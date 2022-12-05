Как лечить неврит народными средствами: Советы врача

Невритом называют воспалительный процесс, поражающий периферийные нервы. Неврит может развиться вследствие травмы, интоксикации организма, инфекции, нарушения кровоснабжения периферического нерва, патологического изменения обмена веществ, переохлаждения.

Неврит – это воспалительный процесс, поражающий периферийные нервы. Существует несколько разновидностей заболевания: неврит лицевого нерва, неврит срединного нерва, неврит бедренного нерва, неврит лучевого нерва и седалищного нерва. Заболевание можно лечить рядом народных средств. Вот некоторые из них.

Народные средства против неврита

Причины возникновения

Признаки проявления

Народное лечение неврита

Причины возникновения

Неврит может развиться вследствие травмы, интоксикации организма, инфекции, нарушения кровоснабжения периферического нерва, патологического изменения обмена веществ, переохлаждения.

Частенько неврит возникает как осложнение ряда заболеваний, таких как остеохондроз, отит, полиомиелит.

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Неврит лицевого нерва

Признаки проявления

Симптомы одинаковы: боль, онемение, нарушение двигательной функции, изменение тонуса мышц и рефлексов. Место возникновения симптомов неврита зависит от локализации пораженного нерва и площади, которую он иннервирует.

Поэтому при неврите может наблюдаться:

затруднения при попытке поднять руку или ногу,

затруднение при сгибании в локтевом суставе, кисти рук, голеностопном и коленном суставах,

изменение силы рефлекторного ответа на внешний раздражитель,

гипотрофия или атрофия пальцев рук и ног, онемение.

Неврит срединного нерва

Народное лечение неврита

Смешать по 50 мл. готовых настоек пустырника, боярышника, пиона, календулы. К смеси добавить 25 мл. «Корвалола» и 3 столовые ложки меда. Принимать при курсом в течение трех месяцев по одной чайной ложке перед сном. Перерыв между курсами пару месяцев. Всего нужно пройти 4 курса лечения.

Чай из лепестков розы (столовая ложка измельченных лепестков заливается кипятком). Принимать по стакану с каждым приёмом пищи в течение трех недель.

Растирка пихтовым маслом пораженного участка. Применять нужно ежедневно вечером или перед сном в течение двух недель.

Прогревание места воспаления периферического нерва с помощью мешочка, наполненного смесью соли и песка. Мешочек нагревают и прикладывают к пораженному заболеванием месту. После проведения процедуры пару часов на улицу выходить нельзя. Необходимо соблюдать осторожность во избежание ожогов.

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Втирание готового раствора мумие (продается в любой аптеке) в область, пораженную неврозом, в течение 15 минут.

Примочки и компрессы из измельченных листьев подорожника, залитых кипятком, накладываются на пораженный заболеванием участок.

Примочки из льняного семени, распаренного кипятком, хорошо помогают для снятия болевого синдрома.

Если приложить к больному месту свежий капустный лист – боль стихает.

Примочка из ягод бузины черной тоже является обезболивающим средством.

Настой мать-и-мачехи, принимаемый по столовой ложке 6 раз в день.

Зеленый чай с мятой или мелиссой, принимаемый перед сном.

Неврит седалищного нерва

Настой мелиссы необходимо принимать по половине стакана после каждого приема пищи.

Прием настоя душицы по 100 мл 3-4 раза в день хорошо помогает в лечении неврита, но противопоказан при беременности.

Настой полыни, принимаемый по трети стакана 3 раза в день.

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Цветки клевера, настоянные на кипятке в течение 30 минут, принимать по половине стакана 3-4 раза в день.

Настой из корня валерианы, так же как из корня девясила, является эффективным средством в лечении невралгии.

Настой плодов боярышника отличное средство для лечения невралгии, обладающее седативным эффектом и благотворно влияющее на работу сердечно-сосудистой системы.

Эфирные масла, содержащиеся в настоях зверобоя, тимьяна ползучего, кипрея ( в народе иван-да-марья) очень эффективны в лечении неврозов разной локализации.

Различные масла (ментоловое, мятное, пихтовое, и проч), богатые содержанием эфиров, оказывают раздражающее действие на пораженный участок, улучшая тем самым кровоток. Кроме того они обладают противовоспалительным и обезболивающим эффектом.опубликовано econet.ru.

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