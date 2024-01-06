Любовный формат: 3 правила, которые нельзя нарушать

Как важно держать планку отношений при общении между людьми (неважно, это деловые, дружеские или любовные отношения). Формат отношений - это требование к стилю поведения в отношениях (качеству отношений). Более точное определение: это поведение уместное и желательное для того типа отношений, на который люди изначально согласились. На работе, с деловыми партнерами - будет один тип взаимоотношений, с приятелями - другой, с любимым человеком - третий.

Рассмотрим установление формата во взаимоотношениях мужчины и женщины. Как правило, формат будущих отношений определяет женщина, так как она откликается на предложение мужчины о знакомстве (фора здесь у женщины), соглашаясь или не соглашаясь на предложение мужчины, озвучивая свой формат.

3 правила любовных отношений

Никого не удивлю, если скажу, что основной формат, который предлагается большинством мужчин является "секс без обязательств". Быть ли этому? Зависит от того, какой формат устраивает женщину. Если устраивает, то все в порядке. Однако, большинство женщин все таки стремятся к серьезным отношениям, к созданию семьи, браку. (Ну да, такое вот, гендерное несовпадение в целях.)

Для женщин очень важно в начале отношений озвучивать свои стандарты: какие отношения для нее приемлемы и желательны. Почему так? Потому, что изменить установившийся формат будет практически невозможно. Переформатирование любых отношений происходит с трудом и воспринимается партнером как необоснованное ("тебя же все устраивало!"), либо как временное ("у тебя наверно настроение плохое"), или несерьезное, как каприз.

Отсюда вытекает правило №1: Формат отношений устанавливается сразу (при условии заинтересованности в отношениях с вами).

Например, женщина может сказать: "Я ищу серьезные и продолжительные отношения, поскольку собираюсь завести семью и ребенка. Если создание семьи не входит в твои планы, давай не тратить ни мое, ни твое время. Если входит, то давай попробуем. Если нам будет хорошо, мы через некоторое время сможем создать семью".

Возможно, многим покажется это высказывание слишком категоричным и по-мужски прямолинейным, но, поймите (женщины), что лукавство здесь неуместно и приведет к потере времени и фрустрации об очередного "козла".

Когда формат установлен, в дальнейшем только остается его поддерживать. Почему надо поддерживать, а не к примеру, оставить все на самотек? Тут влияет принцип энтропии: все в этом мире стремится если не к развитию, то к распаду и разрушению. Поэтому, несоблюдение формата приводит со временем к деградации, качественному ухудшению отношений.

Под несоблюдением формата подразумевается как поведение человека, который нарушает правила: например, грубит, обманывает, ведет себя эгоистично или в общем недостойно, так и того человека, который этому поведению попустительствует, т.е. по факту поощряет. Допустим человек курит и это плохо, но это его личная проблема, а вот если он дымит вам в лицо - это проявление неуважения к вам, недостойное поведение и вы не должны с этим мириться.

Отсюда вытекает правило №2: Ответственность за соблюдение формата лежит на обоих партнерах по общению.

Поэтому, реагировать на несоблюдение формата партнером надо сразу же, как произошла ситуация, так как его поведение затрагивает (могут пострадать) ваши личные границы, интересы или чувство самоуважения.

Если не остановить, то партнер будет рядом с вами и дальше "расслабляться" и деградировать как личность. Начать лучше с описания ситуации, которая задела, в чем вы видите нарушение формата: "ты куришь.!?", далее сказать о своих чувствах по этому поводу: "жаль, не люблю табачный дым" и выразить свою просьбу - инструкцию: "кури пожалуйста в курилке, на балконе, на улице". Если вы значимы для партнера, то он конечно постарается изменить свое поведение.

Возвращаясь к п.1 можно заметить, что беспроблемное переформатирование в отношениях возможно на этапе ухаживания, когда мужчина сильно влюблен в женщину (конфетно-букетный период) и готов менять свое поведение под стандарты любимой женщины, да и женщина тоже идет навстречу. То есть самый высокий формат задается на гормональном пике у мужчины (до первого секса), так как он в это время более заинтересован в отношениях (а вот у женщин все с точностью до наоборот - влюбленность и заинтересованность в отношениях усиливается после секса).

Далее отношения (со стороны мужчины) в качественном отношении не растут, поэтому женщине нужно установить экологичный для нее формат ДО того как случится секс. Переформатировать этот формат возможно, если только ваша значимость для мужчины не снизилась в процессе отношений: не возникло привыкание, (не дай бог) пресыщение, разочарование и т.п.

Поскольку люди в процессе отношений вырабатывают совместные решения и ценности, хорошим навыком является умение договариваться. При отсутствии у вас внятной позиции по какому-то вопросу (своих ценностей), а также своих целей и желаний, предполагает, что приоритетными окажутся ценности, цели и желания партнера. Он будет ведущим, а вы, в свою очередь - ведомой. Ценности эти (по умолчанию) окажутся такими, какие были приняты в семье вашего партнера (например, как мужчина должен относится к женщине), а вам это может не понравится.

Иногда это даже на пользу, если в вашей родительской семье не было гармонии или вы хотите поменять модель семьи или роли в семье. Но если у вас высокий уровень культуры, нравственности, это значит, что лидером в отношениях должны быть вы. И формат отношений должны устанавливать тоже вы. Руководить отношениями должен, кто более развит, лучше адаптирован к жизни, то есть более компетентен в сфере отношений. Если это не так, то отношения деградируют, и в конечном итоге, распадутся.

Отсюда вытекает правило №3: Формат отношений устанавливает тот, кто более компетентен в сфере отношений.

Думаю эти три правила, которые стоит соблюдать при создании и в процессе любовных взаимоотношений, семьи вполне оправданно использовать и во всех прочих видах отношений между людьми (деловые, дружеские и т.д.).опубликовано econet

Автор Наталья Нилова

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