Как взять гормоны под контроль

Исключительно правильное и осознанное отношение к своему организму и образу жизни, знания и сила воли способны повернуть вас на правильный путь, эффективно контролировать свои гормоны.

Следует сразу сказать, что на здоровье женщины влияют разные факторы, в том числе то, какой образ жизни она ведет, каких ценностей придерживается, ее характер, темперамент, то, как она относится к своему окружению, частота перепадов настроения, рацион питания, биохимические и гормональные процессы, свойственные для организма.

Что нужно делать для восстановления гормонального баланса

Целесообразными мерами в данном отношении будут:

Как можно больше физических упражнений.

В этом плане нужно отметить, что короткие тренировки в интенсивном режиме значительно более продуктивные по сравнению кардиологическими программами, которые являются довольно длительными. Благодаря упражнениям в режиме, которые интенсивнее обычных тренингов, гормоны роста концентрируются, убирая лишнее в животе. За счет этого организм может более эффективно противостоять воздействию кортизола, квалифицируемого как гормон роста.

Необходимо нормализовать сон, уделять этому вопросу как можно больше внимания.

Лишь не более, чем 3 процентам людей хватает менее 7 часов сна в сутки. Для большинства же нормальный здоровый сон должен длиться не менее 8 часов. В этом и состоит гарантия того, что кортизол будет оставаться на приемлемо низком уровне, организм не будет стареть раньше времени, у человека не будет проблем с излишним весом. Как следует из Аюрведы, лучше всего в 10 часов вечера ложиться спать.

Нужно тщательно изучить причины стресса.

В этом плане было бы неплохо выработать некий философский взгляд на жизнь, смотреть на все спокойно, не вдаваясь в чрезмерные переживания. Как известно, все в жизни проходящее. И временное. Поэтому старайтесь окружать себя атмосферой позитива, больше смеяться и улыбаться. Полезно чем-то увлечься (что-то вроде хобби). Также целесообразно составить перечень вещей, которые желательно исключить, и список того, к чему следует приступить. К примеру, начать ложиться спать до 10 вечера и вставать до полседьмого утра, чтобы можно было успеть сделать пробежку или позаниматься гимнастикой.

Полностью исключить либо минимизировать употребление спиртного.

Дело в том, что алкоголь в любом количестве ведет к повышению кортизола и одновременно снижению метаболизма (более, чем на 70%). Будет хорошо дать себе зарок не притрагиваться к алкоголю в течение, к примеру, месяца. Это благотворно скажется на Вашей печени, приостановит старение организма.

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Держитесь подальше от ксеноэстрогенов.

Различные синтетические соединения (более 700) имеют аналогичное эстрогену действие, причем в токсической форме. Как это ни прискорбно, но быстрый прогресс в научно-технической сфере несет в себе многочисленные негативные последствия. Проводимые исследования показывают, что окружающий нас мир становится с каждым днем все более токсичным (краски, косметика, пестициды и пр. негативно сказываются на работе гормонов).

Общая токсичность организма в той или иной мере обусловливает такие явления как половое созревание ранее положенного срока, бесплодие (как у женщин, так и у мужчин), нарушения менструального цикла, диабет, раковые заболевания, преждевременное старение и некоторые другие.

Старайтесь смотреть на мир позитивно.

Оптимистичный взгляд на происходящее вокруг вас в значительной мере укрепляет здоровье. Что интересно, это не просто догадки, а уже давно доказанный факт. Как показывают результаты ряда исследований, положительные эмоции делают уровень содержания кортизола в организме на 23% меньше, и одновременно увеличивают ДГЕА, который усиливает иммунную систему и продлевает долголетие организма.

Большое подспорье усилению как физического, так и психологического здоровья оказывает благодарность, которая отличается тем, что стимулирует сочетание нейротрансмиттеров, в том числе допамина и серотонина, и так называемых «гормонов счастья».

Полученные данные с наглядностью доказывают, что она, формируя гормон окситоцина, влияет на установление между близкими людьми надежных отношений, характеризующихся высокой степенью доверия. Также она способствует увеличению кровотока к гипоталамусу – центру, отвечающему за контроль гормонов.

Если как можно больше проявлять и испытывать благодарность, человек начинает намного лучше спать, легче приступает к выполнению физических упражнений, повышает иммунитет, укрепляет сердечнососудистую систему. В этом плане целесообразно будет перед сном записывать либо проговаривать про себя, к примеру, 5 событий, которые украсили прошедший день.

Исключительно правильное и осознанное отношение к своему организму и образу жизни, знания и сила воли способны повернуть вас на правильный путь, эффективно контролировать свои гормоны.

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Поэтому следите за тем, чтобы:

ваш сон составлял не менее 7-8 часов в сутки,

старайтесь каждое утро уделять хоть немного времени молитве,

де лайте зарядку,

лайте зарядку, составляйте правильный рацион и режим питания,

проводите очистительные процедуры,

выходите на природу с родными и близкими.

Не забывайте о том, что гормональный баланс не стоит на месте, его время от времени необходимо пересматривать и вносить необходимые коррективы. К примеру, то, что было эффективным 10 лет назад, может не срабатывать сегодня. Гормональное успокоение помогает создать необходимый баланс физического тела и души. Просто нужно найти себя в этом мире и наслаждаться жизнью.опубликовано econet

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