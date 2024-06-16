Как перестать попадать в СОЗАВИСИМЫЕ отношения?

✅Созависимость – это про отношения с миром вообще. СОЗАВИСИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ отношения – это когда человек поглощен отношениями с одним партнером (любовником, супругом, другом, родителем или другим членом семьи) настолько, что отодвигает все остальные отношения и собственные потребности на задний план. Крайняя степень созависимости – социальная изоляция и игнорирование своих потребностей.

Созависимость – это всего лишь контактный стиль, и, как любой контактный стиль, она служит удовлетворению межличностных потребностей. Все яд и все лекарство - полезность определяется уровнем концентрации в системе. Написанием текстов о созависимости мне совершенно не хочется поддерживать само-стигматизацию («я – созависимый!») и плодить сопутствующей ей стыд («я какой-то неправильный, если я созависимый»).

Созависимость и созависимые отношения

Во-первых, стоит развести понятия созависимости и созависимых отношений. Созависимость как контактный стиль – это то, как человек в отношениях с людьми вообще. В любых отношениях: профессиональных, дружеских, родственных, любовных. Контактный стиль – это творческая адаптация к окружающей среде, в которой прошлось жить там и тогда: так быть в отношениях было гарантией выживания и попыткой сохранить относительную психологическую целостность.

Не существует «хорошего» или «плохого» контактного стиля. Приведу пример. Представим, что когда мне жарко, я люблю обмахиваться веером. Такой у меня стиль борьбы с жарой. Много излишних телодвижений? Да. Одна рука всегда занята? Конечно. Зато экономлю на электричестве и выгляжу загадочно. Мой стиль борьбы с жарой родом из тех времен, когда у меня не было кондиционера. Другие люди предпочитают кондиционер. Эти крутят у виска, глядя на меня и мой веер, но зато много платят за электричество и часто болеют из-за сидения в замкнутом пространстве. Третьи откисают в бассейне и крутят у виска, глядя на ребят с веерами и на запертых в четырех стенах под кондиционером. По этим людям зато плачет кожный онколог, а самое главное, им все время приходится носить шапочку, чтобы не получить солнечный удар. Важно не как я спасаюсь от жары, а приносит ли мой способ искомый комфорт в условиях доступных мне ресурсов. Если я продолжаю обмахиваться веером, несмотря на приближение теплового удара, мой способ не работает. Если человек живет под кондиционером, но не может платить по счетам за электричество, способ не работает.

По аналогии со способом борьбы с жарой - психологическое здоровье определяется гибкостью и разнообразием контактного репертуара. Есть хорошая новость: вы уже выросли, и ваше выживание сейчас не зависит от Другого. Теперь можно экспериментировать с расширением своего контактного репертуара. Но расширять контактный репертуар – это не значит избавляться от старого и проводить экзорцизм. Это значит добавлять новое к тому, что уже хорошо умеешь. Веер не обязательно выкидывать: можно купить кондиционер, а веер использовать в качестве аксессуара.

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Созависимость – это про отношения с миром вообще. Созависимые отношения – это когда человек поглощен отношениями с одним партнером (любовником, супругом, другом, родителем или другим членом семьи) настолько, что отодвигает все остальные отношения и собственные потребности на задний план. Крайняя степень созависимости – социальная изоляция и игнорирование своих потребностей.

Второе. Ни одни отношения между двумя взрослыми людьми с самого начала не являются созависимыми. В созависимые отношения не попадают, не наступают и не вляпываются - их создают в соавторстве (!) с другим человеком. Это процесс, а значит, есть выбор: участвовать в нем или нет. Чтобы иметь возможность делать информированный выбор, нужно научиться распознавать грабли созависимых отношений на подходе к ним, а не после удара по голове. После - уже поздно, потому что больно.

Третье вытекает из первого и второго. Любые отношения – это танец: мое движение рождается из твоего, а твое из моего. Это означает, что мой контактный стиль видоизменяется в зависимости от партнера, его потребностей и его контактных особенностей. Если я хромаю на левую ногу, но мой партнер устойчив, оказывает мне достаточно поддержки, чтобы скомпенсировать мой недостаток опоры в левой ноге, и любит двигаться в темпе, в котором комфортно мне, то мы как пара не будем ронять друг друга на поворотах и валиться от напряжения, боли и усталости. Если же мой партнер сам хромой на одну ногу, не умеет держать баланс, но при этом любитель парного брейк-дэнса, то мой танец с ним завершится взаимной ретравматизацией. Чтобы найти партнера, с которым возможен танец без ретравматизации, нужно учиться чувствовать себя. «Чувствовать себя» - это значит уметь различать свои эмоциональные состояния, телесные ощущения и потребности за ними стоящие.

Четвертое. Не существует идеала психологического здоровья, зато есть понятие нормы. Норма заканчивается там, где начинается саморазрушение. Если человек находится в созависимых отношениях, это не означает автоматически, что такие отношения разрушительны для него.

Потребности - в безопастности (эмоциональной, физической, финансовой), автономности (поддержании личностных границ), интимном контакте, принятии и уважении, свободе интересов и свободе выражения (интеллектуальной, эмоциональной и физической; возможность сказать «нет» относится сюда же) и самоактуализации (личностного роста, достижения своих целей, возможности жить свою жизнь настолько полно, насколько хочется) – удовлетворяются в отношениях. Все потребности в полной мере никогда не могут быть удовлетворены в отношениях только с одним человеком. Поэтому нам нужно многообразие отношений, начиная от интимных и заканчивая отношениями культурой и совсем на высшем уровне – с трансцендентным.

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Отношения становятся разрушительными в двух случаях. Первый - в отношениях блокируется удовлетворение потребностей. Второй - если мир сужается до размера одних отношений и другие отношения уходят в фон или перестают существовать.

Прекращать разрушительные отношения или нет – это личный выбор каждого. Осознанный выбор, кроме прочего, строится на четком понимании зоны своей ответственности и ее истинных границ. Обнаружение этих границ происходит через осознавание и избавление от семейных и культурных интроектов («мы в ответе за тех кого приручили», «мать – это святое», «ласковый теленок двух маток сосет», «относись к другим также, как хочешь, чтобы относились к тебе», «ударили по левой – подставь правую» и т.д). Любые отношения можно прекратить - кроме тех, которые прекратить нельзя по закону. Но те, которые прекратить нельзя по закону, обычно сводятся к банковским трансзакциям.

Ну и последнее, пятое. За любыми изменениями стоят две вещи: готовность к изменениям и работа, на них направленная. Если на данный момент вы в чем-то испытываете трудности, это не означает что вы обречены испытывать эти трудности всю оставшуюся жизнь. Когда-то вы родились и не умели самостоятельно держать голову. Поупражнялись с три месяца и научились. Потом вы ползали, вставали, падали, опять ползали, опять вставали, опять набивали синяки, но в какой-то момент пошли и с тех пор у вас не было необходимости ползать. Если есть возможность, безопаснее и эффективнее прокачивать контактные мышцы в поддерживающей обстановке терапевтической сессии. К тому же, травмы, полученные в отношениях исцеляются в отношениях, а не наедине с самим собой. Терапевт в этом смысле – безопасный партнер.

Если нет возможности или готовности начать терапию, часть работы можно проделать самостоятельно, внимательно и с заботой о себе выбирая партнеров для этих целей. Поэтому о том, как выглядят грабли созависимости, из каких частей состоят, и как можно помочь себе научиться различать эмоциональные состояния и усилить телесную осознанность, я еще буду писать.опубликовано econet

Автор Елена Рябцева

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