Нервная анорексия: причины, признаки и лечение

Нервная анорексия ‒ сложное заболевание. Оно включает комплекс психопатологических процессов, которые приводят к физиологическим патологиям. К последним относятся критическое снижение массы тела, эндокринные сбои, пониженное давление, сердечная недостаточность, разрушение костной ткани, дистрофия.
Нервная анорексия ‒ это целый комплекс психопатологических изменений, которые становятся причиной физиологических патологий, таких как критическое снижение массы тела, эндокринные заболевания, гипотония, сердечная недостаточность, разрушение костей, дистрофия и в запущенных случаях смерть. Анорексичное поведение проявляется в непринятии форм своего тела, в отказе от пищи под страхом потолстеть, в неконтролируемом приёме препаратов для похудения, слабительных, мочегонных, рвотных средств.
Развитию заболевания способствуют многие факторы.
Часто анорексию называют скрытой агрессией, которая проявляется в ответ на внешнее давление, раздражение (как правило, со стороны родителей).
Голодание как акция протеста перерастает в привычку и в итоге приводит к патологическим изменениям в психике и физиологии.
Человек, у которого развивается нервная анорексия, фанатично практикует диеты, голодание, приём препаратов, снижающих аппетит.
При этом наблюдаются следующие признаки:
В физическом отношении человек быстро теряет вес, а его тело становится болезненно худым. Портится кожа (шелушится, трескается, появляются морщины, пигментные пятна), выпадают волосы, становятся хрупкими зубы и ногти. Анализ крови показывает серьёзное снижение гемоглобина, трийодтиронина, повышенный уровень тромбоцитов или лейкоцитов, нейтрофилов.
Лечение анорексии — комплексная терапия, основанная на самоконтроле и проработке психологических проблем как у заболевшего, так и у членов его семьи.
Любое несоблюдение правил и врачебных рекомендаций приводит анорексика к рецидивам болезни, а при тяжёлом течении — к летальному исходу.
Процесс лечения включает следующие меры:
В лечении анорексии решающая роль отводится психотерапии. Именно психолог способен выявить истинные причины болезни и восстановить психическое здоровье анорексика.
Будьте внимательны к себе и к близким!опубликовано econet
Автор Таланцева Юлия
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий