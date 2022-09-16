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Как открыть запавшие глаза: Укрепляем круговую мышцу глаза за 3 минуты

Автор: Econet 16 сентября 2022 6590
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Как поработать над укреплением КРУГОВОЙ МЫШЦЫ глаза? Существует простое и эффективное упражнение, чтобы открыть запавшие глаза. Его выполнение займет всего 3 минуты.

Как открыть запавшие глаза: Укрепляем круговую мышцу глаза за 3 минуты

На протяжении всего времени, пока мы бодрствуем и занимаемся какой-либо деятельностью, круговая мышца глаза «работает» в радиальном направлении, вовнутрь. Она как бы сворачивается в своеобразную трубочку. Этот процесс можно сравнить с работой диафрагмы у фотоаппарата. Существует упражнение для укрепления круговой мышцы глаза.

Укрепляем круговую мышцу глаза.

Принять исходное положение:

  • Сидя (или стоя), плечи расслаблены и опущены. Основание черепа направлено и тянется вверх. Лицо должно быть как бы натянуто (мышцы лба, височные мышцы, затылочная мышца натянуты) и раскрыто в направлении затылка.
  • Поместить большие пальцы рук на нижний край глазницы. Указательные пальцы должны располагаться над бровями (как если бы вы смотрели в бинокль). Укладывать пальцы необходимо так, чтобы не было зазора между ними и лицом (максимально плотное прикасание). Внешне это напоминает очки.
  • Очень легким движением растянуть кожу не более чем на 2 мм (!). Зафиксировать точку перед собой на уровне глаза, прямо.

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Как открыть запавшие глаза: Укрепляем круговую мышцу глаза за 3 минуты

Выполнение упражнения.

  • Максимально распахнуть глаза (чтобы стали видны белки над радужной оболочкой) и задержаться в таком положении на 5 сек.
  • Расслабить мышцы.
  • Повторить упражнение не менее 8 раз. Завершить пальмингом (прикрыть ладонями закрытые глаза, посылая в их направлении тепло от центра ладоней.

Как открыть запавшие глаза: Укрепляем круговую мышцу глаза за 3 минуты

Обратите внимание!

  • Упражнение следует выполнять медленно.
  • Усилия нужно направлять от центра зрачка к краю (радиально).
  • Не стоит выпучивать глаза, а просто раскрыть их, тем самым тренируя и укрепляя круговую мышцу глаза.
  • Следите, чтобы при выполнении данного упражнения лоб не морщился, брови не были подняты, зубы не были стиснутыми – все лицо расслаблено.
  • Не нужно слишком сильно натягивать кожу лица. Пальцы просто немного помогают мышце.

После упражнения возможно ощущение мутного изображения. Это нормально и скоро пройдет.

Почему происходит деформация круговой мышцы глаз?

Как открыть запавшие глаза: Укрепляем круговую мышцу глаза за 3 минуты

Круговая мышца не влияет напрямую на утрату молодости глаз.

Данная мышца лишь «реагирует» на возрастные изменения таких периферических структур как:

  • височные мышцы
  • жевательные и скуловые мышцы
  • костные структуры 
  • подкожная прослойка,

которые сужают и деформируют глазную орбиту.опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.by/

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