Кишечник: эффективные способы лечения

У вас проблемы с кишечником? Вы пробовали несколько методов лечения, но ничего не помогло? Действительно существует масса способов лечения кишечника и трудно не растеряться в поисках наиболее эффективного из них. Но в этой статье мы рассмотрим методики, которые гарантированно дают положительный результат.
Прежде чем приступить к лечению кишечника, необходимо найти причину проблемы. Об этом мы тоже поговорим.
Причины возникновения проблем с кишечником. Наиболее часто проблемы с кишечником возникают вследствие нарушения целостности слизистой оболочки. Это может привести к частым вздутиям, запорам, диареи и прочим неприятным симптомом. Благодаря восстановлению слизистой оболочки удастся уменьшить воспаление, улучшить всасываемость питательных компонентов и в целом укрепить иммунную систему.
Слизистая нарушается под воздействием различных факторов:
После того, как основная причина кишечных проблем найдена и устранена, можно приступить к оздоровительным мероприятиям.
1. Костный бульон.
Такой бульон полезен и безопасен, он содержит множество витаминов, минералов и аминокислот, которые обволакивают и укрепляют стенки кишечника. Бульон лучше пить в течение дня на протяжении одной-трех недель, затем постепенно начать вводить в рацион любимые продукты. Также бульон можно использовать дополнительно к любой диете. Для приготовления бульона лучшим образом подходит мясо животных, выращенных на подножном корме либо кости диких рыб.
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2. Молозиво, L-глютамин либо цинк карнозин.
Препараты продаются в капсулах и способствуют оздоровлению кишечника. Перед употреблением того или иного средства внимательно изучите инструкцию.
3. Углеводная диета.
Такая диета предусматривает употребление зерновых, кисломолочных продуктов и простых углеводов (моносахаридов), которые благоприятно влияют на кишечную микрофлору. Вне зависимости от того, какой способ оздоровления вы выберете, через месяц вы заметите положительный результат.
Чтобы убедиться в том, что кишечник здоров, можно сделать специальный тест либо воспользоваться любым доступным методом диагностики. Для закрепления результата следует включить в рацион пребиотики (лук, чеснок, свежая зелень) и пробиотики (полезные бактерии, ферментированная продукция), улучшающие кишечную микрофлору (более подробно о последних в таблице ниже).
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Виды бактерий
|Действие пробиотиков
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Источники пробиотиков
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Плантарум
|Нормализует работу иммунной системы, уменьшает воспаление в кишечнике и поддерживает благоприятную микрофлору в нем
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Квашеная капуста и прочие ферментированные овощи
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Ацидофильные бактерии
|Способствуют укреплению иммунной системы, препятствуют развитию грибковых заболеваний, регулируют уровень холестерина
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Молочная продукция (ферментированная)
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Бревис
|Восстанавливают иммунитет, нормализуют работу кишечника
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Соленые огурцы, квашеная капуста
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Лактис
|Улучшают работу пищеварительной системы, устраняют патогенные микроорганизмы, укрепляют иммунитет
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Молочная ферментированная продукция
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Лонгум
|Устраняют патогенны, регулируют уровень холестерина
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Свежие овощи, ферментированная молочная продукция
Когда микрофлора кишечника будет здорова, вы забудете о том, что такое вздутие живота, запор либо диарея. Оздоровление кишечника – это первый шаг к очищению всего организма от шлаков и токсинов, а также к улучшению когнитивных функций. опубликовано econet
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