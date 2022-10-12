«Молодильный крем»: удивительное средство, которое должно быть у каждой женщины

Мечтаете об идеальной коже лица? Косметические средства известных торговых марок не помогают избавиться от морщин и пигментных пятен? Гарантированно предотвратить старение поможет «молодильный крем», созданный на основе масла шиповника. И что замечательно – крем можно сделать самостоятельно.





Мы уверены, за небольшую баночку этого средства голливудские звезды заплатили бы не одну сотню долларов. На самом деле приготовить его легко в домашних условиях, а себестоимость не превысит нескольких рублей. Кроме того, это универсальный крем, который борется со старением не только кожи лица, но и шеи, а также зоны декольте.

Потрясающие свойства омолаживающего крема

Основной ингредиент крема – масло шиповника, обладающее отличными омолаживающими свойствами. При регулярном использовании средства вам удастся избавиться от многих проблем:

«гусиных лапок» вокруг глаз;

глубоких морщин;

сухости;

шелушения;

дряблости кожи.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Рецепт крема

Чтобы приготовить омолаживающее средство потребуется 5 простых компонентов:

крем для детской кожи (2 столовые ложки);

масло шиповника (10 капель);

масло жожоба (5 капель);

сок алоэ (1 столовая ложка);

витамин B2 (5 капель).

Все это продается в каждой аптеке, поэтому с поиском ингредиентов проблем не возникнет. Детский крем необходим в качестве основы. Масло шиповника подтягивает и питает кожу, осветляет пигментные пятна, разравнивает морщины, способствует регенерации и восстановлению ткани, а также защищает кожу от действия солнечных лучей, ветра, мороза и прочих внешних факторов. Масло жожоба повышает эластичность и упругость кожи, снимает отечность и уменьшает мимические морщины. Сок алоэ замедляет процессы старения. Витамин B2 придает коже здоровый цвет, увлажняет и питает ее.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Все ингредиенты следует смешать до однородности и поместить в стерильную емкость. Хранить крем нужно в холодильнике. Использовать средство рекомендуется каждый день по утрам и вечерам. Результат будет заметен уже через неделю – кожа станет более гладкой, сияющей и упругой. Как вы видите, в приготовлении крема нет ничего сложного, но эффект от его применения оценит каждая женщина! опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet