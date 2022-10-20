Метод естественной подтяжки лица без операции

Хотите избавиться от второго подбородка и подтянуть овал лица без операции? Попробуйте эти методы самомассажа, которые можно выполнять в домашних условиях.

Избавьтесь от двойного подбородка без операции, с помощью естественной подтяжки лица, просто выполняя этот простой массаж, который вы можете делать самостоятельно у себя дома. Этот массаж лица помогает восстановить кровообращение, избавит от проблем воспаления, да к тому же он бесплатный.

Избавьтесь от двойного подбородка без операции

Одним из основных методов омоложения в Японии, который используют для подтяжки лица без ортопедической хирургии, является массаж лица. Многие японские женщины, которые стремятся к естественной красоте, могут делать его самостоятельно дома без косметики или специального оборудования.

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Мы расскажем вам о методах массажа лица, которые помогут подтянуть кожу вокруг щек, а также просто и легко сделают красивый контур лица.

Как сделать ваше лицо более подтянутым, просто массируя лицо

Просто массируя лицо, можно получить подтяжку лица без операции.

Обратите внимание, чтобы добиться результата, вы должны не забывать о диете и физических упражнениях.

Прежде чем мы начнем, давайте сделаем глубокий вдох. Для начала, как и большинство упражнений для лица, вы можете поднять щеки, очертить лицо и, возможно, избавиться от того двойного подбородка, который беспокоил вас в последнее время.

3 вещи, которые следует иметь в виду, прежде чем начать массаж лица

Правила, которым нужно следовать при массаже лица:

1. Используйте зеркало, чтобы следить за своими движениями.

2. Используйте столько силы, сколько вам нужно, чтобы не оставлять синяков.

3. Нанесите необходимое количество массажного масла на кожу, чтобы уменьшить трение.

Массаж лица для подтяжки щек

Пальцами поднимите кожу ниже щек, используя кулаки, и удерживайте в течение 5 секунд, выполняя 2 подхода. Старайтесь не давить на щеки.

Для тех, кому трудно удерживать эту позицию стоя, используйте поверхность стола, чтобы поддерживать руки во время массажа.

Массаж лица для подтяжки кожи вокруг глаз

Что больше всего заставляет ваше лицо выглядеть старше, так это морщинки под глазами. Исправить это можно, массируя верхнюю область вокруг щек каждый день утром после умывания и перед нанесением крема.

Правила выполнения:

1. Пальцы рук сложить в один кулак, коснуться поверхности вашей кожи вдоль левой щеки, начиная с области под глазами так, чтобы большой палец правой руки проходил к внешнему краю левого глаза.

2. Затем опустите большой палец вниз к основанию вашей шеи, массируя область шеи непосредственно под мочкой уха.

3. Сделайте 2 подхода на каждой стороне вашего лица.

Выполнение этой техники массажа требует точности. Если вы только начинаете, имейте в виду, что все приходит с практикой. После определённого опыта обнаружите, что у вас развивается мышечная память для массажных линий на лице, что повысит скорость и эффективность выполнения массажа.

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Вот ещё один простой массаж, который может помочь избавиться от двойного подбородка, устранить воспаление по контуру лица, улучшая кровообращение.

Начните с того, что сначала сожмите область подбородка посередине между пальцами руки.

3 шага для того, чтобы сделать этот массаж лица с наилучшими результатами.

Шаг 1

• Захватите двумя пальцами кожу на подбородке.

• Щелкайте пальцами вниз, когда вы отрываетесь от подбородка, освобождая захват.

• Выполните эту процедуру от подбородка до области, ближайшей к уху с каждой стороны, как показано на рисунке.

Шаг 2

На этот раз сделайте то же самое, что и в предыдущем шаге, только щелкайте пальцами вверх от подбородка к ушам, проходя все 8 точек до конца.

Шаг 3

Оказывая давление пальцами вокруг контура лица, двигайтесь к области ниже уха, как показано на рисунке:

опубликовано econet.ru.

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