Как родители воспитывают в детях комплексы?

Человек сам кузнец своего счастья. И единственное отношение, которое у нас в итоге должно быть к родителям — это спокойная любовь и благодарность.

— Видно, мир изменился.

— Нет. Все как раньше. Слабым крышка

Из какого-то сериала

Чему нас учит пример шелкопряда?

Обычно людей интересует, как стать сильным, большим, успешным. Но я решил зайти с другой стороны. Понять, как стать сильным нельзя, без понимания того, как становятся слабыми.

Поскольку риск стать слабым намного больше, чем возможность стать сильным, то понимание того, как зарождается слабость — первично. Вот простая и понятная теория на примере шелкопряда.

На одном из этапов своего развития гусеница плетет кокон, состоящий из шелковой нити. В этом коконе гусеница со временем превращается в мотылька. И к моменту полного созревания мотылю необходимо выбраться наружу через верхнее отверстие кокона.

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Поскольку отверстие небольшое, то мотылю приходится тяжело. Трудно. Это представляет проблему. Но ее можно облегчить. Например, взяв нож и сделав надрез на коконе. Тогда мотыль сможет без проблем вспорхнуть и улететь по своим делам.

Но вскоре он умрет. Почему? — потому что его тело слабое и нетренированное. Ведь именно выход через отверстие кокона — это естественный способ стать жизнеспособным. Чтобы быть сильным — ему нужно напрячь и тренировать свои маленькие шелкопрядные мускулы. И тогда его тело будет сильным. Жизнеспособным.

Как родители воспитывают детей слабаками?

Но только не надо ассоциировать женскую утробу, как кокон. Ребенок в данном вопросе занимает пассивную роль. Роды в данном случае больше помогают матери приготовиться к будущим трудностям, связанным с ростом и развитием ребенка.

А что же касается самого ребенка, то на каждом из этапов своего развития он будет сталкиваться со все новыми и новыми трудностями, задача которых подготавливать его к самостоятельной взрослой жизни. К пониманию того, что если ты хочешь владеть какими-то ресурсами, то для этого нужно приложить определенные усилия. Говоря другими словами — все имеет свою цену.

Но родители часто делают условный «надрез» над проблемами ребенка из побуждений любви. Они могут освободить ребенка от возникшей трудности, решив задачу вместо него. Выразили любовь? — и «да» и «нет». Помогать из жалости — это значит выражать любовь? Не думаю.

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Лишать ребенка радости и необходимости самому справляться с трудностью — это эгоистично. Это значит наполнять себя иллюзией того, какой ты хороший родитель. И эта медвежья услуга через пару-тройку жизненных ходов обернется против ребенка.

Став взрослым, он будет оказываться перед трудностями, которые вызовут в нем чувство неуверенности. В этот момент вашему взрослому ребенку станет стыдно. Он вспомнит, откуда растут ноги. И поверьте, он не будет испытывать благодарность к вам. Он будет зол. Дети всегда бессознательно наказывают родителей за ощущение собственной неполноценности. Наказывают разными способами: от простых, когда просто забывают и не звонят им годами. До тяжелых — ведя никчемную жизнь, в ожидании, что мама или папа будут тащить на себе его проблемы. И так и будет: папа с мамой до конца жизни будут тащить на себе его проблемы. Потому что с детства приучали уже взрослого дядю к такой форме проявления любви.

Примеры родительской любви, которая выходит боком:

Задайте себе вопросы, выделенные жирным. Почитайте примеры из моего детства. Вспомните свои. И вы увидите, как родительская «забота» мешает вам по сей день.

Что родители вам не доверяли?

Мне, например, с детства не доверяли покупать яйца, считая, что я не смогу их донести до дома и обязательно разобью. Что между строк это говорило мне о самом себе? — мне нельзя доверять ответственные дела. Я невнимателен и не могу себя контролировать (не смогу принести яйца в сохранности).

Когда я учился в школе, то мне было стыдно от того, что моим друзьям родители дают деньги и те сами покупают себе одежду и обувь. А мне в этом вопросе не доверяли, считая, что продавцы меня обманут или я выберу некрасивую одежду. Поэтому мама везде ходила со мной и мы вместе покупали мне одежду. Так продолжалось до тех пор, пока я не окончил школу и не уехал в другой город в университет. Но я до сих пор помню чувство той неловкости и стыда, когда мы покупали мне одежду. Я чувствовал себя неполноценным. И поверьте, это здорово повлияло на мою жизнь.

Какие из ваших задач они брали на себя?

Когда я собирался в школу, то вещи и книги в рюкзак мне упаковывала бабушка. Обязательно проговаривая какую-то мантру про мою невнимательность, про то, что я что-то забуду. Что это значило для меня? — ты не можешь быть самостоятельным, кто-то более взрослый должен контролировать твои дела. Знаете, во что это превращается? — вы выращиваете паразита. Человека, который с детства привыкает, что его дела за него выполняют другие люди. Хорошо это? — нет, это плохо. Он привыкает использовать других, но взамен ничего не дает. Ведь, когда он был маленький, то от него ничего не требовали в замен. Он просто есть и уже за это его любят. И собирают за него его вещи.

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Стоит ли еще добавлять, что уроки рисования дома за меня выполняла тоже бабушка? У меня не получалось рисовать красиво. Ну, бабушка же любит внука. Как не помочь, хоть он и не просит? А внук и рад, ведь пятерочки-то получает он…

Какие ярлыки вы помните лучше всего?

Мне часто твердили — «Нелегко с тобой будет». Для меня это значило, что людям будет сложно строить со мной отношения, когда я вырасту. Потому что эта фраза звучала в будущем времени. Поэтому, когда я вырос, то начал оправдывать детские внушения, создавая проблемы, чтобы в отношениях не было легкости.

Мама не всегда могла найти подходящее слово, когда со мной ей было трудно. И просто по привычке говорила о том, что и другим людям, которые хорошо меня узнают, со мной так же будет нелегко. Вместо этого ей следовало бы говорить о том, какие эмоции у нее вызывает мое поведение. Если я понял это, то потом следовало договориться со мной о дисциплинарных методах, чтобы я учился взвешивать свои слова/поступки и последующую за ними ответственность.

• Дайте свои ответы на эти вопросы и посмотрите на себя со стороны. Если вы помните детские ситуации — значит, они повлияли на то, какой вы сейчас человек.

Мои мама и бабушка много любви и доброты дарили мне. И в моих словах нет осуждения. Как было, так было. Уже став взрослым, получив образование психолога, разобравшись с ворохом личных проблем, я смог увидеть своих родителей под другим углом. Я больше не держал ни на кого зла. Я люблю своих родителей. И понял, что человек сам кузнец своего счастья. И единственное отношение, которое у нас в итоге должно быть к родителям — это спокойная любовь и благодарность. Даже, если когда-то они сделали «надрез» на твоем коконе.

P.S. Недавно в поезде, сидевшая рядом со мной молодая мама выхватила у сына яйцо киндер-сюрприза, видя, что у того не получается его раскрыть. Хотя мальчишка увлеченно и с большим любопытством ковырял эту пластмаску, весь погрузившись в увлекательный процесс, маме надоело смотреть, как у него ничего не получается. Она быстро раскрыла флакон и довольная дала ребенку игрушку. Самое обидное, что она так и не поняла, почему ее сын с разочарованным видом взял обратно раскрытое яйцо…опубликовано econet.ru

Автор Андрей Жельветро

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