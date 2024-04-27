Как общаться с людьми, которые вам не нравятся

Практически каждый день мы встречаемся с людьми, большинство из которых нуждаются в сочувствии. Если вы проявите его, люди полюбят вас. В этой статье мы поговорим об эмпатии – способности, без которой невозможно нормально общаться с другими людьми. Это способность временно взглянуть на мир глазами окружающих, то есть научиться понимать и принимать их чувства.

Осознайте: мы не в силах изменить других. Если даже человек, по вашему мнению, не прав, не стоит указывать ему на ошибку, возможно, у него собственное представление на счет той или иной ситуации, которое отличается от вашего. Нужно научиться правильно общаться и находить компромисс, если точки зрения не совпадают. Нельзя осуждать других и пытаться навязать свое мнение, иначе можно расстаться врагами.

Учитесь ставить себя на место других

Наверняка вам не раз приходилось общаться с человеком, который вам не нравится, ведь у него противоположные взгляды и убеждения. Порой мы не можем найти общий язык даже с самыми близкими людьми. Как вести себя в спорной ситуации? Не стоит ругаться и ссориться, просто постарайтесь представить себя на месте этого человека и понять, что он имеет полное право на собственную точку зрения.

Измените свой подход к общению, не убеждайте никого в своей правоте, а постарайтесь понять, почему другой человек думает, что прав именно он. Поняв это, вы осознаете, чего желает и чего боится этот человек, то есть что именно заставляет его отстаивать свою точку зрения. К примеру, некоторые люди ведут себя агрессивно только по той причине, что боятся быть обиженными. Это их своеобразная защита. Так они поступают не потому, что плохие, а потому что не осознают последствий агрессивного поведения.

Также люди могут вести себя странно, потому что хотят привлечь к себе внимание и ощутить сочувствие окружающих. То есть такому человеку нужно помочь. Достаточно проявить сочувствие и продемонстрировать свое расположение. Тогда уже не будет повода для ссор, ведь оставаться друзьями легко даже имея противоположные взгляды.

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Абсолютно у каждого человека есть способность к эмпатии, но уровень ее развитости у каждого свой, он может быть:

низким – такие люди эгоистичны и не понимают других;

средним – такие люди способны к сочувствию, но это качество не особо проявляется из-за наличия личных проблем;

высоким – эти люди способны глубоко понимать окружающих, сопереживать и помогать им.

В последнем случае может возникнуть немало проблем, поскольку человек может быть слишком озабочен чужой жизнью. Нужно уважать и ценить себя как личность, доверять своим чувствам и убеждениям, но проявлять при этом сочувствие к окружающим. Если эмпатия слабо развита, то это качество можно тренировать, что позволит взглянуть на мир совершенно другими глазами.опубликовано econet

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