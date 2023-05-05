Мазь от артрита: как сделать самостоятельно

Артрит – это заболевание суставов, сопровождающееся болью и отеками. Согласно данным статистики, этим недугом только в США страдают больше 50 миллионов человек. Избавиться от этой проблемы не сложно, если применять эффективное средство на основе натуральных компонентов.

Различают остеоартрит и ревматоидный артрит. Бороться с этим заболеванием позволяет мазь на основе эфирного масла мирры, имбиря и ладана. Такое средство легко приготовить самостоятельно.

Как приготовить мазь от артрита

Рецепт мази от артрита

Для этого понадобится:

эфирное масло ладана и мирры (по 20-30 капель);

эфирное масло имбиря (10 капель);

чуть больше 100 г базового кокосового масла (нерафинированного).

Все компоненты нужно тщательно перемешать, поместить в стеклянную банку и закрыть ее крышкой. Применять средство рекомендуется дважды в день, обрабатывая участки, где чувствуется боль. Одной такой баночки хватит на 15-20 применений.

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Польза эфирных масел

Эфирные масла помогают решить множество проблем со здоровьем, в том числе и весьма серьезных. Безопасность применения эфирных масел для лечения тех или иных недугов клинически доказана.

Кокосовое масло уменьшает воспаления и устраняет симптомы артрита лучше, чем большинство лекарственных препаратов. Масло ладана благоприятно влияет на нервную систему, улучшает кровообращение, устраняет боль в суставах и мышцах.

Масло мирры содержит соединения, обладающие антиоксидантным и противовоспалительным действием. А в состав имбирного масла входят компоненты, обладающие антибактериальными свойствами.

Благодаря такому составу мазь дает отличные результаты, при условии регулярного применения. Если вы проходите курс массажа, можно попросить массажиста применять эту мазь во время процедуры, что позволит максимально быстро избавиться от артрита.опубликовано econet

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