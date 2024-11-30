Методика похудения для ленивых: худеем, лежа на диване!

Эти способы похудения подойдут тем, кто не практикует энергичные тренировки. Избавиться от лишних килограммов можно с помощью массажа биологически активной точки. Также вам поможет феномен идеомоторного акта, который применяется в спорте и для тренировки космонавтов.

Думаю, немало людей мечтают сбросить пару-тройку килограммов, особенно к лету, но часто бывает, не хватает силы воли на то, чтобы сесть на диету и заняться спортом. А без этого, как известно, лишние килограммчики сами не исчезают, а бывает еще и прибавляются.

Как похудеть без изнурительных тренировок

Если вам некогда или просто лень ходить в спортзал и соблюдать жесткие диеты, то данная методика как раз для вас, хоть и тут немножко, но придется потрудиться, чтобы добиться результатов. Так что, все зависит только от вас и вашего желания.

Итак, поскольку лишний вес обычно бывает у людей из-за частого переедания, то первую часть методики посвятим тому, как уменьшить аппетит, и сделаем это с помощью массажа биологически активной точки. Точка, контролирующая центр насыщения, находится в непосредственной близости к уху. А точнее, их две симметричных точки около каждого уха. Для того чтобы их найти, необходимо нижней челюстью сделать движения вверх и вниз, а пальцем определить точное место движения. Биологически активными точками будет место возле уха, где можно почувствовать, что челюсть перемещается. Эти точки следует массировать 2-3 минуты перед едой: для этого нажимаете точки и совершаете круговые движения пальцами.

Таким образом, как уменьшить аппетит мы разобрались, теперь давайте перейдем к спорту. Думаете им можно заниматься только в спортзале? Ошибаетесь, можно совершать физические упражнения где угодно, даже лежа на диване или сидя за компьютером. И тут нет никакой мистики, а обычный феномен идеомоторного акта, часто применяемый в спорте или для тренировки космонавтов.

Так что же такое собой представляет это загадочное идеомоторное движение? Предлагаю совсем немного уделить ему внимание, чтобы понять его основу, и, в последствие применять его в разных сферах свое жизни.

Термин «идеомоторное движение» происходит от греческого "idea” - идея, образ - и латинского "motor” - приводящий в движение, то есть, при возникновении зрительного образа происходит сокращение соответствующих образу группы мышц, в результате человек совершает непроизвольное движение.

И поскольку в спорте физические упражнения доведены до автоматического действия, то, в связи с этим, проводилось много исследований спортсменов. Их просили представить привычное для них действие и снимали показатели миограммы, то есть записывали электрические сигналы, получаемые в результате регистрации мышечных сокращений. Например, штангиста просят представить, что он поднимает штангу, но так, чтобы образ был ярким с ощущением поднимания этой штанги, и в этот момент фиксирует сокращение группы мышц, которые как раз активируются как при реальном поднятие штанги на тренировке илина соревнованиях.

То же самое наблюдается и у спортсменов других видов спорта. У каждого спортсмена происходит сокращение мускулов, которые используются в том или ином виде спорта, то есть, где действие доводится до автоматического, бессознательного.

На этом принципе и будем строить вторую часть методики похудения.

Таким образом, решите, где бы вы хотели бы убрать лишний жирок и подкачать мышцы. Далее, хочется или не хочется, но придется немного заняться физкультурой, но всего лишь на столько, чтобы ваше тело запомнило эти упражнения, точнее движения, вызывающие сокращение мышц в нужных вам местах. Например, вам хочется накачать пресс, вот и выполняете эти упражнения, если хотите подкачать бицепсы, то так же делаете соответствующие упражнения и т. д. Выберите самые простое упражнения для начала, и повторяя их, доведите до автоматического движения.

Одним словом, чтобы ваше тело запомнило, что с ним происходит в момент выполнения выбранных вами упражнений. А затем продолжать уже можно в любое время и месте, не выполняя их, а просто вспоминания так, как будто вы сейчас это делаете, но чтобы это было не просто воображение, а именно сопровождалось и ощущениями. Тогда при возникновении образа тело будет реагировать точно так же, как и при реальном выполнении упражнения, то есть вы будете качать пресс даже, лежа на диване. Те, кто умеет контролировать сны, может продолжить занятие и во время сна, то есть «запрограммировать себя» перед сном на занятия физкультурой посредством идеомоторного движения.

После того, как вы пришли к выводу, что ваш организм запомнил нужные вам движения и вы хотите перейти к идеомоторному акту, то для начала делайте это в тишине, чтобы вас никто не беспокоил. Лягте, расслабитесь и представьте, что вы в реальности выполняете физ. упражнение, но так, чтобы было одновременно и ощущение его выполнения, тогда при возникновении образа, например, бега, вы должны почувствовать сокращение ножных мышц как бы это происходило и при реальном беге. Если же вы не ощутили работы мышц, то значит вам еще рано заниматься физкультурой, лежа на диване, придется еще походить в спортзал и развить лучше воображение, или научиться лучше управлять собственным телом.

Видите, никакой магии, просто немного знаний, и, худеем, лежа на диване... но...

Помним, что «без труда не вытянуть и рыбки из пруда», так что везде требуется или умственное, или физическое усилие...

Само собой разумеется, эффект идеомоторного акта можно применять не только для похудения, а для любого закрепления условного рефлекса или нового навыка, или для понимании экспрессии другого человека — что он чувствует, что он думает и т. д. Так что смело используйте фантазию в освоении идеомоторных движений.

Худейте с удовольствием.опубликовано econet

Автор Наталья Дефуа

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