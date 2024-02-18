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Натуральные средства для профилактики мигреней

Автор: Econet 18 февраля 2024 5308
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Мигрени – это неврологическое заболевание, которое проявляется пульсирующими головными болями, не вызванными другими причинами. В терапевтические мероприятия входят как лечение острых приступов, так и методы предупреждения, чтобы уменьшить их количество и тяжесть.

Натуральные средства для профилактики мигреней

Эффективно купировать приступы на ранней стадии помогут натуральные средства. Они обладают накопительными свойствами, поэтому для получения стойкого эффекта их следует принимать длительное время – 6-12 недель.

Как предупредить мигрени

Магний

Несмотря на низкую потребность организма в магнии, он выполняет многие жизненно важные функции, в том числе, способствует расслаблению мышц и артерий. Поэтому он оказывает эффект в предотвращении мигрени. Ученые заметили, что приступы без «ауры» (неврологических симптомов) значительно сокращаются, если пациенты принимали цитрат магния в течение 3 месяцев.

Витамины В2 и В12

Эти витамины также могут способствовать сокращению количества приступов мигрени и снижению их тяжести.

Чаще всего, магний, витамины В2 и В12 содержатся в порошковых формах пролонгированного (продолженного) действия, именно они и нужны для пациентов с мигренями. Накопительный эффект проявляется через 2-3 месяца после начала приема витаминных добавок. Первые месяцы приема рекомендуется принимать высокие дозы микроэлементов, затем их количество можно сократить.

Натуральные средства для профилактики мигреней

Белокопытник

Это травянистый многолетник, широко распространенный во всем мире. Прием экстракта белокопытника через три месяца регулярного употребления дважды в сутки, помогал снизить частоту приступов на 50%-57%.

Рыбий жир

Этот продукт известен уже многие десятилетия, как прекрасный источник жирных кислот омега-3 и целого ряда витаминов. Он оказывает помощь в исцелении многих заболеваний, в том числе и частых мигреней. В первые три месяца лечения рекомендуется принимать 1-2 ст. л. в сутки, после того, как вы ощутите лечебный эффект, дозу можно снизить.

Натуральные средства для профилактики мигреней

Глюкозамин и коэнзим Q10 

Глюкозамин - это моносахарид, который вырабатывается в организме.  При его недостатке возникают проблемы во многих органах и системах. Принимать его для лечения мигреней следует не менее 4-6 недель.

Кофермент Q10 применяют для лечения мигреней, которые плохо поддаются терапии другими средствами.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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здоровье мигрень Глюкозамин коэнзим Q10 рыбий жир головная боль

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