становится болезненно худым. Портится кожа (шелушится, трескается, появляются морщины, пигментные пятна), выпадают волосы, становятся хрупкими зубы и ногти. Анализ крови показывает серьёзное снижение гемоглобина, трийодтиронина, повышенный уровень тромбоцитов или лейкоцитов, нейтрофилов.

Лечение анорексии

Лечение анорексии — комплексная терапия, основанная на самоконтроле и проработке психологических проблем как у заболевшего, так и у членов его семьи.

Любое несоблюдение правил и врачебных рекомендаций приводит анорексика к рецидивам болезни, а при тяжёлом течении — к летальному исходу.

Процесс лечения включает следующие меры:

регулярное посещение психолога, психиатра, диетолога, эндокринолога, а при необходимости — курс лечения в стационаре;

создание здоровой психоэмоциональной обстановки в семье;

организация полноценного питания и формирование правильного пищевого поведения;

социальная адаптация;

диагностика и лечение патологий организма, вызванных длительным голоданием.

В лечении анорексии решающая роль отводится психотерапии. Именно психолог способен выявить истинные причины болезни и восстановить психическое здоровье анорексика.

Будьте внимательны к себе и к близким!опубликовано econet

Автор Таланцева Юлия

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