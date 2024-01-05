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Натуральные добавки при депрессии

Автор: Econet 05 января 2024 5914
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Депрессия - психическое заболевание, которое широко распространено среди населения планеты. Стратегии лечения депрессии включают употребление добавок с омега-3, зверобоем, родиолой, куркумином, пробиотиками. В комплексе с медикаментозным лечением они оказывают позитивный эффект.

Натуральные добавки при депрессии

Большое депрессивное расстройство (БДР), или клиническая депрессия – это распространенное состояние, которое негативно влияет на работоспособность, мысли, настроение.  

Добавки для лечения депрессии

Симптомы БДР

При БДР некоторые из симптомов должны проявляться практически ежедневно в течение двух недель:

  • печаль, тревожность,
  • ощущение безнадежности, вины,
  • скачки настроения, раздражительность,
  • утрата интереса к делам, которые в прошлом доставляли удовольствие,
  • ухудшение аппетита, колебания веса,
  • постоянная усталость,
  • нарушения сна,
  • сложности с концентрацией, запоминанием,
  • головные боли, судороги, сбои пищеварения.

Терапия БДР: натуральные компоненты

Депрессию лечат сочетанием антидепрессантов и психотерапии. Но пациенты с БДР испытывают побочные эффекты от приема антидепрессантов. Имеются научно обоснованные пищевые добавки с антидепрессивным эффектом.

Натуральные добавки при депрессии

Зверобой 

Зверобой эффективен в терапии депрессии легкой и средней степени. Растение демонстрирует свойства антидепрессантов, но дает меньше побочных эффектов.

Омега-3 жирные кислоты

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 (ПНЖК) содержатся в жирных сортах рыб и имеют свойство снижать риск депрессии. Дополнительный прием добавки омега-3 улучшает ослабляет проявления депрессии, связанные с биполярным расстройством. Дело в том, что омега-3 имеют способность напрямую воздействовать на свойства мембран и снимать воспаление.  

Родиола 

Это растение-адаптоген с антистрессовыми и антидепрессивными свойствами. Терапевтическое действие родиолы связано с ее способностью взаимодействовать с нейроэндокринно-иммунной системой и рецепторами нейротрансмиттеров, работающими в депрессии.  Родиола улучшает такие симптомы: бессонница, эмоциональная нестабильность, соматизация.

Куркумин

Антидепрессивные свойства куркумина объясняются его способностью влиять на нейропрогрессию и пути иммунного, воспалительного, оксидативного и нитрозативного стресса. Куркумин является безопасным и эффективным средством для страдающих БДР, которыми не владеют суицидальные мысли и прочие психотические патологии.

Шафран  

Стигма и лепесток шафрана имеют антидепрессивные свойства. Пациенты, употребляющие шафран, показывают лучшие результаты по шкале характеристики депрессии Гамильтона.

S-аденозилметионин (SAMe)

SAMe – это вещество в организме человека.  SAMe имеет значение в метаболизме клеток. Данное соединение используется в терапии БДР у людей, которые не реагируют на лечение антидепрессантами. Также SAMe применяют как сопутствующую терапию депрессии, вызванной болезнью Паркинсона.  

Пробиотики

Дисбаланс микрофлоры кишечника (дисбактериоз) связан с некоторыми заболеваниями (и депрессией – тоже). Параллельный прием некоторых штаммов пробиотиков и антидепрессантов дает позитивный эффект. Среди указанных штаммов: Lactobacillus helveticus, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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здоровье депрессия бдр шафран омега-3 пробиотик тревожность родиола антидепрессант

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