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Как сохранить зубы здоровыми: полезные советы

Источник: mixstuff.ru 28 июля 2023 6078
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В полости рта обитает огромное количество бактерий. И не все они безвредные. Бактерии могут проникать в пищеварительный и дыхательный тракты и вызывать инфекции. Защитные силы организма и должный уход за ротовой полостью контролируют микрофлору. Как правильно ухаживать за зубами?

Как сохранить зубы здоровыми: полезные советы

Знаете ли вы, что ваше здоровье полости рта дает представление о вашем общем состоянии здоровья — или что проблемы во рту могут повлиять на остальную часть вашего тела? Защитите себя, узнав больше о связи между  здоровьем полости рта и общим состоянием здоровья.

Как правильно ухаживать за зубами и полостью рта

Как и другие области тела, ваш рот кишит бактериями — в основном безвредными. Но ваш рот - это точка входа в пищеварительный и дыхательный тракты, и некоторые из этих бактерий могут вызвать заболевание.

Бактерии полости рта

Обычно естественные защитные силы организма и хороший уход за полостью рта, такие как ежедневная чистка зубов щеткой и зубной нитью, держат бактерии под контролем. Однако без надлежащей гигиены полости рта бактерии могут достигать уровней, которые могут привести к инфекциям полости рта, таким как кариес и заболевания десен.

Кроме того, некоторые лекарства, такие как противоотечные, антигистаминные, обезболивающие, мочегонные и антидепрессанты, могут уменьшить приток слюны. Слюна смывает пищу и нейтрализует кислоты, вырабатываемые бактериями во рту, помогая защитить вас от микробов, которые размножаются и приводят к болезням.

Исследования показывают, что бактерии полости рта и воспаление, связанное с тяжелой формой заболевания десен (периодонтит), могут играть определенную роль в некоторых заболеваниях. А некоторые заболевания, такие как диабет и ВИЧ/СПИД, могут снизить сопротивляемость организма инфекции, что делает проблемы со здоровьем полости рта более серьезными.

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Как сохранить зубы здоровыми: полезные советы

Какие состояния могут быть связаны со здоровьем полости рта?

Ваше здоровье полости рта может способствовать возникновению различных заболеваний и состояний, в том числе:

  • Эндокардит. Эта инфекция внутренней оболочки камер или клапанов вашего сердца (эндокарда) обычно возникает, когда бактерии или другие микробы из другой части вашего тела, такой как рот, распространяются по кровотоку и прикрепляются к определенным областям вашего сердца.
  • Сердечно-сосудистые заболевания. Хотя эта связь до конца не изучена, некоторые исследования показывают, что болезни сердца, закупорка артерий и инсульт могут быть связаны с воспалением и инфекциями, которые могут вызывать бактерии полости рта.
  • Осложнения беременности и родов. Периодонтит был связан с преждевременными родами и низким весом при рождении.
  • Пневмония. Определенные бактерии во рту могут попасть в легкие, вызывая пневмонию и другие респираторные заболевания.

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Как я могу защитить свое здоровье полости рта?

Чтобы защитить свое здоровье полости рта, ежедневно соблюдайте надлежащую гигиену полости рта.

  • Чистите зубы не реже двух раз в день щеткой с мягкой щетиной, используя зубную пасту с фтором.
  • Чистите зубной нитью ежедневно.
  • Используйте жидкость для полоскания рта, чтобы удалить частицы пищи, оставшиеся после чистки зубов щеткой и зубной нитью.
  • Придерживайтесь здоровой диеты и ограничивайте пищу с добавлением сахара.
  • Заменяйте зубную щетку каждые три месяца или раньше, если щетина растрепана или изношена.
  • Запланируйте регулярные осмотры и чистки зубов.
  • Избегайте употребления табака.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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