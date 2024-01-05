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Неочевидные причины появления отеков

Автор: Econet 05 января 2024 6390
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Ощущение отечности лица и тела по утрам – не самое приятное. Чтобы изменить ситуацию в первую очередь следует обратить внимание на питание и режим дня. Для устранения отечности откажитесь от плотного ужина, быстрых углеводов и спиртных напитков в вечернее время. Также нормализуйте режим сна. Если с питанием и сном все в порядке, но отечность не исчезает, стоит воспользоваться другими методами.

Неочевидные причины появления отеков

Диетологи обозначили основные причины появления отеков, даже если с системой пищеварения и режим дня все в полном порядке. Рассмотрим эти причины подробнее.

Почему образуются отеки

Существует шесть основных причины появления отеков по утрам:

1. Нехватка магния. При дефиците этого микроэлемента в организме задерживается влага. У женщин задержка влаги особенно обостряется в период циклического синдрома (ПМС), когда альдостерон (гормон, регулирующий водно-солевой обмен) наиболее активен и провоцирует стремительную потерю магния.

2. Нехватка йода. В данном случае, как правило, отекает не только лицо по утрам, но и все тело (особенно руки и ноги). Если уровень йода слишком низкий, отечность может не проходить в течении всего дня. Если нехватку микроэлемента восполнить, то положительные результаты будут сразу заметны – уровень утренней отечности лица и тела существенно снизится.

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Неочевидные причины появления отеков

3. Застой желчи. При хроническом недуге в основном отекают веки, также возможно возникновение аллергической реакции (зуда, раздражения слизистой оболочки глаз).

4. Постоянные запоры. Данная проблема провоцирует нарушение лимфодренажа, за счет чего лицо и тело по утрам отекают и сохраняется отечность в большинстве случаев в течении первой половины дня.

5. Избыточное употребление соли. Если при приготовлении блюд использовать соль в большом количестве, это неизбежно приведет к скоплению жидкости в организме и соответственно, появлению отеков.

6. Постоянные стрессы. Отсутствие полноценного отдыха и частые стрессовые ситуации нарушают работу надпочечников, вследствие чего активируется выработка стероидных гормонов и организм не выделяет оптимальное количество жидкости.

Здесь перечислены основные причины появления отеков по утрам, но такую проблему могут спровоцировать и другие факторы. Чтобы выявить корень проблемы лучше пройти обследование у специалиста. опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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