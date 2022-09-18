Не цепляйтесь за тех, кому вы безразличны!

Иногда мы бываем настолько ослеплены чувствами, что не замечаем, как другие люди начинают нами манипулировать и использовать для достижения собственных целей.

Мы склонны привязываться к тем, кому мы безразличны, кто исчезнет и даже не обернется. Но когда он появляется в вашей жизни снова, вы чувствуете облегчение, а то, что вас связывает с ним, становится еще сильнее.

Мы склонны привязываться к тем, кому мы безразличны

Говорят, что чем меньше один человек обращает внимания на другого, тем больше он становится интересен последнему. Иногда это действительно так. Возможно, потому что нам просто нравится эта игра в перетягивание каната, или в кошки-мышки.

Но… что если это причиняет боль?

Будьте осторожны! Откройте глаза. Очень возможно, что вы имеете дело с эмоциональным манипулятором.

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Перестаньте заниматься самообманом

Когда нам кто-то нравится, мы сами обманываем себя. Мы вдруг начинаем видеть то, чего нет, и интерпретировать поступки и поведение этого человека так, как этого хочется нам. Это подпитывает нашу уверенность в том, что человек, который нам дорог, тоже беспокоится о нас, привязан к нам и испытывает какие-то глубокие чувства… Тогда как на самом деле мы ему абсолютно безразличны. Он игнорирует нас и не более того.

Не спешите. Просто вы видите то, что хотите видеть. Почему бы вам не попробовать посмотреть на вещи объективно.

Если он общается с вами только тогда, когда это нужно ему, а в другое время живет своей жизнью, а вашей не интересуется, то этот человек просто использует вас.

Он отложил встречу с вами, чтобы побыть со своими друзьями, или у него появились более интересные планы? Значит, не так уж вы ему и нравитесь.

Однажды он ушел, оставив вашу беседу незавершенной? Просто вы не его приоритет, а потому он совершенно не беспокоится о том, как вы попрощаетесь.

Возможно, вы попытаетесь оправдать такое его поведение чем-то вроде «ему нужно свое личное пространство«, «он очень независимый», «не хочет чувствовать себя обремененным или стесненным». Но так вы лишь еще больше забываете про чувство собственного достоинства.

Снимите с глаз повязку: вы ему безразличны

Пришло время снять свои розовые очки и посмотреть правде в глаза. Только сначала нужно убедиться, а нет ли у вас зависимости от этого человека?

Необходимость находиться рядом с кем-то и чувствовать свою значимость приводит к тому, что вы подавляете своя «я», подчиняясь кому-то другому, и принимаете такие отношения, которые никогда бы не посоветовали своим знакомым и друзьям (спроси они у вас совета).

Пришло время понаблюдать и все проанализировать. Только так вам удастся сбросить с глаз пелену и увидеть реальность происходящего.

Его слова и поступки сбивают вас с толку

А вы хоть раз пытались рассказать ему о своих чувствах? О том, что гложет вас глубоко внутри, или просто вам хотелось бы сказать ему о том, как сильно вы его любите.

Такой ситуации не представлялось, потому что он делал и продолжает делать все возможное, чтобы направить разговор в другое русло. И наоборот, иногда он бросает (вскользь) такие слова или фразы, которые отнимают у вас дар речи…

«Ты мне нравишься», «ты просто уникальна», «неповторима»… Это сбивает вас с толку (вас то отталкивают, то притягивают обратно), и вы оказываетесь привязанными еще сильнее, попадаетесь на крючок.

Только когда нужно ему

Вам тоже нужна любовь, нежность и забота, но вы не получаете этого, когда хотите. Это происходит лишь тогда, когда желание возникает у него.

Еще вас должно насторожить следующее. Если вы сильно рассердились, а он вдруг стал необыкновенно ласков с вами и внимателен, то, скорее всего, он просто манипулирует вашими чувствами, чтобы не потерять вас совсем.

Он вызывает у вас чувство неуверенности

Хорошие люди заставляют нас чувствовать себя уверенными. Когда же происходит обратное, возможно, лучше всего уходить, причем быстро, бегом.

Вы чувствуете себя «уверенно»? Когда вы с ним, вам хорошо, вы счастливы, веселы и довольны… Но только в том случае, если вы не пытаетесь поговорить о своих чувствах и продолжаете обманывать себя, придавая несуществующий смысл его словам.

Но если нет возможности поговорить открыто, или если вы не знаете, что действительно хочет этот человек, то о какой уверенности может идти речь? Все это вызывает у вас только беспокойство и смешанные чувства, что вы безразличны этому человеку.

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Ему не нравится, когда вы берете инициативу на себя

Возвращаемся к теме свиданий и времяпрепровождения. Возможно, вы не обращали на это внимания, но когда вы назначаете встречу с этим человеком, он всегда найдет отговорки и кучу оправданий.

А когда предложение исходит от него? Все совершенно иначе, как вы сами понимаете. Ему не нравится, когда вы берете инициативу в свои руки.

Быть привязанным и, как говорится, «на коротком поводке», может показаться интересным, но только до тех пор, пока это не начнет причинять боль. По этой причине важно говорить прямо и не позволять другим играть с собой и своими чувствами.

Иногда нам не хочется видеть и осознавать то, что мы безразличны тем, кто нам дорог. Ведь это так больно: знать, что тебя игнорируют и при этом используют.

Но вот в чем вопрос… Вы предпочитаете правду или хотите и дальше от нее прятаться?опубликовано econet.ru.

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