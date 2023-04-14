Камбэк. Хэппи-энд

Разрыв - это освобождение в случае нелюбви. И пока вы сообщаете, что боитесь, что вас бросят, вы позиционируете себя липучкой, для которой главное, чтобы ее не бросали, тащили, а любят или нет - второстепенно. Встаньте на ноги.

Камбэк начинается тогда, когда бросивший другого партнер начинает пинговать, то есть "прощупывать" отношение второго. Жив ли он? Скучает ли он? Обижается ли? Стремится ли общаться? А заканчивается камбэк тогда, когда субъективная значимость бывшего минуса серьезно вырастает, когда бывший плюс становится стабильным минусом. Обратите внимание: стабильным и минусом.

Как благополучно завершить камбэк

Бывает, что плюс хочет общаться, уговаривает дружить или даже хочет секс, но он не минус, а значит камбэк его в самом начале, а может быть даже не начинался (если он все предлагает от чувства вины, внутренних или внешних щипцов и ответственности за состояние брошенного).

Бывает, что плюс ненадолго становится минусом, от раскаяния или ностальгии по прошлому, но это сиюминутное состояние, не стабильное, а значит камбэк в самом начале, а может быть даже не начинался.

Для конца камбэка бывший плюс должен стать стабильным минусом (влюбиться заново). И тогда вторая сторона может решить: дать ли отношениям шанс, возобновлять ли их или отказать бывшему плюсу.

Начинается камбэк во всех почти разошедшихся парах, за исключением тех, где минус не отпускает плюса, а продолжает липнуть. Если минус отпустил плюса, желающего уйти, особенно сделал это экологично, красиво, на дистанции СЗ неминуемо подрастает и плюс пытается выйти на связь. На этом этапе (на этапе пингов) большая часть минусов пытается вцепиться в бросившего их человека и заваливает камбэк.

Заваливают камбэк на этапе пингов или чуть позже минусы из-за короны спасателя. Это любимая корона зависимых людей. Хочется думать: он пингует, потому что скучает, сожалеет, испытывает стыд, и надо протянуть ему руку, чтобы помочь ему вернуться.

Увидев лайк под своей фотографией, большинство минусов отпустившие плюсов (не будем забывать, что многие вообще не отпускают, то есть тот пытается уйти, его держат, он вырывается, его преследуют сообщениями и звонками, уговаривают вернуться), облегченно делают вывод, что ушедший уже пожалел о том, что ушел. Он скучает и надо обязательно заверить его в том, что минус скучает тоже. А то вдруг плюс не знает? Вдруг он мечтает вернуться, но боится, что его уже никто не ждет? Поэтому минус начинает махать изо всех сил руками и звать к себе.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Знаете, на что это похоже? Пираты ограбили корабль и выкинули команду на остров, но на прощанье сделали вокруг острова круг, чтобы посмотреть, точно ли это остров, а не полуостров. И увидев корабль команда машет цветами и радостно свистит, подумав, что пираты передумали, пошутили и сейчас их вернут на корабль. Или наоборот. Пираты пытались ограбить корабль, их выкинули на остров, но они радостно машут, зовут к себе. Выкинутые на остров отказываются признать, что их выкинули, им кажется, что произошло что-то другое.

Если человек осознает, что его выкинули из жизни и обратно пока не зовут, он не будет подпрыгивать, увидев "привет" в мессаджере. Любой пинг - это даже не предложение поговорить, это всего лишь согласие с вами говорить, разрешение. Ушедший плюс отдохнул от вас и сделал вывод, что вы - ничем не хуже толпы его знакомых, с вами можно немного общаться. Но для вас он - не просто знакомый, он в курсе этого, поэтому вам нельзя соглашаться на такую жалкую роль в его жизни, тем более он предлагает это вам из сострадания, у самого у него потребности в общении нет. Когда будет, он скажет. Пинг - это не предложение вам, это согласие выслушать, запомните и тогда не будете мне писать в рубрику писем: "как удержаться, чтобы не ответить на пинг?" Раздобыть грамм самоуважения где-нибудь для начала.

После пингов плюс делает шаги, на пингах никто почти не останавливается, потому что каждый неотвеченный пинг поднимает вашу значимость. Многим этот механизм кажется волшебным, но ничего волшебного в нем нет. В дисбалансе вы были липким, как любые минусы, даже если вам казалось, что вы не навязываетесь. Пингуя, плюс не сомневается, что получит ответ, не сомневается, зная вас, ждет этого ответа, не дожидается, и это становится для него крючком.

Невозможно слать пинги, но не ожидать ответа, а в ожидании ответа внимание плюса течет в сторону вашей фигуры и преображает ее. Чем больше неотвеченных пингов, тем выше ваша значимость. На сознательном уровне плюс может думать "отлично, я рад, что мне не отвечают, была бы честь предложена, теперь мне стало легче", но на бессознательном уровне ваша фигура неожиданно для него становится куда более привлекательной, чем когда он рвался уйти. Он с удивлением это отмечает, а может и не отмечает, если мало рефлексии, но СЗ ваша вырастает, и он начинает шаги.

На этапе шагов срезаются все почти минусы, которые не срезались на этапе пингов. Плюс просит с ним поговорить, не просто согласен, а просит, и большинство минусов считают, что камбэк закончен, сейчас им сделают предложение о возобновлении отношений. И они боятся, что не проявив встречной активности, они оттолкнут бывшего плюса.

Но не бежать навстречу - это не значит отталкивать! Тем более плюс пока не бывший плюс, он настоящий плюс, и предложить вам он хочет всего лишь дружбу. Любой камбэк после этапа пингов обязательно проходит этап предложения дружбы. Иногда эти этапы проходятся быстро, иногда растягиваются на длительный срок, но они бывают всегда.

Если человек всерьез дозрел до расставания (не просто хлопнул дверью в ссоре, а в спокойном общении предложил расстаться и ушел), ваша значимость была совсем мала, возможно она была резко отрицательной (раздражение или отвращение) или просто отрицательной (уныние, тягость), и увеличиваться она будет поэтапно.

На этапе начальных шагов плюс всегда хочет предложить дружбу. Иногда дружбу плюс секс, но это именно дружба. Если это понимать, сердечко не будет страстно колотиться, а поджилки в волнении трястись, когда вам предлагают встречу и разговор. Вам скажут, что скучают (это ностальгия по всему хорошему и понимание, что этого уже не вернуть), что сожалеют (сожалеют не об уходе, а о прошедшей любви), относятся к вам с теплотой или даже с любовью (человеческой любовью, по контрасту с раздражением последних времен), вам покажется, что вам предлагают сойтись, но если вы опередите и милостиво разрешите перевозить вещи, вам сообщат, что это рановато, не нужно так торопиться, или покорно согласятся и... пропадут.

Подлости никакой в этом нет. Когда вам говорят, что скучают и любят, но ничего не предлагают, вы напрасно думаете, что от вас ждут предложений. Нет, вам просто ничего не хотят предлагать, кроме общения на расстоянии. Не будьте штурманом, стесняши вам только мерещатся.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Не мните себя паровозом, если хотите, чтобы камбэк развивался. Если вас бросили, вы - товарный вагон. Все ходы, все права, вся инициатива - на стороне того, кто ушел, особенно, если он долгое время до этого был плюсом, а вы минусом, то есть вы любили, предлагали совместное будущее, хотели сближаться, а он этот процесс тормозил или вас отталкивал. Вы - товарный вагон в конце этого поезда. А паровоз - он.

Роль минуса при камбэке очень простая и даже приятная, если вы - не штурман и не рветесь все взять в свои руки, чтобы ускорить процесс и направить его в нужное русло. Нужное вам сейчас русло - это не то русло, которое нужно другому. Не сливайте границы, второй не ваш подчиненный, он наоборот - главный, это его территория. "Кто сломал, тому и делать". Он потому и сломал, что был главный, все рычаги были у него, и до сих пор еще остаются. Будь половина рычагов у вас (как бывает при балансе), вы бы не дали сломать. А здесь вы оказались бесправны и вам до сих пор не предложили никаких прав. Так и сидите спокойно, не дергайтесь.

Чем больше у минуса уважения к границам, тем быстрей идет камбэк.

От предложения поговорить лучше отказываться. Отказываться можно и молча, не обязательно сообщать, что вы отказываетесь. Любое "не вижу смысла" - это запрос на поговорить. Если не видите смысла, просто не отвечайте. Но если вас все-таки вытащили на разговор (драться и упираться не нужно, и если человек действительно просит и настаивает, особенно ловит вас около подъезда, уделите ему внимание, только дайте понять, что вам лично этот разговор не нужен) отказывайтесь от дружбы.

Даже если вам кажется, что вы уже успокоились (а при активном развитие камбэка такое бывает) и готовы дружить, даже если у вас сто доводов в пользу того, что дружба вам будет полезна, а вражда очень вредна, не соглашайтесь на дружбу, если недавно вы были минусом и вас бросили. Вы и сами не заметите, как фигура плюса снова станет огромной, а ваша самооценка пострадает в любом случае.

После любовных отношений дружба возможна только в случае, если прошло очень много времени или если люди разошлись по взаимному согласию из стабильного дефолта. Во всех остальных случаях дружба очень вредна для того, кто был минусом. А вот после завершенного камбэка, если плюс действительно будет хотеть вернуть вас в отношения, а вы откажитесь, дружба станет возможна. Но не раньше.

Отказываться от дружбы надо без щипцов. Вы не хотите дружить, нет желания. Не говорите, что хотите любви, не попрошайничайте, не липнете, не шипцуйте. Он не предлагает любви, он предлагает только дружбу. А чего вы всегда хотели, он в курсе, не напоминайте. Он не забыл. Пусть хоть немного усомниться, не бойтесь, что как только вы отлипнете, все закончится. Все уже закончилось из-за вашей липкости, и вы не даете начаться заново.

На предпоследнем этапе камбэка (когда вас просят о дружбе и уговаривают принимать какие-то услуги и помощь) очень важно поменьше болтать. Не надо рассказывать ничего общим знакомым, не надо вести переговоры с плюсом. Чем меньше плюс будет знать о ваших переживаниях и мыслях, тем живей будет расти ваша значимость.

Любая калибровка (это когда плюс точно видит или чувствует, что с вами происходит, или вы ему сообщаете) тормозит процесс. Как только плюс удостоверился в чем-то ("она согласна", "она ждет конкретного предложения и согласится на него", "она нашла другого и хочет быть с ним, а не со мной") он успокаивается на время или вообще. Плюс перестает размышлять, ему все понятно на данном этапе, он может заниматься своими делами. Спустя время он вспоминает о вас и понимает, что он не готов на решительные шаги, которых вы от него ждете.

Поэтому, если вы хотите получить живой камбэк, сохраняйте молчание и не выражайте однозначных эмоций. Не надо писать на страничках в сети, что вы чувствуете, вас очень легко откалибровать, даже если вам кажется, что вы загадочны. Плюс даже анализировать ваши записи не будет, он прочитает и поймет, что с вами происходит. И отложит свои дальнейшие действия на будущее.

Многие очень боятся на этом этапе знакомиться и встречаться с кем-то. Этого не стоит делать на показ, но знакомиться и встречаться, если вас бросили (даже если камбэк уже идет полным ходом, но вам пока предлагают дружбу) не только можно, но и нужно. Вы восстанавливаете свою самооценку, вы отвлекаетесь, вы приходите в себя, собираете себя по частям.

Это полезно для вас, это полезно и для камбэка. Кидаться в омут головой и срочно заводить новый роман нет смысла, но если это происходит, на камбэк это не влияет или влияет положительно. Даже самые ревнивые мужчины не имеют претензий за начавшийся у бывшей роман, если они бросили женщину сами, объявив ей о разрыве.

Поэтому никогда не сидите с прялкой у окна, не ждите у моря погоды. Будьте верны тем, с кем у вас отношения, тем более брак, но не храните верность тем, кто ушел, это ни к чему, это мешает самоуважению и не дает вам распрямиться и почувствовать, что вы принадлежите сами себе. Вы остаетесь все таким же зависимым и липким, а значит камбэк застрянет на полпути или вообще не начнется.

Единственное, на что стоит обращать внимание, ОЗ тех, с кем вы встречаетесь, не должна быть в разы меньше ОЗ бывшего, и они не должны относиться к вам цинично, иначе ваша ОЗ упадет еще больше, не разменивайтесь, не демпингуйте, поднимайте самоуважение.

Последний этап кабэка - это желание бывшего плюса начать с вами любовные отношения с чистого листа. И не просто желание, а готовность вас в этом убедить. Нет готовности убеждать, нет и стабильного желания. При стабильном желании бывший плюс очень хорошо понимает, что разрушил все сам и сам должен все поправить, не предлагая вам инициативу. Если предлагает, он не уверен, что готов начать с чистого листа.

Это должно звучать примерно так: не продолжить, а начать с чистого листа. Пока плюс хочет продолжить, он пытается отдать какие-то старые долги, избавиться от чувства вины, что-то донести до вас и прояснить для себя, но на красивую и сильную историю с вами он пока не настроен. А вот когда он готов начать сначала, он видит в вас другого человека, не того, который был в его голове последнее время отношений, и он чувствует в себе большой потенциал чувств.

Самый главный страх минусов: а вдруг все быстро вернется обратно. Пока этот страх есть, начинать ничего не нужно, не торопитесь. Можете прямо говорить плюсу: есть ощущение, что все будет как раньше. Только никогда не говорите "боюсь ты бросишь меня опять", не принимайте позу нищенки. Вы должны бояться не нового разрыва, вы должны бояться жизни без любви, вы должны бояться быть в тягость, это намного страшнее, чем разрыв. Разрыв - это освобождение в случае нелюбви. И пока вы сообщаете, что боитесь, что вас бросят, вы позиционируете себя липучкой, для которой главное, чтобы ее не бросали, тащили, а любят или нет - второстепенно. Встаньте на ноги.

Страх перед повторением дисбаланса может быть, но он означает, что вы все еще очень слабы, тревожны, готовы повиснуть, поэтому так нуждаетесь в гарантиях и клятвах. Сильный человек и не задумывается, разлюбят его или не разлюбят, он точно так же может разлюбить сам, он позволяет вещам случаться, потому что у него есть опоры, есть ноги, которыми он может уйти из любого дисбаланса, застревать там не будет. Качайте ресурсы (кстати, без прокачки вашей развитие камбэка вообще маловероятно, вы так и будете сидеть в амплуа брошенки, без энергии, с самооценкой у плинтуса, не распрямитесь, максимум - перевеситесь на кого-то другого) и тогда вам не потребуется никаких клятв.

Страх еще часто связан с тем, что вы сами торопите события. Плюс еще не уверен, что он хочет начать отношения с чистого листа, он по прежнему рассчитывает уговорить вас на дружбу, а вы уже решили, что надо быть вместе, но чувствуете, что он не уверен. Когда плюс уверен, он сможет вас убедить, не сомневайтесь, у него сто способов, была бы уверенность.

И не думайте никогда, что вы должны делать шаги навстречу. Достаточно не отталкивать его слишком жестко, и если он уверен, он вас уговорит. Не штурманите, его уверенность не зависит от вашего желания, а иногда зависит обратным образом.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Разделите границы, вы и так уже утонули когда-то в дисбалансе из-за слияния границ, разделите их хотя бы сейчас. Вспоминайте почаще про паровоз и товарный вагон. Только после его уверенного, четкого предложения и компенсации (в виде каких-то поступков в вашу пользу, публичных признаний и материальных вложений) вы можете встать за паровозом, если захотите, но паровозом какое-то время останется все еще он, пока ваши отношения не встанут на стабильные рельсы.

Если сформулировать в двух словах, в каком случае благополучно завершается камбэк, получится следующее. Камбэк благополучно завершается, когда значимость бывшего минуса достаточно вырастает, благодаря тому, что уважение к нему (!) и интерес (!) постепенно восстанавливаются. Это вполне возможно, учитывая, что значимость минуса в дисбалансе падает из-за его липкости и потери им самоуважения. Это искажения поля, которые на дистанции возможно изжить.

Если же причина дисбаланса - деградация минуса (утрата им ресурсов, большой разрыв по объективной значимости), благополучный камбэк маловероятен, пока минус не займется всерьез своей прокачкой, имиджевой и профессиональной.опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet