Необычные противовращающиеся плавучие ветрогенераторы начнут тестироваться

В Норвегии начнутся испытания инновационной турбины, способной вдвое снизить стоимость оффшорного ветра. 19-метровая (62 фута) вертикально-осевая турбина мощностью 30 кВт с противовращением является прототипом конструкции, которая может достичь беспрецедентных размеров и мощности.

Контраверсивные вертикальные турбины могут радикально повысить производительность и снизить коэффициент полезного действия для плавучих оффшорных ветряных проектов

В Норвегии начнутся испытания инновационной турбины, способной вдвое снизить стоимость оффшорного ветра. 19-метровая (62 фута) вертикально-осевая турбина мощностью 30 кВт с противовращением является прототипом конструкции, которая может достичь беспрецедентных размеров и мощности.

Большинство ветряных турбин выглядят как пропеллер на палке - и это прекрасно, но если перенести эту концепцию в глубины океана, где находится подавляющее большинство лучших в мире ветроэнергетических ресурсов, и увеличить ее масштаб, то такая конструкция будет иметь все меньше и меньше смысла. Все тяжелые узлы находятся на самом верху, поэтому сложно и дорого строить и поддерживать плавучую версию, которая не захочет опрокинуться под действием ветра.

Именно это и делает противовращающуюся турбину VAWT компании World Wide Wind (WWW) столь интересной альтернативой. Вся тяжелая генераторная часть находится в самом низу - под водой, под плавучим понтоном турбины. Таким образом, вес турбины на дне достаточно велик для того, чтобы она не упала в воду и потребовался лишь комплект швартовочных якорей.

Анатомия противовращающейся плавучей VAWT

Ротор и статор генератора соединяются с парой вертикально-осевых турбин, каждая из которых имеет три лопасти, расположенные под углом 45 градусов относительно основного вала башни. Нижняя турбина вращается в одну сторону, а верхняя, установленная на столбе, проходящем по центру нижней турбины, - в другую.

Лопасти просты и неподвижны, они собирают полезный крутящий момент от ветра по всему периметру, подобно тому, как это делают парусники.

"Единственное, когда он не набирает скорость, - это когда он идет прямо против ветра или прямо по ветру", - сказал нам в интервью в прошлом году технический директор WWW Ханс Бернхофф. "Когда лопасть с вертикальной осью движется по кругу, она получает крутящий момент на 300 градусов из 360".

Сопротивлением генератора можно управлять с точностью до микросекунды, чтобы контролировать скорость вращения турбины.

Таким образом, в зависимости от того, в какую сторону дует ветер, плавающая двойная VAWT пассивно наклоняется на оптимальный угол, и обе турбины начинают вращаться в противоположных направлениях, эффективно удваивая скорость вращения "ротора" в "статоре".

"Вы можете представить это как способ удвоить выработку электроэнергии или как способ снизить стоимость генератора в два раза", - сказал нам бывший генеральный директор WWW Тронд Лютдаль. "Таким образом, это дешевле, гораздо более масштабируемо, и любое техническое обслуживание происходит внизу, а не на высоте сотен футов в воздухе".

Башни могут достигать беспрецедентных размеров и мощности

Вращающий момент, действующий на конструкцию под действием ветра, эффективно нейтрализуется двумя противоположными вращениями. Кроме того, коническая стреловидность каждого ротора снижает скорость вращения верхушки лопасти и создает меньший эффект волнения за ней, поэтому в практической ситуации ветропарка, по мнению компании, их можно устанавливать ближе друг к другу, вырабатывая больше энергии с заданной площади и сокращая количество соединительных кабелей.

Используя некоторые интересные варианты материалов, компания WWW утверждает, что видит четкий путь к масштабированию этих машин до чудовищной высоты в 400 м (1312 футов), когда одна башня сможет собирать огромную мощность в 40 МВт - почти вдвое больше, чем самые большие ветряные турбины в мире, и, что еще более важно, она сможет значительно снизить стоимость энергии на уровне (LCoE) для морского ветра до менее 50 долларов США за МВт-ч - это менее половины стоимости обычных горизонтально-осевых башен к 2027 году.

Поэтому мы рады, что команда разработчиков подписала соглашение о начале испытаний небольшого прототипа в партнерстве с AF Gruppen, одной из крупнейших норвежских промышленных строительных групп.

AF Gruppen и World Wide Wind подписали соглашение о проведении испытаний первого прототипа устройства

Испытания 19-метрового прототипа будут проводиться на экологической базе AF в Ватсе, расположенной глубоко в холмах, на берегу фьорда, у фьорда, у фьорда, у фьорда, у фьорда, у фьорда, на душераздирающе красивом юго-восточном побережье Норвегии. Прямо среди величайших и самых хлопотных работ Слартибартфаста.

Хотя сроки проведения испытаний не определены, компания заявляет, что следующим прототипом будет гораздо более крупный опытный образец мощностью 1,5 МВт, испытания которого планируется начать в начале 2025 года, а до 2030 года она надеется запустить коммерческую турбину мощностью 24 МВт, которая станет крупнейшей в мире морской турбиной с приличным отрывом, если ее запустить сегодня.

"Мы очень гордимся тем, что испытали наш первый прототип в сотрудничестве с AF Gruppen, - говорит в пресс-релизе Бьорн Симонсен, новый генеральный директор компании WWW, - и с нетерпением ждем запуска и последующей программы испытаний, а также изучения дальнейших возможностей сотрудничества. Мы очень ценим поддержку, оказанную нам до сих пор командой AF, и очень благодарны за то, что они разрешили нам использовать свою верфь в Ватсе для проведения испытаний".

Вперед! Если эти огромные машины делают то, о чем говорится на упаковке, то они нужны миру уже вчера.опубликовано econet

по материалам https://newatlas.com

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