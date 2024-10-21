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Как заставить себя похудеть

Источник: b17.ru 21 октября 2024 6662
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Говорят, самая большая победа - это победа над собой. Но чья эта победа? И кто повергнут? Самодисциплина – вещь, конечно, важная и полезная. Но не в том случае, когда она грозит превратиться в самонасилие. Как же правильно худеть?

Как заставить себя похудеть

Не знаешь – научим, не хочешь – заставим. Нет слова «не хочу», есть слово «надо». Она помнит эти наставления с детства. И не только наставления... Мир взрослых, в котором она жила, не так-то часто откликался на её потребности и желания. Всегда находилось что-то, что оказывалось важнее.

Похудение - победа над собой?

Сегодня она сама давно уже взрослая. Целеустремлённая, уверенная в себе и успешная. Она точно знает, чего хочет и как этого достичь. Стремиться и достигать – это то, что у неё получается лучше всего на свете. И она достигает почти всегда. Почти. За исключением одного досадного и слишком затянувшегося момента.

Она очень хочет, знает, как, понимает необходимость, но почему-то так и не может себя заставить... перестать есть. Не совсем, конечно, перестать, а только после шести. Или хотя бы после семи. И только пирожные. И конфеты. И жареное-жирное-солёное-копчёное-вредное. И мучное. В больших количествах.

Вернее, она делала это уже много-много раз. Успешно. Сбрасывала ненавистные лишние килограммы, стройнела, хорошела собой... Но каждый раз срывалась и возвращалась к прежнему весу. Это в лучшем случае. А не в лучшем – прибавляла ещё. И всё начиналось сначала.

Как заставить себя похудеть

Она знает о диетах и о здоровом питании всё, что только можно о них знать. Она перепробовала тысячу рецептов стройности и методик похудения. Тщетно. Осталось только заклеить рот.

Ей доводилось решать задачи, несопоставимо более сложные, чем эта. Попадать в ситуации, когда почти никто не верил в благоприятный исход, и выходить из них победителем. Так почему она никак не может справиться с какими-то дурацкими килограммами!

Титаническое напряжение и отчаянная борьба всё больше выматывают, но не приводят к заветной стройности. Чувство бессилия опустошает. Неужели я проиграла?..

Сила воли, чтобы похудеть

Так бывает. Как ни парадоксально звучит, но иногда человеку легче справиться с тяжёлой болезнью, чем с лишними килограммами.

Возможно, потому, что при решении первой задачи все ресурсы подключаются, все имеющиеся силы активизируются, чтобы её решить. А при решении второй силы делятся надвое – часть уходит на то, чтобы похудеть, а вторая часть – на то, чтобы оставаться в прежнем весе.

И тогда эта борьба приобретает тяжёлый, затяжной характер. Зачастую с ощущением бессилия и проигрыша.

Вот только возникает вопрос – кому проиграна эта схватка и с чем так необходимо бороться? Звучит так, как будто это борьба с чем-то внешним (как с грабителем, например, или с хулиганом уличным). Но ведь это свой собственный вес, собственные килограммы, которые почему-то вдруг стали лишними.

Вероятно, какая-то часть личности считает эти килограммы лишними. А другая часть, похоже, считает совсем наоборот. Для чего-то ей эти килограммы очень даже нужны. И когда идёт борьба с килограммами, человек отвергает ту свою часть, которая расстаться с ними не готова. И получается, что борется с самим собой в буквальном смысле.

Как заставить себя похудеть

И зачастую только фантастическая воля к жизни и невероятная внутренняя сила не дают себя победить. Конечно, это требует очень много энергии. И сил, ни моральных, ни физических, уже не остаётся. 

Вообще самодисциплина – штука важная и полезная. Но не в том случае, когда она грозит превратиться в самонасилие. Насилие, какими бы прекрасными и благородными целями себя ни оправдывало, разрушительно по природе. И даже если поначалу такая борьба может дать неплохие результаты, потом всё равно произойдёт срыв.

В борьбе с собой не может быть победителей. Если одна часть себя повергнута, то вторая, лишившись целостности, тоже оказывается побеждённой.

Так что же можно ответить на вопрос из заголовка статьи.

  • Первое и основное – будьте бережны к себе и уберите из формулировки слово «заставить». А также его синонимы, означающие борьбу с собой, непринятие, отчуждение и любые другие формы эмоционального и физического насилия. А лучше вообще изымите эти слова из обращения.
  • Не относитесь к себе, как к механизму, к которому могут быть применимы конкретные инструкции и правила эксплуатации. Как к устройству, предполагающему наличие кнопки, нажав которую, можно получить желаемый результат. Вы гораздо более сложно устроены, чем самый сложный механизм или самое точное устройство.
  • Подумайте, для чего вам могут быть нужны эти килограммы. Почему может быть важно, чтобы они оставались. 
  • Попробуйте увидеть ту свою часть, которая тормозит. И не бороться с ней, а познакомиться и постараться понять. Услышать её, узнать, чего она хочет на самом деле, когда не даёт двигаться к заветной стройности. Что она таким образом защищает, что отстаивает, в чём нуждается, против чего протестует. По чему её истинный голод, который она пытается заглушить едой.

Услышать свои истинные потребности, маскируемые «лишними» килограммами, не всегда бывает легко. Если в одиночку не получится – психологи в помощь.опубликовано econet

Автор Ирина Елецкая 

фото ©Cristina Coral

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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психология Елецкая Ирина похудение самодисциплина насилие

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