Как связаны тревога и напряжение?

Если человек пребывает в спокойном, умиротворенном настроении, он не может испытывать тревогу. Эти два состояния - взаимоисключающие. То есть, если мы совершенно расслаблены, значит, защищены от любых переживаний. Интересно, что существует связь между душевными процессами и напряжениями мышц.

Абсолютно расслабленный человек не может испытывать тревоги. Или — или! Или расслабление — или тревога. Связь между душевными процессами и мышечными напряжениями действительно впечатляет. Некоторые психологи утверждают даже, что причина наших эмоциональных реакций в напряжении определённых групп мышц, а не наоборот. Например, согласно этим воззрениям, человек плачет не потому, что он расстроен, а он расстроен потому, что плачет. Чувствуете разницу?

Нет тревоги без напряжения

Он бежит не потому, что он боится, а боится потому, что бежит. Это кажется нелепым и неправдоподобным и, может быть, правильно кажется, но если вы внимательно проанализируете всё, то обязательно заметите, что в этих словах значительно больше здравого смысла, чем фантазии.

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А можете даже поэкспериментировать: составьте брови "домиком" и подержите их в таком положении какое-то время. Через пару минут вы отчётливо ощутите тоску, а может быть, даже почувствуете безысходность и примитесь искать верёвку. Впрочем, до этого лучше не доводить, просто лично убедитесь в том, что между вашими эмоциональными реакциями и напряжением мышц есть прямая связь.

Понимание этого простого, на первый взгляд, психофизиологического факта способно значительно улучшить качество вашей душевной жизни.

Нет тревоги без напряжения. Связь между душевными процессами и мышечными напряжениями действительно впечатляет.

И потому нет напряжения без тревоги, даже если эта тревога не осознана вами.

Если вы абсолютно расслаблены, вас невозможно напугать. Если нечто действительно пугающее произойдёт, то вы сначала напряжётесь, а лишь затем испугаетесь.

А до тех пор ничто не потревожит вашего безмятежного спокойствия. Причём эта закономерность касается не только тревоги, но и любых других психологических состояний.

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Расслаблению соответствует только покой. Даже радость требует какого-то, пусть даже очень маленького, физического напряжения.

Поэтому, если вы полностью расслаблены, значит, защищены от любых переживаний. Если же вы переживаете, если вас что-то мучит, если вы думаете о чём-то неприятном и тяжёлом, значит, вы напряжены.

Автор Курпатов Андрей (из книги «Счастлив по собственному желанию. Универсальные правила»)

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