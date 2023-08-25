Кислотно-щелочной баланс: что важно знать

Кислотно-щелочной баланс - важный показатель, от которого во многом зависит здоровье человека. Такие факторы как нехватка воды, употребление алкоголя, сахара и мяса способствуют закислению организма. Но кислотно-щелочной баланс можно восстановить при помощи этих стратегий.
Что такое кислотно-щелочной баланс и почему он так важен? Какие факторы способствуют закислению организма и чем это грозит? Как восстановить кислотно-щелочной баланс? Давайте разбираться.
В процессе эволюции наш организм человека приспособился для комфортного существования.
Организм пытается сохранить рН баланс и нейтрализует кислоту, при этом вымывая кальций из костей. Так организм ощелачивает сам себя. В перспективе это ведет к остеопорозу и прочим недугам опорно-двигательного аппарата, зубов, ногтей, волос.
Если организм долгие годы стремился восстановить равновесие и вымывал ценные микроэлементы и соединения из органов для ощелачивания (кальций, натрий, калий, магний), то дальше он уже начинает вымывать натрий и магний из сердца, сосудов, почек и прочих важных органов.
Бактерии, вирусы, грибы, комфортно себя чувствуют в кислой среде, что провоцирует воспалительные недуги. В итоге: выпадение волос, остеопороз, утомляемость, бессонница.
В закисленном организме быстрее идут процессы старения. Кровь сгущается, происходит склеивание эритроцитов. Ткани не обеспечиваются полноценно кислородом, возникают боли в мышцах. И так длится годами.
Пациенты с сахарным диабетом наиболее подвержены ацидозу (закислению) организма. Диабет, артериальная гипертензия, подагра, атеросклероз, онкология и прочие недуги – это результат ацидоза.
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Можно приобрести в аптеке (заказать через интернет) тестовые полоски для определения pH слюны. Тест проводится на голодный желудок. Результат не должен быть меньше 7,0.
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Источник: https://econet.by/
Спасибо. Я тоже одно время мясо ела да колбасы. А потом у меня стала изжога проявляться. Так неприятно. Пришлось на отварные овощи и супы перейти, откорректировала питание. Если начинается приступ, шипучие таблетки изжогофф принимаю. В составе натрий и калий, и на вкус приятные манговые, развожу в воде две таблетки и выпиваю. Горечь и жжение довольно быстро проходят.Ответить
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