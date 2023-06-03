Метаболический синдром: Что делать при нарушении обмена веществ?

На развитие метаболического синдрома оказывают влияние генетическая предрасположенность, возраст, рацион, образ жизни, двигательная активность. Если в семье у кого-то имеется склонность накапливать жир в области талии, то нужно принять серьезные меры для предотвращения риска развития метаболического синдрома.

Массовой проблемой населения Земного шара сегодня выступает метаболический синдром, предполагающий нарушение обменных процессов, наличие избыточного веса (как правило), отложение излишков жира или аккумуляцию воды в подкожной клетчатке. Сада же относят нарушение обмена в костях, а именно: кальция, фосфора, иначе - развитие остеопороза. Нередко метаболический синдром служит предтечей диабета 2-й степени, недугов сердца и сосудов и целого ряда других заболеваний.

Правила жизни при метаболическом синдроме

Тревожные признаки, которые демонстрирует организм

Как уже было сказано, метаболический синдром идет рука об руку с позитивной динамикой ожирения.

Указанный синдром проявляется следующим образом:

увеличение веса и отложение избыточного жира, преимущественно в зоне живота,

повышение показателя артериального давления (выше, чем 135/85 мм рт. ст.),

рост показателя жиров (липидов) в крови (уровень триглицеридов в крови натощак от 150 мг/дл и выше),

нарушение обмена сахара (уровень сахара в крови натощак от 100 мг/дл),

низкие показатели «хорошего» холестерина (холестерин высокой плотности) в крови и повышение показателей «плохого».

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В случае, если отмечаются даже три из выше перечисленных признаков, то имеется опасность наличия метаболического синдрома и, как следствие, вероятности прогресса диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Второстепенные симптомы метаболического синдрома: повышенные аппетит, жажда, некоторая утомляемость, одышка.

Кто в группе риска

На развитие данного синдрома оказывают влияние генетическая предрасположенность, возраст, рацион питания, образ жизни, двигательная активность. Проще говоря, если в семье у кого-то имеется склонность аккумулировать жир в зоне талии, то имеет смысл принять серьезные меры для предотвращения риска.

Пациенты, демонстрирующие склонность к аккумуляции жира в зоне живота, имеют генетически высокую вероятность прогресса метаболического синдрома. Жировые отложения в данной области относятся в значительной мере не к подкожному типу жира, а к абдоминальному (или висцеральному), который имеется во внутренних органах и представляет конкретную опасность для здоровья.

Почему? Он может генерировать гормональную активность в данной зоне, которая провоцирует биохимические реакции, влекущие за собой сбой в обмене веществ. Одновременно снижается чувствительность организма к инсулину, повышается секреция «плохого» холестерина. Холестериновые бляшки аккумулируются в артериях и влекут нарушение кровообращения, повышение показателя артериального давления и сердечные недуги.

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Как предотвратить прогресс метаболического синдрома

В первую очередь необходимо пересмотреть свой стиль жизни в пользу здорового питания и систематических физических нагрузок.

Не целесообразно категорически переключаться на пищу растительного происхождения, так как последняя не обеспечивает необходимыми минералами, витаминами, аминокислотами. В рационе должны присутствовать источники протеина, но без содержания вредных жиров. Сюда можно отнести куриные и индюшачьи грудки, морскую рыбу, обезжиренные кисломолочные продукты, яичные белки. Протеин в рационе обеспечит продолжительное чувство сытости. А перейдя на растительный рацион, имеется риск набрать вес еще больше по причине дефицита необходимых веществ, а именно - белка, поступающего с мясом.

Пациентам с указанным синдромом, отказавшимся от мясных продуктов, целесообразно вводить в меню яйца, кисломолочные продукты, рыбу, сыр, крупы.

Теперь поговорим о снижении показателя «плохого» холестерина в крови, который напрямую связан с аккумуляцией жира. Это есть следствие неграмотной пищевой обработки продуктов, а именно - жарка на растительном масле; кардинальное ограничение холестерина с продуктами питания. В таком случае печень начинает сама производить «плохой» холестерин. В организме холестерин - предтеча секреции половых гормонов (эстрогена, прогестерона) и гормонов обезболивания. Поэтому, человек сам подвергает собственный организм страданиям.

Теперь по поводу сладостей. Не возбраняется съесть на праздник кусочек торта, но не иметь подобные продукты дома постоянно. Если хочется сладенького, то можно съесть ложку меда.

Имеет смысл в рацион ввести яблочный уксус: он богат калием, йодом, прочими минералами, незаменимыми в обменных механизмах.

Как употреблять яблочный уксус?

Развести 1—2 ч. ложки в стакане воды, ввести 1 ч. ложку меда и пить утром и вечером. Яблочный уксус принимают курсом по 14 дней, далее нужно сделать паузу на неделю.

При метаболическом синдроме можно принимать фитопрепараты. Их следует подбирать персонально, с учетом имеющихся недугов.

Употребление жидкости.

Рекомендуется пить воду малыми порциями (100—120 мл) в интервалах между едой. Объем воды в сутки в среднем: 1,5—2 л зимой и до 3 л — летом. Учитывается также вода в чаях, компотах, супах.

Чай лучше пить черный, а кофе - с медом, сахаром, с щепоткой корицы, кардамона и т.п.

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Жесткие диеты провоцируют аккумуляцию жира

Если вы стремитесь сбросить вес, не совсем удачным вариантом будут суровые диеты, дающие краткосрочный эффект, а завершаются набором еще более значительного веса.

Имеет смысл утром организовать полезный завтрак, который обеспечит калориями на продолжительный период. К примеру, каша из перловых, овсяных и других круп (150 г), можно с отварным яйцом (каши 100 г). Подойдут макаронные изделия твердых сортов или рыба, запеченная с овощами. Свежие салаты предпочтительнее во второй половине дня. Перекусить бутербродом можно не ранее, чем через 2 часа после трапезы.

Не стоит укладываться в постель с ощущением голода, а за 2 часа до отхода ко сну можно съесть тушеные овощи, салат, кисломолочные продукты, плов.

Главное правило: еда частая и малыми порциями, по 100—150 г, не чаще чем каждые 2 часа.

Интенсивное движение – враг ожирения

Необходимо посвящать физической активности 60 минут ежедневно. Подойдет ходьба быстрым шагом, плавание, катание на велосипеде. Если вы трудитесь в офисе, устраивайте 5—10-минутные разминки.

Правильное питание в тандеме с рациональной физической активностью — залог вашего успеха. Но убрать нежелательные накопления внутренних жиров возможно, проконсультировавшись с эндокринологом или диетологом.*опубликовано econet

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