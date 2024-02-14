Как забыть то, что не забывается? Действенный метод

У каждого в жизни есть такие моменты и периоды, которые хотелось бы забыть или стереть из памяти навсегда. Помните, как в фильме "Вечное синие чистого разума" Клементина стерла все воспоминания о несчастной любви. У нас пока что такой услуги нет, поэтому приходится справляться своими силами и психотерапией.

Любое вспоминание - это просто факт из вашей биографии. Но некоторые из них так сильно заряжены эмоциями, что сильно выделяются среди остальных.

Как проработать тяжелые переживания

Именно сильные, часто тяжелые эмоции наполняют воспоминания такой силой, что те постоянно всплывают в вашем сознании и вызывают еще большую бурю эмоций. Вот с этим с эмоциональным компонентом воспоминаний можно и нужно работать.

Понятно, что никто не может изменить прошлое или стереть его, но очистить его от тяжелых эмоций нам точно под силу.

Самые сильные эмоции, которые подпитывают прошлое - это злость и обида.

Чаще всего (но не всегда) говоря "прошлое", мы имеем в виду детские переживания. Тот период жизни, когда вы жили вместе с родителями.

В психотерапии много внимания уделяется именно детским травмам, не потому что кто-то хочет залезть вам в душу и откопать в ней боль, глубоко спрятанную внутри. А потому что, детские травмы сами постоянно всплывают то здесь, то там и не дают жить сегодняшним днем и радоваться ему.

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Как справиться с тяжелыми эмоциями?

Злость. Откуда она берется? Рассмотрим возможные варианты.

Возможно ваши родители пили и, возможно, били вас.

Возможно они не пили, но могли бить вас.

Возможно они пили, скандалили/дрались друг с другом на ваших глазах.

Возможно они много работали, очень много и постоянно говорили вам, что это ради вашего светлого будущего. И не уделяли вам достаточно времени.

Продолжать можно долго, но остановимся на конкретном примере.

Отец пил, иногда бил вас и вашу мать. Итак продолжалось первые 17 лет вашей жизни, до тех пор пока вы не закончили школу и не уехали подальше от этого ада.

Сейчас вам уже 30-40 или больше. Вы живете далеко от родителей, не ездите к ним в гости, звоните маме время от времени. Про отца вы никогда не говорите, вы его ненавидите. И при любом напоминании о нем, вы наполняетесь злостью. Она может быть смешана с желанием мести. Примечательно то, что это чувство вас не отпускает, годы идут, а оно сидит все там же.

Когда другие люди говорят о своих родителях, вы снова вспоминаете своего отца, как он кричал на вас и вашу мать, бил вас и наполняетесь гневом и ненавистью по отношению к нему.

Что делать ? Как помочь себе ?

Думать и размышлять. Есть такая практика "Аналитическая медитация".

Суть в том, чтобы путем рациональных размышлений освободить свой ум от тяжелых эмоции, вроде гнева и злости.

В нашем примере с отцом.

Можно начать с того, чтобы поразмышлять о причинах его любви к алкоголю. Счастливые люди не пьют!

Итак, он приходит с работы злой и уставший и начинает пить или приходит уже "под шафэ". Алкоголем часто заливаю горе, печаль, боль, раздражение и другие эмоции, которые невозможно выдержать.

Вернемся к отцу, он глубоко несчастен внутри из-за его сугубо личных переживаний, он обращается, за помощью к алкоголю.

Далее, просыпается агрессия. Откуда она берется? Мы может только предположить:

Возможно невысказанное недовольство на работе , начальник кричит, а ответить ему нельзя, так как по статусу не положено.

Возможно это злость на его собственных родителей и других родственников, которые издевались над ним в его детстве. И сейчас он делает не что иное, как, неосознанно или сознательно, копирует их поведение. Можно вспомнить его родителей и предположить как ему жилось в его детстве.

Возможно он злится на себя, что не достиг высот в жизни и похоронил детские мечты.

Размышление в таком ключе приводит к тому, что злость превращается в понимание и сочувствие, и даже сострадание.

Как можно злиться на того, кто сам глубоко несчастен, более несчастен чем вы сами ? Поразмышляйте над этим...

Нужно понимать, что этот факт отца не оправдывает, а у нас и нет задачи оправдать его. Наша цель - избавиться от собственной злости.

Трансформация злости в сострадание - хороший выход.

P.S. Чтобы забыть то, что не забывается, нужно прожить тяжелые эмоции, которые дают силу этим воспоминаниям.

Рекомендация. Работа с прошлым, в том числе с детскими переживаниями всегда очень тяжелая эмоционально. Поддержка в этом деле крайне необходима. Обратитесь за помощью к специалисту, пусть он проведет вас за руку из дремучего леса злости и ненависти и к светлому будущему.опубликовано econet

Автор Анжела Вербовецкая

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