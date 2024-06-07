Люди, которые не желают вам добра

Все мы знаем, как больно бывает, когда человек, которого мы считали близким, вдруг бросает нас в беде или оказывается совсем не таким как мы представляли. Я эти уроки с детства проходила.

Подружка у меня такая была. Ещё школьницами были мы с ней, когда попали в засаду районной шпаны. Мальчишки те в основном ко мне прицепились, отняли портфель, перебрасывая его друг другу по очереди. А подружка моя домой убежала, её никто и не преследовал. Она даже не позвала на помощь никого из взрослых, зная, что шпана та могла сделать со мной все что угодно.

Человек, который забирает вашу энергию

Я выкрутилась тогда, как-то договорилась с главарем шайки и они меня отпустили невредимую, я сразу же пошла к той подружке домой и пылая гневом, спросила:"Как ты могла меня так бросить?". Ответ был искренним:"Я испугалась".

Я простила её, поняв для себя, что слабенькая она, общалась с ней и дальше, но понимала, что это не друг ни разу, конечно. Предаст, сама того не желая, в своей слабости. Такова её сущность. И не раз ещё это и случалось, но я была готова уже, рассчитывая только на себя. И боли уже такой не было, ибо боль от потери доверия похожа на потерю девственности. Дважды не повторяется.

Уже старше столкнулась с ещё более мерзким явлением, когда человек, которого считаешь близким, крадёт энергию твоих тонких тел. Это энергия творчества по большому счету. Когда любишь человека, доверяешь ему, она начинает играть разными бликами, создавая что-то новое в нас и в пространстве, которое нас окружает.

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И тут с удивлением замечаешь, что другому это не нравится, он вовсе не стремится поддерживать эту энергию, а потом берет и обнуляет её вовсе. Сделать это не трудно, ведь его же мнение и отношение для вас значимо. Можно взять и обесценить, просто сказав, что это не интересно и вообще ерунда какая-то. Или сказав неожиданно, что ты ему совершенно безразлична, как и все, что ты делаешь.

Это шокирует так, что превращаешься прямо-таки в соляной столб на время, заморозившись каждой своей клеткой. А потом думаешь -зачем он это делает? А ответ простой - природа его такая. Ему не нравится, когда цветёт твоя душа, ему вообще не нравится цветение и созидание. Научилась понимать и прощать даже такое, ну что поделаешь - природа его такая, но уже без доверия дальше и без любви.

К счастью, энергия тонких тел восстанавливается со временем. Главное, заткнуть все чёрные дыры в виде таких людей, которые вовсе не желают вам добра, прикидываясь друзьями.опубликовано econet

Автор Надежда Капырина

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