Как снизить уровень «плохого» холестерина и повысить уровень «хорошего»

В крови человека находится два типа холестерина – с липопротеинами низкой и высокой плотности (ЛНП и ЛВП соответственно). Первый тип вредит здоровью, поскольку запускают реакции, провоцирующие закупорку артерий. А второй, напротив, приносит пользу сосудам и сердцу.
ЛВП считается «хорошим» и его высокий уровень в организме снижает риск развития сердечнососудистых заболеваний. Чтобы предотвратить развитие болезней необходимо снижать уровень ЛНП, то есть «плохого» холестерина и увеличивать показатель ЛВП. Сделать это можно несколькими способами.
Для предотвращения повышения ЛНП в крови суточная норма холестерина не должна превышать 300 мг. В день можно употреблять не более 30% жиров исходя из общей калорийности продуктов. При этом следует учесть, что доля жиров животного происхождения должна составлять не больше 1/3 от общего объема потребляемых жиров.
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Перейти на правильное питание не сложно. Для достижения оптимального баланса между «плохим» и «хорошим» холестерином достаточно придерживаться следующих рекомендаций:
Если употреблять пищу 5-6 раз в день в малом количестве, то кровь постепенно очистится от холестерина и жира. Питание малыми порциями предусматривает потребление от 1500 до 2000 килокалорий каждый день, распределять их лучше так:
Также необходимо придерживаться некоторых рекомендаций:
Повышение показателя ЛНП могут спровоцировать многие продукты питания. Лучше покупать те, которые содержат минимальное количество жиров и холестерина. К ним относятся:
Как проверить уровень холестерина и каким он должен быть? Поможет в этом анализ крови. Первую пробу рекомендуется сделать в возрасте 20 лет, затем в 40 и проверять каждые 5 лет. Если согласно анализу никаких отклонений не обнаружено, то в дополнительном обследовании нет необходимости.
Старайтесь следить за собственным здоровьем и выяснить, сколько содержится в крови:
В медицинской практике применяется международная система Si, согласно которой оптимальными считаются следующие показатели:
В случае отклонения от нормы необходимо обратиться к врачу.
В зависимости от образа жизни может меняться и уровень холестерина. Чтобы всегда пребывать в хорошем самочувствии, исключите:
1. Алкогольные напитки – при постоянном употреблении алкоголя в количестве более 30 г ежедневно (это равносильно двум бокалам вина или двум кружкам пива) существенно возрастает риск развития инфаркта и прочих проблем со здоровьем. Употребление алкогольных напитков в пределах 30 г повышает ЛВП, но и может спровоцировать повышение триглицеридов при наличии генетической предрасположенности.
2. Курение – сигаретный дым способствует образованию бляшек, которые могут привести к закупорке артерий. В случае отказа от курения спустя два года вероятность инфаркта будет такой же, как и у людей, которые ни разу в жизни не курили.
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Также полезно разгонять кровь, заставляя сердце работать быстрее. Практикуйте быструю ходьбу, больше времени проводите на улице. Любые физические нагрузки благоприятно сказываются на здоровье. Достаточно выполнять несколько упражнений в течение получаса 3 раза в неделю и положительный результат не заставит себя ждать. опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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