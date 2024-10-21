Как заставить себя похудеть

Говорят, самая большая победа - это победа над собой. Но чья эта победа? И кто повергнут? Самодисциплина – вещь, конечно, важная и полезная. Но не в том случае, когда она грозит превратиться в самонасилие. Как же правильно худеть?

Не знаешь – научим, не хочешь – заставим. Нет слова «не хочу», есть слово «надо». Она помнит эти наставления с детства. И не только наставления... Мир взрослых, в котором она жила, не так-то часто откликался на её потребности и желания. Всегда находилось что-то, что оказывалось важнее.

Похудение - победа над собой?

Сегодня она сама давно уже взрослая. Целеустремлённая, уверенная в себе и успешная. Она точно знает, чего хочет и как этого достичь. Стремиться и достигать – это то, что у неё получается лучше всего на свете. И она достигает почти всегда. Почти. За исключением одного досадного и слишком затянувшегося момента.

Она очень хочет, знает, как, понимает необходимость, но почему-то так и не может себя заставить... перестать есть. Не совсем, конечно, перестать, а только после шести. Или хотя бы после семи. И только пирожные. И конфеты. И жареное-жирное-солёное-копчёное-вредное. И мучное. В больших количествах.

Вернее, она делала это уже много-много раз. Успешно. Сбрасывала ненавистные лишние килограммы, стройнела, хорошела собой... Но каждый раз срывалась и возвращалась к прежнему весу. Это в лучшем случае. А не в лучшем – прибавляла ещё. И всё начиналось сначала.

Она знает о диетах и о здоровом питании всё, что только можно о них знать. Она перепробовала тысячу рецептов стройности и методик похудения. Тщетно. Осталось только заклеить рот.

Ей доводилось решать задачи, несопоставимо более сложные, чем эта. Попадать в ситуации, когда почти никто не верил в благоприятный исход, и выходить из них победителем. Так почему она никак не может справиться с какими-то дурацкими килограммами!

Титаническое напряжение и отчаянная борьба всё больше выматывают, но не приводят к заветной стройности. Чувство бессилия опустошает. Неужели я проиграла?..

Сила воли, чтобы похудеть

Так бывает. Как ни парадоксально звучит, но иногда человеку легче справиться с тяжёлой болезнью, чем с лишними килограммами.

Возможно, потому, что при решении первой задачи все ресурсы подключаются, все имеющиеся силы активизируются, чтобы её решить. А при решении второй силы делятся надвое – часть уходит на то, чтобы похудеть, а вторая часть – на то, чтобы оставаться в прежнем весе.

И тогда эта борьба приобретает тяжёлый, затяжной характер. Зачастую с ощущением бессилия и проигрыша.

Вот только возникает вопрос – кому проиграна эта схватка и с чем так необходимо бороться? Звучит так, как будто это борьба с чем-то внешним (как с грабителем, например, или с хулиганом уличным). Но ведь это свой собственный вес, собственные килограммы, которые почему-то вдруг стали лишними.

Вероятно, какая-то часть личности считает эти килограммы лишними. А другая часть, похоже, считает совсем наоборот. Для чего-то ей эти килограммы очень даже нужны. И когда идёт борьба с килограммами, человек отвергает ту свою часть, которая расстаться с ними не готова. И получается, что борется с самим собой в буквальном смысле.

И зачастую только фантастическая воля к жизни и невероятная внутренняя сила не дают себя победить. Конечно, это требует очень много энергии. И сил, ни моральных, ни физических, уже не остаётся.

Вообще самодисциплина – штука важная и полезная. Но не в том случае, когда она грозит превратиться в самонасилие. Насилие, какими бы прекрасными и благородными целями себя ни оправдывало, разрушительно по природе. И даже если поначалу такая борьба может дать неплохие результаты, потом всё равно произойдёт срыв.

В борьбе с собой не может быть победителей. Если одна часть себя повергнута, то вторая, лишившись целостности, тоже оказывается побеждённой.

Так что же можно ответить на вопрос из заголовка статьи.

Первое и основное – будьте бережны к себе и уберите из формулировки слово «заставить». А также его синонимы, означающие борьбу с собой, непринятие, отчуждение и любые другие формы эмоционального и физического насилия . А лучше вообще изымите эти слова из обращения.

. А лучше вообще изымите эти слова из обращения. Не относитесь к себе, как к механизму, к которому могут быть применимы конкретные инструкции и правила эксплуатации. Как к устройству, предполагающему наличие кнопки, нажав которую, можно получить желаемый результат. Вы гораздо более сложно устроены, чем самый сложный механизм или самое точное устройство.

Как к устройству, предполагающему наличие кнопки, нажав которую, можно получить желаемый результат. Вы гораздо более сложно устроены, чем самый сложный механизм или самое точное устройство. Подумайте, для чего вам могут быть нужны эти килограммы. Почему может быть важно, чтобы они оставались.

Почему может быть важно, чтобы они оставались. Попробуйте увидеть ту свою часть, которая тормозит. И не бороться с ней, а познакомиться и постараться понять. Услышать её, узнать, чего она хочет на самом деле, когда не даёт двигаться к заветной стройности. Что она таким образом защищает, что отстаивает, в чём нуждается, против чего протестует. По чему её истинный голод, который она пытается заглушить едой.

Услышать свои истинные потребности, маскируемые «лишними» килограммами, не всегда бывает легко. Если в одиночку не получится – психологи в помощь.опубликовано econet

Автор Ирина Елецкая

фото ©Cristina Coral

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