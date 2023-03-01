Нарушение пищеварения — основная причина развития гиповитаминоза, токсикоза, кандидоза

Расстройство пищеварения свидетельствует о наличии в организме какого-либо заболевания. Еще Гиппократ знал о прямой связи различных болезней с пищеварительными расстройствами и всегда говорил: «смерть прячется в кишечнике». К сожалению, студенты нынешних медуниверситетов не получают такие знания, поскольку их образованием занимаются в основном фармацевтические корпорации, диктующие собственные правила.

Почему Гиппократ говорил о важности нормализации работы кишечника? Именно с этим местом взаимодействует окружающая среда, проникающая туда в виде микроорганизмов и продуктов питания. Здесь находится порядка 70% иммунологического потенциала организма, поскольку кишечник является своеобразным защитным барьером всех систем от токсического, бактериального, грибкового и паразитического воздействия.

Почему ослабевает защитная функция кишечника

Когда кишечник функционирует должным образом, то в кровоток поступают все переваренные белки, жиры и углеводы, где потом используются для восстановления поврежденных тканей и органов. Но если целостность стенок кишечника нарушена, то в кровоток попадают остатки непереваренных продуктов питания и вредоносные микроорганизмы, а также происходит недостаточное насыщение организма полезными минералами и витаминами.

Попадание в кровоток белков, которые не переварились – это крайне неблагоприятная ситуация для организма. Поскольку в этом случае он начинает вырабатывать антитела, присоединяющиеся к «враждебному» белку и образующие иммунный комплекс, вывод которого из организма происходит благодаря активной работе эритроцитов, селезенки и печени. Но иногда эти органы попросту не могут справиться с поставленными задачами, и эти комплексы оседают в тканях, вызывая их воспаление и разрушение. Кроме того, «враждебный» белок может легко нарушить работу иммунной системы, и тогда сами антитела будут негативно воздействовать на ткани и органы.

Когда кишечник не выполняет должным образом защитную функцию, то страдает и функция пищеварения, а непереваренные продукты – это отличная среда для жизнедеятельности болезнетворных микроорганизмов и грибков. В кишечнике сначала происходит гниение остатков пищи, а затем запускается процесс брожения. Через пораженные стенки органа «выходят на свободу» все микробы и опасные токсины, последние оказывают особо негативное воздействие на печень и мозг, что в дальнейшем приводит к развитию заболеваний неврологического и психологического характера.

Обратите внимание на тот факт, что люди с психическими расстройствами всегда имеют проблемы с пищеварением и это не случайно.

К примеру, наличие токсинов в организме может спровоцировать возникновение артрита, поскольку микрофлора кишечника у некоторых людей реагирует на токсины образованием антител, провоцирующих воспаление суставов между позвонками. Именно поэтому многие люди непроизвольно сутулятся, хотя токсическое воздействие не всегда является основной причиной развития артрита.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Нарушение целостности стенок кишечника могут вызвать и другие факторы:

• инфекционные заболевания хронического характера;

• длительное употребление антибиотиков и других лекарственных средств;

• нездоровое питание;

• скрытая аллергия;

• частые стрессовые ситуации;

• чрезмерные физические нагрузки;

• злоупотребление алкогольными напитками;

• период беременности.

Нарушение пищеварения – основная причина развития гиповитаминоза, токсикоза, кандидоза, дисбактериоза, воспалительных процессов, аллергических реакций и ослабления иммунной системы. Поэтому чтобы быть здоровым важно нормализовать работу пищеварительной системы.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet