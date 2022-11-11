Как связана холка с поплывшим овалом лица

Говорят, что как бы ни выглядело лицо, шея выдает истинный возраст женщины. Речь идет в основном о морщинах и дряблой коже.✅ Откуда все это берется и почему нарушается статика шейного отдела?
Бывает, глядишь на женщину, вроде и лицо в порядке, и в общем ухожена, но что-то не так. Она все равно кажется возрастной. Все дело в том, как она выглядит в профиль. Точнее то, как выглядит в профиль ее шея. С возрастом, от сидячей работы, долгого нахождения за компьютером нарушается статика шейного отдела. Образуются так называемая «холка». Это такой горбик около 7 позвонка. Физиологический шейный изгиб гипертрофируется, и позвонки как бы западают внутрь. Это называется гиперлордоз шейного отдела.
Вследствие этого шея укорачивается, особенно сзади, голова выдвигается вперед, на шее образуются морщины, кожа начинает провисать.
При таком состоянии шеи, овал лица неумолимо плывет. Если у вас нет лишнего веса, а овал лица нечеткий, под подбородком как будто жир, теперь вы знаете почему.
Также ухудшается кровоснабжение головы. Лицо не получает достаточного питания. Что в свою очередь влияет на состояние всех тканей. Понятно, что никакие кремы тут не помогут.
Зачастую, такие проблемы есть у 90% женщин после 40.
Давайте проведем тест.
Измерьте свою шею как показано на рисунке.
В норме длина передней и задней поверхности должна быть одинакова. Если задняя часть меньше - нарушения уже есть. Если не начать заниматься осанкой процесс будет прогрессировать, и последствия на лице не заставят себя ждать. Будьте красивыми! опубликовано econet.ru.
Автор Татьяна Новикова
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий