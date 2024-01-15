Как правильно пить воду: советы аюрведы

Человеческое тело примерно на 70% состоит из жидкостей. Вода имеет не только гигиеническое, но и лечебное значение. Она является основой всех клеток и тканей организма. За сутки почки, кожа и легкие выделяют около 15 стаканов воды, которые обязательно должны восполниться, чтобы организм нормально функционировал.
Многие люди со временем утрачивают естественную жажду, и потребность в чистой свежей воде. А некоторые вообще перестают ее пить, заменяя соками, лимонадом, крепкими кофейными и чайными напитками. Тем самым, они заставляют свой организм усиленно трудиться, чтобы выделить необходимую жидкость из поступающих продуктов. Кроме этого, есть те, кто убежден, что вода может принести вред.
В восточной медицине считается, что дефицит воды в организме приводит к заболеваниям системы пищеварения, нарушению обменных процессов, нарушениям в моче-выделительной системы. Недостаток жидкости приводит к концентрации солей в органах и тканях, их отложению и риску развития моче-каменной болезни.
В аюрведе говорится, что достаточное употребление сырой воды, является главным условием сохранения здоровья и избавления от многих болезней. Самой лучшей для этого считается чистая родниковая или талая вода. В домашних условиях, можно заморозить обычную или кипяченую воду, затем ее разморозить и пить. Размороженная вода сохраняет структуру и все свойства льда, она полезна, легко усваивается организмом, нормализует обменные процессы.
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Кроме этого, можно пить обычную очищенную воду из-под крана, если нет каких-либо запретов. Для этого, ее следует налить в емкость из стекла, дерева, фарфора или других натуральных материалов. Затем дать отстояться не менее получаса, чтобы за это время улетучился хлор. При возможности, следует положить в воду серебряную ложку или применить ионатор.
Сырую, чистую воду комнатной температуры, следует пить, начав с 3-4 стаканов в день. Каждую неделю или 10 дней, можно увеличивать количество приемов на один стакан. В летнюю жару следует выпивать 10-12 стаканов в день, а зимой – 8-10 стаканов. В это число не входят первые блюда, соусы и другие виды напитков. В восточной практике воду не рекомендуют пить «залпом», только мелкими глотками, равномерно в течение всего дня.опубликовано econet
Иллюстрации Eiko Ojala
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Источник: https://econet.by/
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