Как мужчины держат женщин «на крючке»

Вот семь признаков того, что мужчина мастерски вами манипулирует.

7 способов держать вас на крючке

1. Мужчина то исчезает, то снова, как ни в чем не было появляется в вашей жизни.

То есть он сначала показывает вам свою как бы заинтересованность проявляет инициативу, приглашает на свидание, уделяет вам много времени и внимания, а потом так же внезапно просто на время исчезает из вашей жизни без всяких объяснений.

Вы, конечно, в растерянности, не понимаете, что же произошло, даже можете начать винить себя в том, что сделали что-то не так и чем-то обидели своего принца, но вот продать немного времени, вы уже успокоились или даже смирились и отпустили мысли об этом мужчине, как он снова внезапно появляется в вашей жизни.

Начинает рассказывать вам, как соскучился и как этого больше не повторится, но, как вы понимаете, проходит время и мужчина снова загадочно исчезает, оставив вас снова думать и гадать, что же произошло.

Вот такие вот игры в "тепло-холодно" или "ближе- дальше" очень хорошо держат на крючки тех женщин, которые мечтают найти своего единственного и ненаглядного и просто не видят другого смысла в жизни, кроме как встретить "мужчину своей мечты".

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А еще у таких женщин часто много страхов, комплексов неполноценности и заниженная самооценка, а некоторые мужчины это очень хорошо уловят и начинают ими манипулировать. Поэтому смотрите, не ведитесь на все эти уловки.

2. Мужчина просто убеждает женщину в том, что она больше никому, кроме него не нужна, да и вообще никого лучше, чем он - она ​​все равно уже никогда не встретит.

Этот трюк действует, конечно же, больше всего с теми женщинами, которые очень не уверены в себе и своей привлекательности, значимости и ценности. Поэтому им страшно остаться одной и начинать все с начала, а ее мужчина это знает и поэтому изо дня в день продолжает "давить на больную мозоль", то есть убеждать ее, что она действительно больше никому не нужна, тем самым закрепляя её собственные страхи и опасения.

Ему так хорошо и удобно, ведь она от него никуда не денется, а женщине часто просто не хватает смелости и поддержки от кого-то, чтобы наконец закончить эти токсичные отношения и выйти из образа «вечной жертвы».

3. Он не дает тебе никаких гарантий и обещаний относительно вашего общего будущего, но и как будто не возражает против этого

Это тот случай, когда вы, например, хотите поговорить о вашем будущем, а мужчина постоянно отвечает вам что-то в роде "Давай не сейчас, но мы обязательно еще вернемся к этому разговору" и вот вы живете в этом ожидания уже довольно долго, а время для этого разговора все почему-то никак не наступает и не наступает ... Да и не наступит никогда, ведь вас просто держат на крючке.

4. Мужчина сначала убеждает вас, что вы просто обязаны быть вместе несмотря ни на что, а потом начинает давить на жалость и говорить, что он даже не представляет, что может сделать с собой, если вы вдруг бросите его.

Это чистой воды манипуляция просто для того, чтобы удержать вас рядом с собой. Он начнет давить на жалость, будто просто не сможет жить без вас и что-то сделает с собой, если вы уйдете от него и это будет на вашей совести. Да и вообще - "мы же такая замечательная пара, ну ссоримся иногда, ну с кем не бывает? Но в целом же, все хорошо."

Помните, что вы свободный человек и можете в любой момент уйти из отношений, где вам действительно плохо и некомфортно. Поэтому не надо чувствовать свою вину за это. Ведь это только ваша жизнь и ваш выбор. А ваш мужчина пусть сам несет ответственность за свои действия и поступки, да и вообще за свою жизнь.

5. Убедить вас, будто это только вы в нем нуждаетесь, а вот вас «здесь никто не держит»

Ваш мужчина начнет убеждать вас в том, какой он популярный, какая за ним прямо "очередь из желающих занять ваше место рядом с ним" и вообще, - " все мужчины полигамны" и поэтому вам или нужно смириться с этим, если вы хотите быть рядом с ним или "тебя здесь никто не держит, желающие всегда найдутся, но вот сможешь ли ты без меня - это еще вопрос ... "

Да, вы можете уйти от него, чтобы доказать и себе, и ему, что сможете, но учтите, что как только вы захотите к нему вернуться - он снова поставит вам свои условия. Поэтому хорошо подумать сможете ли вы действительно уйти от него, а если уж решились на это, тогда обратной дороги нет, но знаете, а ведь это и хорошо!

6. Если он постоянно "кормит" вас обещаниями измениться, но все равно ничего не происходит.

Если вы постоянно даете ему "второй (3,4, 5 ..) шанс", чтобы он, например, перестал вам врать или изменять, а потом все равно ловите его на лжи или очередном "походе налево", тогда достаточно верить его обещаниям, пора это заканчивать.

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7. Убедить вас, что «Я знаю, ты не такая, как все остальные.

Ты другая - добрая, мудрая (терпеливая) и умеешь любить искренне и бескорыстно. Тебе, кроме меня больше ничего и не надо. Я так это ценю»

Да, я понимаю, что звучит это, конечно, очень романтично, но дело в том, что мужчина таким образом почти гипнотизирует вас, убеждая в том, что вам действительно ничего от него не нужно, кроме него самого. То есть ни семьи вам не нужно, ни каких-либо обязательств с его стороны - ничего. Главное, что он рядом.

А вот все те другие - они были плохие и постоянно чего-то требовали от него, а вот вы совсем не такая и вы и не заметите, как действительно начнете ему это доказывать, в надежде, что он оценит вас и захочет связать с вами всю свою жизнь.

Но не будьте наивны, ведь как только вы начнете чего-то хотеть от него, например, какой-то ясности в отношениях и понимание куда вообще движутся ваши отношения, как вы тут же станете ему неудобной и такой же плохой и корыстной, как и все остальные, а потом он просто уйдет от вас.

Поэтому будьте внимательны, цените и уважайте себя, а еще искренне верьте, что совсем скоро вы таки встретите действительно достойного вас мужчину и все у вас с ним будет хорошо. Удачи Вам в этом! опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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