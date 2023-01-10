Кольца Венеры: Как избавиться от горизонтальных морщин на шее

Имя Венеры Милосской теперь ассоциируется с неэстетичными горизонтальными МОРЩИНАМИ на шее. Как решить такую проблему, как "кольца Венеры" на женской шее.

Многие наверняка слышали поговорку, что возраст женщины выдают шея и руки. Если лицу большинство из нас уделяет ежедневно хотя бы 10-15 минут, то шею в лучшем случае кремчиком смажут - и на том спасибо. В итоге мы видим дряблую кожу, глубокие поперечные морщины. И вот уже даже издалека заметно: шея далеко не юной девочки.

Эффективные приемы от колец Венеры

Как появляются кольца Венеры

Топ-10 упражнений для красивой осанки

Что же нужно делать с мышцами шеи?

Я не буду вводить в заблуждение и кидаться громкими фразами типа:

Всего минута в день и вы избавитесь от морщин!

Всего парочка упражнений, и кожа на шее разгладится на все 100%!

Это, конечно, были бы совершенно фантастические обещания. Но то, что глубину морщин на шее можно уменьшить, а количество мелких "колец" сократить - да. Я видела примеры с женщинами, у кого разгладились в итоге практически все поперечные морщины на шее. По крайней мере, заметить их можно было бы только при самом пристальном разглядывании. А самый строгий экзаменатор у нас обычно что? Верно, мы сами!

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Как появляются кольца Венеры

Прежде, чем решать какую-то задачу, нужно хорошо знать причины. А иначе это как принимать обезболивающее при переломе и ждать, когда само по себе срастется.

С возрастом многие замечают, что становятся ниже ростом. И обычно воспринимают это как данность: мол, а что поделать - у всех так происходит. И вот спешу заметить: далеко не у всех! А только у тех, кто потерял осанку. В результате меняется посадка головы: она словно выдвигается вперед, шея утрачивает вертикаль и в итоге образуется острый угол с грудью.

Шея укорачивается, а куда при этом девается кожа? Верно, просто складывается.

Можно ли в такой ситуации надеяться на то, что какие-то кремчики и масочки способны улучшить состояние кожи? А вы попробуйте намазать кремом сморщенное яблоко. Станет ли оно после этого наливным? Никогда!

Поэтому наши задачи - это:

Формирование осанки.

Работа с мышцами шеи. И, как следствие, естественное натяжение кожи в результате удлинения шеи (на самом деле не столько удлинения, сколько возвращения ей прежней длины).

1. Формирование осанки

Топ-10 упражнений для красивой осанки. Молодеем и хорошеем!

Валик Фукуцудзи:

Изначально я использовала валик для того, чтобы вернуть выраженную талию. И это удалось. А уже позднее я заметила, как здорово валик позволяет улучшить осанку. День за днем он будто вытягивает позвоночник. И появляется привычка ходить с ровной спиной.

Единственное, что еще хочется добавить - это замечательную позу от итальянки Бениты Кантиени:

Бенита Кантиени. Омоложение лица по-итальянски

Называется эта поза - "Восьмилепестковый лотос". Выполнять ее не обязательно сидя, можно и стоя.

Чем чаще в течение дня вы будете вспоминать об этой позе, тем лучше. Постепенно привычка тянуть макушку вверх, держа при этом плечи расслабленными и опущенными вниз, станет устойчивой. И в любое время дня вам не захочется горбиться.

От себя добавлю: в этой позе важно держать позвоночник прямым, не создавая сильного прогиба в пояснице. Плечи не поднимаются к ушам, зубы во рту - не сжаты, язык расслаблен.

Всякий раз, когда вы ловите себя в течение дня на сгорбленной спине, вспомните про "Лотос" и "подвесьте себя на жемчужной нити", как марионетку. Ваша шея будет очень благодарна и через месяц порадует более упругой кожей.

На самом деле даже одной только хорошей осанки достаточно, чтобы как минимум не образовалось новых складок на шее. Вот подойдите к зеркалу и расслабьтесь. Как при этом выглядит шея? А теперь сделайте акцент на хорошей осанке, выпрямитесь и взгляните на шею: чудеса, не правда ли?

2. Работа с мышцами шеи

Наша шея - это хитросплетение множества мышц. Неудивительно: ведь на ней держится главная драгоценность - голова. В мускулатуру шеи вплетаются и мимические мышцы лица.

На верхней иллюстрации изображено не всё. Ведь мышцы шеи - не только поверхностные, но и глубинные.

И все они в большей или меньшей степени влияют на состояние кожи шеи.

А ведь то, что мы видим в отражении (морщины и дряблость кожи) - это всего лишь следствие. Слабые и/или спазмированные мышцы шеи - это еще и частые боли в шейном отделе позвоночника, а также головные боли и плохое самочувствие в целом.

Вот почему при работе с мышцами шеи вы не только избавляетесь от каких-то эстетических дефектов вроде колец Венеры, но и укрепляете свое здоровье, улучшаете кровоток в головной мозг и омолаживаете лицо.

Готовы действовать?

При работе с мышцами шеи основная цель - это вернуть вертикальную статику. Большинство из нас и не замечает, как с возрастом в расслабленном состоянии наш профиль похож на то, что изображает девушка слева на картинке:

Думаете, поза девушки слева - это нормальная статика шеи в расслабленном состоянии? Нет. Когда мышцы не спазмированы и не напряжены, то даже без каких-либо усилий линия от уха до плеча - прямая, без угла.

Что же нужно делать с мышцами шеи?

Нет, не накачивать и не тренировать. А, наоборот, расслаблять и растягивать, массировать "узелки" и использовать точечный массаж.

Внимание! Любая гимнастика или массаж могут иметь противопоказания! Консультируйтесь с врачом! Особенно при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, грыжах, невралгиях!

Важные нюансы:

Наиболее эффективный способ работы с мышцами: напряжение, а затем - растяжение

Об этом принципе хорошо знают компетентные фитнес-инструкторы. После силовой тренировки обязательно идет растяжка.

Регулярность важнее количества

Помните русскую поговорку: "Лучше 40 раз по разу, чем 1 раз - 40 раз!"

Поэтому лучше делать каждый день понемногу, чем раз в неделю устраивать ударную тренировку.

Болезненность при выполнении какого-то приема - всегда тревожный сигнал.

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Это означает, что нельзя делать любое упражнение для шеи через боль. Вы же не хотите заработать "защемление нерва", когда шею потом вообще не повернуть? Работаем со своими мышцами бережно и аккуратно.

А теперь - сами приемы:

Прием на удлинение шеи от Сэнфорда Беннета

Не так давно я переводила книгу этого удивительного человека. И, в частности, там было упражнение, с помощью которого Беннет удлинил свою шею на 5 см. Направленность приема - на заднюю поверхность шеи.

Лягте на спину, ладони положите на затылок. Приподнимите голову и начните давить ею на руки, словно изо всех сил пытаетесь улечься обратно. Ладонями оказывайте сопротивление, не позволяя голове опуститься. Удерживайте сопротивление несколько секунд, затем расслабьтесь.

Повторите не менее 5 раз. Постепенно доведите количество повторений до 25.

Это - замечательное упражнение, но с одной оговоркой: нет последующего растяжения. Соответственно, добавлю от себя. После упражнения встаньте прямо, положите руки так же на затылок и опустите голову до упора вниз, стараясь коснуться подбородком груди. Почувствуйте, как растягивается задняя поверхность шеи.

Упражнение для платизмы

Платизма - наша главная мышца молодости, отвечающая за то, как выглядит кожа шеи и лица в целом. Мышца эта - достаточно большая по площади, но при этом мало задействована в будничных действиях.

Практически не существует упражнений, хорошо прорабатывающих платизму. Но есть приемы, которые позволяют ее растягивать, повышать эластичность. При этом будет растягиваться и челюстно-подъязычная мышца, отвечающая за красивый угол между подбородком и шеей.

Как же растягивать такие важные мышцы? С помощью запрокидывания головы. А если при этом вытягивать подбородок, то эффект будет еще более выраженным. Можно дополнительно попробовать кончиком языка дотянуться до носа. Вариаций запрокидывания головы - множество. Главное - это чтобы вы ощущали, как натягивается широкая мышца платизмы.

И вообще чем чаще вы будете смотреть вверх, нежели вниз, тем лучше будет состояние вашей шеи.

"Выкручивание" шеи вверх

Этот прием позаимствован из практики моих знакомых "йогинь", которые с помощью такого упражнения поддерживают моложавый вид в любом возрасте.

Нужно сесть прямо, расправить и опустить плечи. Если вы хорошо расправили плечи, то в первое время даже будете слышать слабый хруст при отведении плеч назад. Теперь с усилием опускайте плечи вниз, к земле, а шею будто выкручивайте вверх, через макушку головы. Почувствуйте, как боковые поверхности шеи вытягиваются.

Подбородок при этом не поднимается. Рот - не напряжен! Работаем только через усилие в плечах и через вытягивание шеи вверх.

В первое время можете контролировать позицию плеч с помощью рук.

Если вы выполняете упражнение правильно, то будете чувствовать натяжение в том числе и в области декольте.

Делайте это упражнение всякий раз, когда вспомните. Я, например, еду за рулем и стараюсь удерживать такую позицию.

После упражнения может ощущаться напряжение в боковых мышцах шеи. Чтобы снять дискомфорт, вы можете размять боковые поверхности шеи ладонями. Или растянуть эти мышцы, наклонив сначала голову к одному плечу, а затем - к другому.

Работа с трапециевидными мышцами

Когда трапециевидные мышцы спазмированы, то плечи обычно невольно держатся в приподнятом состоянии. И на ощупь - как жесткие погоны. В итоге прогрессирует усадка шеи, и сама она выдвигается вперед под углом 45 градусов. Второй подбородок, кольца Венеры и "индюшачья гузка" - это всегда только следствие проблемы, которая началась на задней поверхности шеи.

Расслабляя трапециевидные мышцы, вы удлиняете укороченную шею. Растягивать трапециевидные мышцы и прорабатывать их пальцами!

Сначала нужно создать интенсивное напряжение в мышце, чтобы еще больше ее сжать. Например, поднять плечи вверх до ушей, руки при этом согнуты в локтях и упираются в поясницу. Голову запрокидываем назад на поднятые плечи. Выдерживаем такую позицию около 20-30 секунд.

Теперь опускаем плечи вниз, голову держим прямо и начинаем по очереди растягивать мышцы справа и слева. Руки при этом заведены за спину и согнуты. Кистью левой руки обхватываем кисть правой, наклоняем голову влево и с наслаждением растягиваем трапециевидную мышцу. При этом будут тянуться и другие мышцы плеча. Вы должны ощущать растяжение. Повторите с другой стороны.

Завершить прием можно разминанием трапециевидных мышц. Сначала массируем заднюю поверхность шеи, затем переходим к плечам.

Конечно, удобнее и приятнее, когда есть человек, который разомнет вам эти мышцы. Нащупать их очень легко. Но и самомассаж полезен. В течение дня вы можете массировать эти мышцы всякий раз, когда ощущаете в них напряжение.

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Постарайтесь только при этом не смещать кожу на плечах вперед, по направлению к линии декольте. Потому что достаточно и того, как эта кожа смещается вперед самостоятельно из-за отсутствия осанки и вертикальной статики шеи. Мы делаем массаж только по направлению от границы плеч с шеей в сторону, либо по направлению назад - к спине.

Точечный массаж

И, конечно, как бы я обошлась в статье без своей любимой рефлексотерапии. Точечный массаж, конечно, не заменит упражнений на напряжение/растяжку шеи. Но прекрасно дополнит их и поможет улучшить кровообращение в шее.

Воздействуем на точки, расположенные у основания черепа, а также параллельные точки на задней поверхности шеи и на плечах. Нажатия - достаточно ощутимые, но не до боли. Удерживаем и немного массируем каждую точку в течение 2-4 секунд.опубликовано econet

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