Как принять себя

Принять себя - важный момент в жизни. Принять со всеми недостатками (которые могут быть преувеличенными, надуманными), слабостями, несовершенствами. Наступит время, и придет осознание, что каждая особенность вашей уникальной личности имеет свое предназначение.

Часто слышу от людей, что они ненавидят в себе слабость, неуверенность, неуклюжесть, склонность постоянно сомневаться в себе, в правильности своего выбора. “Я хочу избавиться от этого”, говорят они. И как и следовало ожидать, чем больше они не принимают в себе эти особенности личности, тем более неуверенными и неуклюжими в своих действиях они становятся.

Про принятие себя

Есть и очень печальные случаи, когда люди пытаются себя ломать.

М.Е. Бурно - психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук, часто приводит пример про своего школьного товарища. Очень одаренного в математике, но робкого, рассеянного, физически хрупкого и неловкого. Он буквально истязал себя на уроках физкультуры сложными упражнениями, до слез презирая свою «слабость» и неуклюжесть.

При этом то, что он побеждал на всех олимпиадах и его работы в первые же годы учебы в университете были изданы в престижных международных научных журналах, не представляло для него никакой ценности. Все студенческие годы он продолжал беспощадно ломать себя непомерными физическими нагрузками, а затем занялся альпинизмом и вскоре погиб, сорвавшись в пропасть.

Человеку крайне важно находиться в такой среде, где он может глубоко исследовать и принять свою природу. Где к нему приходит осознание, что каждая особенность личности имеет свое предназначение.

Принять себя можно и посредством творческого осмысления, через собственные произведения (тексты, рисунки и т.п.), а так же через глубокое исследование своих качеств посредством литературы и других видов искусства. Так постепенно приходит понимание, что каждое свойство имеет свои полезные для человека и общества формы выражения.

Так общими сердечными усилиями правильной среды современный Гамлет может осознать, что за его житейской непрактичностью и тревожной нерешительностью стоит высочайшая нравственность, столь бесценная в современном мире.

Что за этим стоит способность очень глубоко, философски и остроумно осмыслять действительность, умение рассказывать другим людям о них самих.

Осознав и приняв тот факт, что храбро-агрессивные, практические дела мачо не есть его удел, что подобными переживаниями в соответствующей обстановке мучились бы и Толстой, и Чехов, и Достоевский, человек учится уважать это свое толстовское, чеховское и достоевское.

Утверждаясь в истинной ценности своей душевной организации, человек принимает ее такой, какая она есть и начинает уважать. Это на много скорее позволяет ему научится решительнее действовать и совершать необходимые практические дела.

Это важнейший момент - найти для себя принимающую среду, которая способствует развитию “изобильного мышления”, позволяющего раскрыть ресурс там, где его нет, на первый взгляд...опубликовано econet

Автор Wedensky Lea

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet