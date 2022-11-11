Как связана холка с поплывшим овалом лица

Говорят, что как бы ни выглядело лицо, шея выдает истинный возраст женщины. Речь идет в основном о морщинах и дряблой коже.✅ Откуда все это берется и почему нарушается статика шейного отдела?

Бывает, глядишь на женщину, вроде и лицо в порядке, и в общем ухожена, но что-то не так. Она все равно кажется возрастной. Все дело в том, как она выглядит в профиль. Точнее то, как выглядит в профиль ее шея. С возрастом, от сидячей работы, долгого нахождения за компьютером нарушается статика шейного отдела. Образуются так называемая «холка». Это такой горбик около 7 позвонка. Физиологический шейный изгиб гипертрофируется, и позвонки как бы западают внутрь. Это называется гиперлордоз шейного отдела.

Почему с возрастом оплывает овал лица

Вследствие этого шея укорачивается, особенно сзади, голова выдвигается вперед, на шее образуются морщины, кожа начинает провисать.

При таком состоянии шеи, овал лица неумолимо плывет. Если у вас нет лишнего веса, а овал лица нечеткий, под подбородком как будто жир, теперь вы знаете почему.

Также ухудшается кровоснабжение головы. Лицо не получает достаточного питания. Что в свою очередь влияет на состояние всех тканей. Понятно, что никакие кремы тут не помогут.

Зачастую, такие проблемы есть у 90% женщин после 40.

Давайте проведем тест.

Измерьте свою шею как показано на рисунке.

В норме длина передней и задней поверхности должна быть одинакова. Если задняя часть меньше - нарушения уже есть. Если не начать заниматься осанкой процесс будет прогрессировать, и последствия на лице не заставят себя ждать. Будьте красивыми! опубликовано econet.ru.

Автор Татьяна Новикова

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