Кислотный рефлюкс: причины, симптомы и опасность

Кислотный рефлюкс при отсутствии терапии может вызвать серьезные осложнения для здоровья. Поэтому важно заботиться о питании и образе жизни. Кислотный рефлюкс вызывает изжогу в нижнем отделе груди, при этом идёт обратный отток желудочного сока из желудка в пищевод.

Наиболее распространенной проблемой пищеварительного тракта является кислотный рефлюкс. На симптомы кислотного рефлюкса важно обратить внимание, чтобы вовремя начать лечение. Обычно заболевание развивается из-за порочного питания и неправильного образа жизни. Острая пища, употребление спиртных напитков считаются факторами кислотного рефлюкса.

Причины и симптомы кислотного рефлюкса

Происхождение кислотного рефлюкса

Нижний сфинктер пищевода (мышца) связывает пищевод с желудком. То, что мы едим, попадает в желудок, где вырабатывается кислота. Она способствует расщеплению твердой и жидкой пищи. Сфинктер сжимает трубку и тем самым не позволяет проникать желудочному соку обратно в пищевод. Если же кислота из желудка достигает пищевода, могут возникнуть неприятные симптомы.

Общая симптоматика кислотного рефлюкса

Изжога

Типичный симптом кислотного рефлюкса, который знаком многим людям. Это дискомфорт в верхнем отделе груди. Он проявляется как жжение в шее, горле и ниже.

Срыгивание

Кислота, проникая в пищевод, вызывает горький / кислый / металлический привкус в горле или в полости рта. Неприятный привкус может сохраняться довольно долго.

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Дисфагия

При кислотном рефлюксе возможно ощущение, что пища застряла в горле. Возникает затрудненное глотание, или дисфагия. Следствия этого состояния – кашель, тошнота и удушье. В некоторых случаях наблюдается хриплость голоса.

Икота

Спазм мышцы диафрагмы заставляет голосовые связки смыкаться и издавать раз за разом характерный звук. Это и есть икота. Кислотный рефлюкс может стать причиной икоты.

Симптоматика тяжелой формы кислотного рефлюкса

ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) - это тяжелая форма кислотного рефлюкса. Болевые ощущения при этом состоянии нельзя облегчить, как, например, изжогу. ГЭРБ имеет опасность перерасти в онкологическое заболевание. Поэтому не откладывайте свой визит к гастроэнтерологу.

Симптоматика ГЭРБ схожа с признаками кислотного рефлюкса, но интенсивность заболевания вызывает собственные симптомы.

Повреждение зубной эмали

Эмаль зубов может повреждаться вследствие систематического контакта с желудочной кислотой, что наблюдается при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Эмаль является барьером, оберегающим зубы от разрушения, поэтому важно чистить зубы после приступа.

Астма

Негативное действие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни проявляется в том, что кислота из желудка разрушает защитный слизистый слой в горле и дыхательных путях. Поэтому у тех, кто страдает ГЭРБ, есть риск развития бронхиальной астмы.опубликовано econet

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