Натуральные средства для снижения веса: ТОП-3

Хотите похудеть? Эти натуральные средства станут вашими надежными помощниками в борьбе с лишним весом. Но помните, что без сбалансированного питание и регулярных физических нагрузок добиться весомых результатов невозможно. Будьте здоровы и стройны!

Современный образ жизни нарушает баланс в организме человека. Лишний вес стал представлять реальную угрозу здоровью нации, эта проблема затрагивает все большее число молодых людей. Лучшими средствами для снижения веса являются растения, так как их действие направлено на ускорение процессов выведения. В дополнение к умеренному и сбалансированному питанию, а также к регулярной физической активности, для успешного объективного снижения веса можно использовать некоторые растения и пищевые добавки.

Натуральные средства для похудения

Морской критмум, или морской укроп оказывает диуретическое и дренирующее действие

Зеленый матэ, или тоник Индейцев Бразилии обладает диуретическим действием

Хром, микроэлемент, влияет на уровень сахара

Морской критмум

Общее название: морской укроп, «бурав камня».

морской укроп, «бурав камня». Семейство: зонтичные.

зонтичные. Латинское название: crithmum maritime.

crithmum maritime. Используемые части: листья.

Морской критмум произрастает в трещинах скал или в песках на побережье Ла Манша и Атлантики.Длинный ползучий стебель позволяет растению находить в трещинах скал необходимое количество воды, обогащенной морскими солями и другими необходимыми ему минералами, которые и определяют полезные свойства критмума.

Главный компонент морского критмума – эссенция, богатая апиолом. Она содержит активные горькие вещества. В истолченном виде критмум богат минералами, особенно калием. Растение обладает, прежде всего, диуретическими свойствами, а также, благодаря калию, поддерживает минеральный баланс, снижает отложение липидов в организме и препятствует задержке воды, провоцирующей возникновение целлюлита. Морской критмум осуществляет также эффективный дренаж печени. Помимо этого, растение содержит йод и поэтому влияет на деятельность щитовидной железы.

Морской критмум, морской укроп - crithmum maritime.

Целебные свойства (лечебное применение):

Используется как мочегонное средство, выводит избыток жидкости из организма, способствует очищению почек и мочевыводящих путей.

Эфир морского критмума активно применяется в программах по снижению веса и в антицеллюлитных сериях.

Косметические свойства:

Успокаивает кожу, регенерирует, укрепляет. Применяется также как анти–аллергическое и противовоспалительное. Стимулирует клеточный метаболизм, способствует транспортировке кислорода, защищает биологические субстанции типа А, Е, В1 и В2.

Является сильным омолаживающим средством. Обладает иммуно-модулирующим действием.

Есть данные о том, что по сравнению с такими противозрастными маслами, как герань и мирра, масло критмума морского обладает более сильным эффектом.

Обладает ярко выраженным антицеллюлитным и дренирующим действием.

Препятствует образованию в коже свободных радикалов, обладает регенерирующим, укрепляющим действием.

Восстанавливает упругость кожи, обладает омолаживающим свойством.

Другое применение: используется в качестве приправы для придания им своеобразного вкуса и стимуляции пищеварения.

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Меры предосторожности: не применять во время беременности, детям до 6 лет. Использовать короткими курсами, не наносить на слизистые в чистом виде.

Сочетаемость: кедр, шалфей лекарственный, укроп (для усиления антицеллюлитного действия).

Использование в косметике:

в антицеллюлитных программах и для снижения веса добавить эфир критмума в базовое/транспортное масло, начать с легкого массажа проблемных зон, затем более интенсивное воздействие в сочетании с сильным массажем ног (осуществляемым движениями снизу вверх).

для обогащения косметических средств: добавить 1 кап. эфирного масла морского критмума к ежедневной порции крема.

Дренирующий гоммаж (на объем 50 мл)

Мацерат Гардении инков – 15 мл .Эмульгирующий воск 2 ( Cire émulsifiante n°2 ) – 3 гр.

Гидролат Вербены – 30 мл.

Эфир Морского критмума – 20 капель.

Эфир Лимона – 40 капель.

Эфир Фенхеля – 6 капель.

Пудра бамбука – 2 гр.

Экстракт семян грейпфрута – 10 капель.

Витамин Е – 1 капля.

В одной емкости смешать мацерат Гардении инков с эмульгирующим воском, в другую ёмкость налить гидролат вербены и поставить обе ёмкости на водяную баню. Нагревать до температуры 60С. Расплавленный воск с маслом влить в водную фазу, энергично размешивать до состояния эмульсии. Охладить. Добавить эфирные масла и остальные ингредиенты. Тщательно перемешать до получения полноценного однородного крема.

Антицеллюлитная смесь

Эфир Критмуму морского - 2 мл

ЭМ Кедра атласского - 2 мл

ЭМ Шалфея лекарственного - 2 мл

Подсолнечного Вирджин масла - 20 мл

Кукурузного масла - 20 мл

Оливкового масла - 20 мл

Масла Макадамии.

Нанести на ладони примерно 10 капель смеси и энергично массировать проблемные области (применять 2 раза в день – утром и вечером).

Матэ

Общее название: матэ, чай Иезуитов, чай Святого Барталомея, Парагвайский чай.

Семейство: падубовые.

Латинское название: Ilex paraguariensis.

Используемые части: листья.

Матэ – это вечнозеленое дерево, произрастающее в Парагвае, Бразилии, Аргентине и Уругвае. В естественных условиях матэ растет по берегам ручьев в горных лесах, находящихся на высоте 500–700 м, и может достигать 20 м в высоту. При культурном разведении дерево подрезают так, чтобы его высота не превышала 4-8 метров.

История

Коренные жители Бразилии и Парагвая употребляют мате с самых древних времен. Европейцы узнали о нем только в XVI веке из рассказов испанского исследователя-путешественника, который сообщил о том, что индейцы племени Гарани из Парагвая готовят настой листьев, повышающий настроение и побеждающий усталость. Напиток произвел фурор в Испании, и это подтолкнуло миссию Иезуитов в Парагвае к разведению деревьев, которые дают желанные листья. Отсюда происходит второе название матэ - «чай Иезуитов».

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Культура матэ нарушает экологию влажных лесов, и в настоящее время разрабатываются проекты, цель которых – найти новые методы разведения, менее пагубные для местной фауны. Это растение культивируется также в Индии и составляет часть аюрведческой фармакопии для лечения головной боли, усталости, нервной депрессии и ревматизма.

Название «матэ» происходит от испанского слова, обозначающего «бутылочную тыкву», а именно маленький калебас, в котором подают матэ в Южной Америке. К настойке матэ часто добавляют лимонный сок, молоко или сахар. Матэ пьют через трубочку, как правило, металлическую, с фильтром в основании, который позволяет отсеять сухой порошок листьев, лежащий на дне калебаса. В Парагвае и Уругвае матэ в качестве ежедневного стимулирующего средства употребляют чаще, чем чай или кофе.

В Аргентине для матэ используют маленькую бутылочную тыкву, этот чай из листьев Ilex paraguariensis очень популярен.

Исследования

В 1988 году Комиссия ЕЭС, основываясь на применении матэ в традиционной медицине, а также на результатах исследований in vitro и на животных, признала возможным использования растения в медицинских целях для борьбы с физической и душевной усталостью. Матэ, благодаря содержащимся в его листьях теофиллину и кофеину, стимулирует сердечную мышцу и центральную нервную систему, расслабляет гладкую мускулатуру, особенно мускулатуру бронхов и оказывает положительное воздействие на периферическую циркуляцию крови, что может объяснить его традиционное использование для лечение головных болей.

«Британская и французская фармакопея признают стимулирующие свойства матэ, они считают его также полезным дополнением к программе снижения веса».

Снижение веса

Результаты клинического исследования по двойному слепому методу против плацебо показали, что у 47 человек, страдающих ожирением, употребление матэ (Ilex paraguariensis) снижает количество пищи, вызывающее ощущение сытости, что ускоряет снижение веса. Швейцарские ученые поставили перед собой задачу выяснить, насколько справедливы утверждения об эффективности средств для похудения, рекламируемых производителями некоторых коммерческих продуктов. Ученые пришли к выводу, что только матэ обладает потенциалом, заслуживающим дальнейших исследований…

Х.Х. Вогт обнародовал результаты эксперимента, проведенного на 17 здоровых женщинах, которые получали 3-4 капсулы матэ в день в течение месяца. У 13 человек из 17 наблюдалось улучшение эргономических проб. Во время этих проб у 14 человек было зарегистрировано улучшение артериального давления и частоты сердечных сокращений, которая в среднем достигла от 104 до 88 в минуту. Психометрические тесты показали повышение реактивности и способности к концентрации у всех испытуемых. К концу месяца у обследуемых было отмечено снижение веса в среднем на 1.2 кг (у 8 человек не было зарегистрировано изменение веса, а остальные потеряли в среднем 2.4 кг). Субъективно обследуемые пациенты отмечали уменьшение чувства голода, и прилив энергии.

В организме хром содержится в следовых количествах – от 1 до 7 мг, максимальное содержание характерно для новорожденных, а с возрастом оно постепенно снижается. Несмотря на низкий уровень содержания хрома в нашем организме, он является незаменимым микроэлементом для правильного функционирования человеческого тела. Почему?

Хром

Прежде всего хром контролирует правильное распределение сахара. Действительно, он является кофактором инсулина, гормона, секретируемого поджелудочной железой, который стабилизирует уровень сахара в крови. В отсутствие хрома выработка инсулина повышается. Из-за резкого увеличения уровня инсулина возникает реакционная гипогликемия и неутолимая потребность в сахаре.

Для лучшего усвоения глюкозы

Участвуя в метаболизме глюцидов (углеводов или сахаров) и липидов (жиров), хром «потенциирует» активность инсулина и позволяет организму лучше использовать сахар. Эта роль в усвоении глюкозы была доказана американскими врачами, которые продемонстрировали, что хром снижает уровень инсулина в крови. Он входит в состав активного вещества, называемого «фактором толерантности к глюкозе» (ФТГ). Связываясь с инсулином, ФТГ обеспечивает его транспортировку к клеточным рецепторам. Таким образом, хром улучшает толерантность к глюкозе и снижает неприятные последствия, к которым приводит избыток сахара в крови.

Оружие против холестерина

Но полезные свойства хрома этим не ограничиваются! Хром не только регулирует выработку инсулина, но также снижает уровень холестерина в крови. И не любого холестерина, а так называемого «плохого»: холестерин с ЛПНП, который постоянно откладывается в артериях, является яростным противником хрома. Напротив, «хороший» холестерин, ЛПВП уходит из артерий, и его уровень в присутствии хрома повышается.

То есть хром является незаменимым элементом в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Доказательством тому служат многочисленные эксперименты, проведенные в лабораторных условиях. Замечено, что у крыс, полностью ограниченных в приеме хрома, сразу же повышается уровень холестерина и на стенках артерий начинают фиксироваться атеросклеротические бляшки. Когда животным снова стали давать хром, уровень холестерина стабилизировался. Более того - и это может прозвучать «революционно» - хром способствует снижению веса!

Исследование, проведенное в США с использованием двойного слепого метода против плацебо, доказало, что металл вызывает значительную потерю веса, причем без каких-либо изменений в алиментарных привычках или физической активности.

Эффективный помощник в снижении веса

Американские специалисты проводили исследование с применением хрома для лечения людей, страдающих гиперинсулиновом диабетом. В результате исследования было замечено, что примерно в 50% случаев уровень инсулина, циркулирующего в крови организма, уменьшался. Более того, при анализе регуляторных гипогликемических свойств этого металла ученые отметили, что пациенты, страдающие от лишнего веса, похудели!

Хром уменьшает отложение жиров

В научной среде часто бывает так, что исследователи, занимаясь каким-либо направлением, обнаруживают нечто интересное и сосредоточивают свое внимание на новых аспектах. Так было и в случае с американскими учеными, которые, решая проблему влияния хрома на повышенный уровень инсулина, обнаружили его значение для снижения веса. Как объяснить этот феномен?

Хром, являясь регулятором инсулина, ограничивает также отложение жиров. Наше питание не содержит необходимого количества хрома, которое ежедневно требуется нашему организму. Мы не только потребляем слишком мало пивных дрожжей, печени, лука, сухофруктов, тимьяна, шампиньонов, - продуктов, богатых хромом, но едим слишком много белого сахара, злейшего врага хрома!

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В тех странах, где зарегистрировано наибольшее потребление сахара, наиболее высок и процент людей, страдающих ожирением. США и Франция с средним потреблением от 62 до 38 кг сахара в год на одного жителя входят в число этих стран. Белый сахар не приносит хрома. Более того, он увеличивает потери хрома! Но в этом повинен не только сахар. Стресс, например, также является противодействующим фактором. И что происходит в таком случае? Наш организм, и так ограниченный в поступлении хрома, испытывает настоящую недостаточность.

Несколько микрограммов в день

Итак, взрослому человеку необходимо поступление нескольких микрограммов хрома в день. Недостаток хрома следует восполнять, особенно, если есть желание снизить вес или просто сохранить красивые очертания фигуры.опубликовано econet

По материалам:

http://www.spa.su/rus/content/view/133/231/0/

http://botanika.su/interesno-o-rasteniyah/aromasla/kritmum-morskoi.html

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